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借紓困金10萬買股！想不賺都難？網舉實例：去年買29元的0056輕鬆賺

聯合新聞網 / 今周刊
新台幣。記者杜建重／攝影
新台幣。記者杜建重／攝影

【文．張家麒】

台灣國內疫情嚴峻，政府的紓困4.0即將於周五（4號）正式上路發放，其中更推出低利息的勞工紓困貸款，每人最高可以申請至10萬元。

對此，有網友發文表示，自己男友有想要借貸這10萬的紓困金，拿來投資金融股，詢問其他人的意見，這樣是否妥當？

該女網友於社群平台Dcard上，標題「借十萬紓困金投資」發文表示，男友說要借１０萬紓困金投資金融股，勸他不要因為這樣莫名其妙讓自己負債，且每個月要歸還3000元持續3年，即便男友說利率很低；「你能保證一定會賺，而且這3年不會有突變嗎？」但男友認為很多人都是這樣操作，試問網友意見，這樣的做法和想法正確嗎？

貼文一出，有「同意的此作法」的網友表示，就讓他貸款10萬去試看看，反正這錢也只是先跟政府借的，還是需要還，即便全部賠光，有穩定工作、固定的收入的話，「每個月3000元，頂多少喝些飲料，不至於還不出來吧！」但是，可以花個10萬元，知道自己是不是玩股票的料。

政府推出的紓困利息很低，基本上，金融股的股息都會超過，「有分期買手機、汽機車，就當作分期借錢投資不就好了！」

另有網友舉出「實際操作的例子」表示，去（2020）年就借貸了10萬買了3張29塊的0056，配息就拿到了4800元，還可以抵稅，借款1年就提前把錢還清，還賺了1萬6千元的價差，認為不賺白不賺。

但，還是有「不認同」的網友表示，「太少了，不要跟真正需要的人搶資源」、「眼睛被短利矇蔽了…」

「10萬能幹嘛？」、「當有一大群韭菜準備融資入場時，主力就知道時機到了。」

本文授權自今周刊，原文見此

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

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