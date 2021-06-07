快訊

陳培哲閃辭國產疫苗審查委員並指壓力來自府 總統府：遺憾

聽新聞
test
0:00 / 0:00

市值是企業競爭核心指標！謝金河：這3家貨櫃航運今年翻天覆地 一年後會在哪？

聯合新聞網 / 今周刊
貨櫃航運示意圖。路透
貨櫃航運示意圖。路透

【文．謝金河】

市值是企業競爭力的核心指標。

股市的投資人最在乎的是股價漲跌，像當沖的人可能最關注分分秒秒的股價變化，我喜歡看市值的消長，尤其每一週結束後，看看這個排行榜的順序，其實有很多樂趣。市值比股價重要，因為，這是企業競爭力延伸的指標之一。

這幾天，台灣證交所與富時指數公司調整相關指數成份股，這當中台灣50及台灣中型100的指數成份股調整最吸睛，三家貨櫃航運公司全部進榜，面板的友達入列，這四家公司取代台灣高鐵，緯頴，正新及可成，被替代的四家進入台灣中型100。

而進入台灣中型100的有中鴻，南帝，彩晶，AES，慧洋，南紡，東和鋼鐵，正隆，這些公司都是近一年多來股價表現出色的。

從台灣50的內容來看，台積電是不動的護國神山，而聯發科和鴻海的老二之爭仍此起彼落，台達電看起來坐穩老六的位子。富邦金今年宣布高股利政策，坐上老七的位子，也順利超車國泰金，在戰略上，這是非常進取的高明決策。

今年最翻天覆地變化的是貨櫃航運，這三家公司一年前都不在前50大榜單上，現在長榮排在聯電後面，以219.4億美元，排在第12，萬海航運衝到第22，超越廣達，玉山金，而陽明跳升至29，還超越台泥。

這三家貨櫃公司拜景氣之賜，股價翻揚，但景氣變化快速，一年後再來看，他們不知道會在什麼位子？這是資本市場最有趣的地方。

面板雙雄的友達光電在41，群創光電在42，市值上升可以增進競爭力。

企業的競爭是變動不居的，大立光最強大時，一度拿到第5名，現在變18名，中鋼公司則一路挺升！

從市值起落，可以看到整個產業變動的輪廓，也提醒企業經營者一定要重視企業的市值，因為，背後也代表了企業的競爭力！

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

盤點4年來企業洗牌面貌 謝金河：5個大變化後，贏家輸家立現

全球科技股跌大跤...美中台3巨頭企業「市值」竟摔出罕見景象

日本不畏中國打壓　贈疫苗予台！謝金河：這是「太陽勝北風」，深刻感受「誰對台灣好」

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

相關新聞

「我來是因為有疫苗夢」不只台灣 全球富人瘋飛美國打疫苗

全球疫情仍未平歇，還是有許多富人願意全副武裝、冒著染疫的風險搭一趟飛機到美國，為的就是想接種新冠肺炎疫苗，獲得更佳的保護。

輝瑞疫苗起碼20條線爭相想賣！都被回絕了 沈富雄爆「疫苗圖利黑幕」

編按：台灣疫情持續延燒，儘管從政府到民間，個個嚴防死守，但醫療量能已瀕臨崩潰，眼見各國紛紛接種疫苗陸續解封，台灣人卻還在水深火熱。正如台北市長柯文哲所言，「沒有一場戰爭是用防守打贏的，疫苗就是最後的解決方案」。然而，台灣人引頸期盼了這麼久，疫苗始終只聞樓梯響，到貨量如同缺水旱象只下了零星幾滴，緩不濟急。

東元父子決裂！黃茂雄曝「教子無方」心情：兒子找阿嬤壓我

「我非常健康，而且很愉快很輕鬆，」父子針對經營權之爭數次出招後，東元集團會長黃茂雄首度受訪時臉色一派輕鬆，「當然不是完全很輕鬆，我可以更愉快，但是ok，吃得下睡得好。」

英國變種病毒讓人超緊張 生技股還行嗎？ 留意這些「無人聞問」績優股

在疫情加劇之際，生技股再次引起市場關注，不過，經過了2020年上半年對防疫資源的需求高峰，退潮過後的生技股，最終還是須回歸基本面，投資人不妨多關注獲利、成長皆穩健的好公司。

台灣麻煩了？ 他為張忠謀打下霸業根基 如今將成中國半導體龍頭二當家！

日前中芯國際被美國下重手制裁，但更令人震驚的是，內部「梁下蔣上」 的人事紛爭。兩位前台積大將的動向，在中國半導體產業將掀起什麼效應？對台灣又會造成什麼威脅？

市值是企業競爭核心指標！謝金河：這3家貨櫃航運今年翻天覆地 一年後會在哪？

市值是企業競爭力的核心指標。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。