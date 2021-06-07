「我來是因為有疫苗夢」不只台灣 全球富人瘋飛美國打疫苗

【文．林韋伶】

全球疫情仍未平歇，還是有許多富人願意全副武裝、冒著染疫的風險搭一趟飛機到美國，為的就是想接種新冠肺炎疫苗，獲得更佳的保護。

以台灣來說，從台灣搭機到美國的人數於5月大增2400人，也讓長榮航空宣布，飛洛杉磯班次將由一周3班增加到「天天飛」，華航也表達將適時放大機型載客。

其中，有不少乘客搭這趟飛機就是要去美國打疫苗，口袋更深的人則不惜砸750萬元搭私人專機前往，降低染疫風險。

事實上，這種搭飛機到美國打疫苗的案例，在拉丁美洲及加勒比海地區，像是祕魯、墨西哥、智利…等國家更盛行。

根據統計，目前拉美地區的民眾只有3%接種了疫苗。

中南美洲接種率僅3% 富人因「疫苗夢」飛美國

「我們來美國不是因為有『美國夢』，而是因為有『疫苗夢』。」一位49歲，來自秘魯的商人埃斯塔拉這樣跟CNN記者說。

祕魯是其中一個位在拉美地區的疫情重災區，在3200萬的人口中，有6.8萬人因新冠肺炎死亡，當埃斯塔拉看到身邊的親友紛紛染疫，他決定飛一趟美國接種疫苗。

他回想自己接受完疫苗接種那刻的心情說：「我覺得鬆了一口氣、終於被解放了，不用再像玩著俄羅斯輪盤一樣。」

秘魯衛生部副部長羅素（Gustavo Rosell）在5月18日向當地媒體透露，大約有7萬祕魯人飛到美國接受疫苗接種。

拉美與加勒比海航協也發現，近期從拉美與加勒比海地區前往美國的旅客的確有增加，他們也推斷這跟疫苗旅行有關。根據他們的統計，在2019年兩地遊客前往北美的旅行占比大約為77%，在2021年數據則升高到87%。

紐約在熱門觀光景點設接種站 「希望每個人都健康」

目前在美國不管是海灘、賣場、藥局都有疫苗可打，紐約市甚至在熱門觀光景點附近設置疫苗接種站，把它當作一種「歡迎回到紐約市」的儀式，紐約市市長比爾白思豪對此說明：「我們希望每個人都健康。」

不僅疫苗接種方便，就算你是外國遊客，負責幫忙接種的醫護人員也都非常友善。疫苗施打單位不僅沒有要求民眾出示自己是美國國民的證明，甚至有些遊客主動出示自己的護照，表明是外國遊客，疫苗施打單位也不在意。

一位來自墨西哥的旅客分享：「只要填寫一張簡單的表格，他們會跟你要ID號碼，我就把我在墨西哥的證件號碼給他，整個過程就這麼簡單。」

另一位遊客也分享：「當他們知道我來自拉美，跟我說『我們很歡迎你跟你的家人一起來打疫苗，這裡疫苗很多。』我真的很感動。」

為觀光客接種疫苗無違法 卻遭批「顯示分配不公」

若從法規層面上來說，這也不是違法行為，因為在廣義上來說，持有觀光簽證的外國遊客是可以在美國接受醫療服務的，且美國在發簽證時，不會特別去過濾旅客是否是為了打疫苗而來。

目前聯邦政府並沒有對該如何面對這些旅客提出指導方針或原則，一旦旅客落地美國，就端看當地州政府、社區或是醫療單位的決定，是否給眼前這位非美國籍旅客注射疫苗。

對此現象，泛美衛生組織（Pan American Health Organization，PAHO）表態指出：「安排疫苗旅行絕對不是一個解方，這反而突顯了疫苗的分配是如此不公平。」

由U2主唱波諾（Bono）創立的反貧運動組織「One campaign」發言人西恩賽門斯則表示，民眾這樣做會讓疾病與貧窮變更嚴重，他也呼籲有多餘疫苗的國家，應該透過像世界衛生組織旗下的Covax這種組織，來分送到其他國家。

他批評：「不管你是百萬或億萬富翁，要飛越幾大洲、幾大洋去接種疫苗，這趟旅程可能讓你暴露在染疫的風險中，也可能造成病毒變異，更不要說這是菁英階層的專利。」

完成疫苗旅行心情卻五味雜陳 部分旅客：有罪惡感

而這些被視為「菁英階層」或「富人」的族群，內心的感受其實相當複雜，部分受訪者就透露：「我在接種後，想到家鄉還有許多比我感染風險更高的人，他們還暴露在危機中，其實是會有罪惡感的。」

另外一些人心裡想的是，自己先接種不但可以保護家鄉的其他人，也能讓一些原本疫苗施打排序排在自己後面的人，提前獲得接種的機會。

這些受訪者儘管願意與媒體分享自己的心情，但多數都傾向不掛名受訪，顯示大家對「疫苗旅行」的概念還有一些顧慮。

不過，近期開始有許多完成疫苗旅行的旅客在社群網站上分享經驗，加上美國許多地方政府也對疫苗旅行抱持正面態度，這股風潮一時半刻間可能還無法止住。

本文授權自今周刊，原文見此。

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