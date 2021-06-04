黃子佼最愛餐廳、菊元料理、三軍軍官俱樂部都收攤！ 疫情打擊餐飲業好難熬
【文 蘇君薇／整理】
本土疫情延燒，重創餐飲、觀光業者，各餐飲業者紛紛改推外帶、外送力求生存。
但也有不少知名業者，在此波疫情中選擇歇業，或因其他規畫而選擇結束營業。
莆田大直ATT店
由王品集團代理的莆田，被譽為「新加坡中餐第一品牌」，目前在台共有5家分店，不過，大直ATT店傳出將結束營業，日後台北僅剩一家店。
對此，王品證實，大直ATT店因租約到期，將營業至6月15日結束，之後全台仍有4家門店，分別位於台北SOGO忠孝、新竹竹北、台中台灣大道，以及高雄自由路。
三軍軍官俱樂部
位在台北市中正區的三軍軍官俱樂部，成立於民國46年，提供國軍官兵、員工、榮民、一般民眾及與國防事務有關之政府機關人員正當餐飲場所，並配合辦理重要慶典、婚宴及團體聚會等活動。
三軍軍官俱樂部6月1日透過臉書公告，因疫情關係，已於5月15日起停止對外營業，另已奉核定於7月31日歇業，近期將由專人處理餐品兌換券（改兌換超值商品）及預付訂金等事宜。
國防部本周也對此發布新聞稿，列出三點說明：
1. 配合政府政策該土地撥交國有財產署土地再利用，經檢討俱樂部已達成階段性任務，予以裁撤歇業。
2. 消費型態改變經營成本增加，依「財政紀律法」及「中央政府非營業特種基金裁撤機制辦法」檢討，俱樂部訂於民國110年7月31日裁撤歇業，並因新冠肺炎疫情已自5月15日起暫停對外營業。
3. 將優先保障員工權益，依法辦理核予資遣費及開立相關所需證明，並協請地方政府勞動局就業服務處協助就業輔導及申辦補助事宜。
高麗棒
坐落在台北市東區巷弄間的高麗棒，為資深歌手姜育恆與姊姊姜育花，合作開設的韓國烤肉餐廳，在台北擁有36年歷史。
這裡不只是藝人黃子佼最愛的餐廳，據傳連韓國知名藝人裴勇俊都曾指名到店消費。
原先高麗棒於5月29日透過臉書公告，因疫情無好轉，決定店休延至6月14日，然而姜育花5月31日在個人臉書表示，每日看著疫情數字，經深思熟慮後，含淚決定退休，結束高麗棒餐廳經營。
菊元日本料理
位於台北市大同區、鄰近迪化街商圈的菊元，自民國67年開幕，至今已有43年歷史，曾是全台最大日式料理，深受許多老台北人喜愛。
今年5月30日，菊元透過臉書公告，表示在多重考慮下，決定營業至5月31日，店內許多餐廳設備、日式餐具，都歡迎任何有需要的同業前往選購。
本文授權自今周刊，原文見此。
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