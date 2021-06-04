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200億日圓的報恩來了！ 日本支援124萬劑AZ疫苗下午抵台 日媒：不會只這一次

聯合新聞網 / 今周刊
日本援台的124萬劑AZ疫苗，今天上午在東京成田機場裝上日航班機。 日本富士電視台新聞影片截圖
日本援台的124萬劑AZ疫苗，今天上午在東京成田機場裝上日航班機。 日本富士電視台新聞影片截圖

【文 林信男、劉煥彥】

日本政府支援台灣的124萬劑英國AZ疫苗，由日航809班機搭載，已於台北時間上午約11點由東京成田機場起飛，預計下午3點前抵達桃園機場。

日本外務大臣茂木敏充已於上午記者會正式宣布，日本援助台灣的124萬劑AZ疫苗，將於下午運抵台灣。

近期日本民間對於援助台灣疫苗的聲浪愈來愈高，由於2011年日本311大地震後，台灣各種管道捐助日本超過200億日圓，讓許多日本民眾印象深刻，因此這次日本媒體把援台AZ疫苗，「稱為200億日圓的報恩」。

根據NHK昨天報導，日本政府正在進行「最後調整」，預計6月4日就會宣布，向台灣提供疫苗的消息。

《產經新聞》報導則指出，多名政府官員透露，有鑑於當初311大地震、去年新冠肺炎疫情剛爆發時，台灣都有提供捐款和物資（口罩）上的協助，因此這次日本政府也打算在疫苗方面，給予台灣支持。

報導稱，載運疫苗的運輸機，預計4日就會抵達台灣。據悉，日本已購買包括輝瑞、莫德納和AZ等3種疫苗，共計超過3億劑，但其中有3000萬劑的AZ疫苗，暫時不施打，故可從中提供一部分給台灣。

日本富士電視台新聞影片截圖
日本富士電視台新聞影片截圖

《朝日新聞》報導稱，除預計4日向台灣提供124萬劑AZ疫苗外，日本政府之後還可能再分批運送疫苗給台灣。換言之，提供台灣疫苗的行動，不會只有一次。

日本外相茂木敏充昨天表示，「我們體認到，（台灣）當前對疫苗有迫切需求，基於台灣10年前，在東日本大震災（311）時，第一個提供捐款，因此，遇到困難時，我們必須互相幫助。」

對於日本政府有意提供疫苗給台灣的消息，中央流行疫情指揮中心昨晚僅簡短表示，「這一段時間我們不放棄任何機會，政府一直都有努力，非常謝謝大家關心。」

飛行追蹤軟體flightradar24截圖
飛行追蹤軟體flightradar24截圖

另一方面，產經新聞社台北支局長矢板明夫，昨天接受媒體人周玉蔻線上採訪時表示，這幾年，蔡英文政府對日外交做得不錯，因此，對於提供疫苗給台灣一事，日本民間輿論，多樂見其成。

矢板明夫稱，雖然日本也有不少親中派議員，但截至目前為止，尚未看見任何日本公眾人物，反對提供疫苗給台灣。

但他不諱言，在檯面下，日本也承受了一些來自中國的壓力；例如，日本政府嘗試和疫苗廠商修改合約，對方也有受到來自中國方面的壓力。但矢板明夫強調，這些壓力，應該不會造成問題。

本文授權自今周刊，原文見此

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