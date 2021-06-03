國產疫苗拿「緊急授權」標準太鬆？一文看懂高端、聯亞生技疫苗保護力

聯合新聞網 / 今周刊
中央流行疫情指揮中心訂定的疫苗採購計畫中，國產疫苗將提供1000萬劑，占整體疫苗數的3分之1。圖／中央社
中央流行疫情指揮中心訂定的疫苗採購計畫中，國產疫苗將提供1000萬劑，占整體疫苗數的3分之1。圖／中央社

【文．今周刊編輯團隊】

中央流行疫情指揮中心訂定的疫苗採購計畫中，國產疫苗將提供1000萬劑，占整體疫苗數的3分之1。

目前，正等待2期臨床資料解盲的高端疫苗、聯亞生技疫苗，在走了長達1年多開發期後，終於來到取得台灣食藥署緊急授權（EUA）的最後關頭。然而，此時才發現，我們EUA標準相比歐盟、美國，是不是太寬鬆了？

國產疫苗在2期臨床解盲過關後，就能拿台灣EUA，符合WHO標準嗎？

傳統疫苗開發一定要經過3階段臨床試驗，流程至少要花7到10年才完成。不過，因應COVID-19疫情特殊狀況，世界各國對於通過新冠疫苗審核，都給了不同於正常標準的變通，正因如此才說是「緊急授權」（EUA），而不是原來正常流程通過取得的藥證。

「緊急授權」並非是世界衛生組織（WHO）訂定全球一致的標準，而是各國自行制定。

食藥署在去年10月底公布台灣EUA標準，將2期人數從數百人擴增至3500人（莫德納2期臨床人數是600人），再加上1個月安全觀察期，以超過2期人數的「類3期」方式通過。

為何是3500人設計？據食藥署說法，是參考WHO、美國FDA指引，「符合國際標準精神訂定出來的。」翻開WHO《Considerations For Evaluation of COVID-19 Vaccines 》關於臨床試驗評估章節時，的確有「涵蓋3000人受試者的臨床試驗，可提供95％的機會觀察到1/1000 AE（adverse event rate，不良反應率）」字眼。

而美國FDA指引中 《Development and Licensure of Vaccines to Prevent COVID-19 Guidance for Industry》也提及，在安全考量上，至少要做到3000人規模臨床試驗。

食藥署據此，將2期人數規模變成3000人實驗組，500人對照組，高端、聯亞考量失敗機率，將人數提高到3700人，最後收案還超過4000人。

不過，指引上是寫3000人，為何國外疫苗都做到3萬人以上的3期臨床規模？原因是，美國FDA的EUA標準，除了疫苗安全考量外，還需要保護力達50％條件的效力保證（WHO標準亦同）。

換言之，如果臨床人數有200位確診，來自安慰劑組確診者一定要超過100人以上，才能證實有效。

以此來看，高端、聯亞若沒有做出「保護力」數據，如其他疫苗提供3期臨床的期中數字，目前是不可能通過WHO或美國、歐盟的緊急授權。

但要強調，WHO也正在研擬抗體保護力濃度COP（Correlate of Protection）作為取代傳統第3期臨床的作法，一旦通過，國產疫苗要提出保護力證據的難度，就大為降低。

高端、聯亞生技疫苗會比AZ、莫德納、輝瑞BNT安全嗎？

AZ是腺病毒疫苗，莫德納、輝瑞BNT是mRNA疫苗，至於國內的高端、聯亞生技，則是重組蛋白疫苗。

黑木投資合夥人羅敏菁解釋，不論是腺病毒疫苗、mRNA疫苗或蛋白質疫苗，疫苗本身是一樣安全的，相對於將整粒病毒減毒或去活化滅毒（編按：歷史最悠久的疫苗作法，麻疹、霍亂疫苗都屬此類，此次中國科興疫苗也是滅毒疫苗），這些疫苗的病毒片段都是無毒性，沒有安全問題。

然而，由於製造方式不同，對於疫苗產生的副作用會有所差異，這裡指的副作用是頭痛、發燒、注射部位紅腫，或是過敏反應等。

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

國產疫苗之亂　二期臨床即過關，標準惹議

疫苗「1劑難求」！ 公費、自費差在哪？ 自費接種多少錢？ 預約、流程QA懶人包一次看

談國產疫苗爭議　柯P：很抱歉，我們沒辦法支持中央的說法　對疫情「陷膠著」他這麼說

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

相關新聞

借紓困金10萬買股！想不賺都難？網舉實例：去年買29元的0056輕鬆賺

台灣國內疫情嚴峻，政府的紓困4.0即將於周五（4號）正式上路發放，其中更推出低利息的勞工紓困貸款，每人最高可以申請至10萬元。

國產疫苗拿「緊急授權」標準太鬆？一文看懂高端、聯亞生技疫苗保護力

中央流行疫情指揮中心訂定的疫苗採購計畫中，國產疫苗將提供1000萬劑，占整體疫苗數的3分之1。

疫苗關鍵QA／3千萬劑疫苗能讓台灣群體免疫？1千萬劑疫苗何時能打完？最快何時開放邊境？

新冠疫苗陸續問世並開打，全球拚疫苗覆蓋率解封邊境，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，台灣疫苗覆蓋率達6成以上，才會考慮開放邊境。除了加速疫苗到貨時間外，如何部署快速便利的注射網絡，也是指揮中心下個重要任務，目前我們有AZ、莫德納，未來有機會加上國產疫苗，它們保護力與副作用有很大不同嗎？

解讀全台大搶工：家事移工為何「不斷逃跑」或「逼雇主就範」？

疫情席捲全球造成國內移工數量減少，許多家事移工因此轉往待遇較佳的工廠任職。政府與其強力限制移工轉換身分，改善適度勞動條件，才能為弱勢家庭留住人力。新冠肺炎疫情下，全球各國紛紛祭出邊境人流管制，以阻止病毒傳播，過去1年間來台的外籍移工人數因此呈現萎縮。今年5月間台灣爆發本土疫情，中央流行疫情指揮中心宣布暫緩未持有居留證的外籍移工入境，使依賴移工的產業缺工情況更加嚴峻。

這竹科大廠去年EPS近30元 股價超越聯發科！ 原來多年獨門技術因疫情大翻身

新冠肺炎疫情帶來的遠距工作商機，驅動信驊科技伺服器晶片供不應求。但除了伺服器市場，信驊也加緊腳步發展影像專用處理晶片，打造關鍵第2成長動能。「很多人來拜訪，都說『這是我們看過最好的影像拼接』。」談起影像專用處理晶片的研發成果，信驊科技董事長林鴻明目光炯炯。因為從2017年開始研發的影像專用處理晶片「Cupola360」，今年進入加速發展階段，要力拚營收貢獻提升到5％。

國產疫苗只做二期就施打 台灣恐成最大的人體實驗場？疫苗QA一次看

本土疫情持續蔓延，施打疫苗為疫情唯一解方，但政府採購的國際疫苗近期實際到貨數量供不應求，連第一線醫護人員施打都不夠，加上進口時程難估計，各界人心惶惶。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。