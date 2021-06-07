市值是企業競爭核心指標！謝金河：這3家貨櫃航運今年翻天覆地 一年後會在哪？

【文．謝金河】

市值是企業競爭力的核心指標。

股市的投資人最在乎的是股價漲跌，像當沖的人可能最關注分分秒秒的股價變化，我喜歡看市值的消長，尤其每一週結束後，看看這個排行榜的順序，其實有很多樂趣。市值比股價重要，因為，這是企業競爭力延伸的指標之一。

這幾天，台灣證交所與富時指數公司調整相關指數成份股，這當中台灣50及台灣中型100的指數成份股調整最吸睛，三家貨櫃航運公司全部進榜，面板的友達入列，這四家公司取代台灣高鐵，緯頴，正新及可成，被替代的四家進入台灣中型100。

而進入台灣中型100的有中鴻，南帝，彩晶，AES，慧洋，南紡，東和鋼鐵，正隆，這些公司都是近一年多來股價表現出色的。

從台灣50的內容來看，台積電是不動的護國神山，而聯發科和鴻海的老二之爭仍此起彼落，台達電看起來坐穩老六的位子。富邦金今年宣布高股利政策，坐上老七的位子，也順利超車國泰金，在戰略上，這是非常進取的高明決策。

今年最翻天覆地變化的是貨櫃航運，這三家公司一年前都不在前50大榜單上，現在長榮排在聯電後面，以219.4億美元，排在第12，萬海航運衝到第22，超越廣達，玉山金，而陽明跳升至29，還超越台泥。

這三家貨櫃公司拜景氣之賜，股價翻揚，但景氣變化快速，一年後再來看，他們不知道會在什麼位子？這是資本市場最有趣的地方。

面板雙雄的友達光電在41，群創光電在42，市值上升可以增進競爭力。

企業的競爭是變動不居的，大立光最強大時，一度拿到第5名，現在變18名，中鋼公司則一路挺升！

從市值起落，可以看到整個產業變動的輪廓，也提醒企業經營者一定要重視企業的市值，因為，背後也代表了企業的競爭力！

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

盤點4年來企業洗牌面貌 謝金河：5個大變化後，贏家輸家立現

全球科技股跌大跤...美中台3巨頭企業「市值」竟摔出罕見景象

日本不畏中國打壓 贈疫苗予台！謝金河：這是「太陽勝北風」，深刻感受「誰對台灣好」

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】