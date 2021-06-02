這竹科大廠去年EPS近30元 股價超越聯發科！ 原來多年獨門技術因疫情大翻身

【文 / 譚偉晟】

新冠肺炎疫情帶來的遠距工作商機，驅動信驊科技伺服器晶片供不應求。但除了伺服器市場，信驊也加緊腳步發展影像專用處理晶片，打造關鍵第2成長動能。「很多人來拜訪，都說『這是我們看過最好的影像拼接』。」談起影像專用處理晶片的研發成果，信驊科技董事長林鴻明目光炯炯。因為從2017年開始研發的影像專用處理晶片「Cupola360」，今年進入加速發展階段，要力拚營收貢獻提升到5％。

有別於傳統的影像拼接技術，Cupola360晶片的特色在於能即時拼接，而無須額外花時間運算、處理影像拼接。除了過去被應用在擴增實境、虛擬實境領域的全景影像攝影外，在安防與視訊會議領域，應用也愈來愈普遍。

站在去年30.64億元營收、每股獲利29.38元歷史新高的基礎上，信驊今年還要再拚15％以上的營收成長表現；而幫助信驊今年能夠達標的兩大關鍵產品線，無非是貢獻營收超過9成的BMC（伺服器遠端管理晶片）產品，以及去年還在小量生產，今年即將正式進入放量階段的Cupola360晶片。

在BMC晶片部分，匯豐證券研究報告指出，過去，封測產能吃緊對信驊出貨不順的影響，今年第2季開始已經逐步消失。同時，英特爾即將在22年推出新伺服器平台，該報告認為也將進一步推升信驊BMC平均銷售價格約5％至10％，這也讓匯豐證券預估信驊今年每股獲利有望站上40元、大幅超越去年29.38元的成果。

BMC產品線穩定成長之外，信驊布局多年的Cupola360晶片也正站在成長浪頭上。

Cupola360布局多年 解決傳統晶片缺點

信驊科技新事業發展協理楊建洲指出，除了市面上兩家已量產的客戶，「目前至少有6家客戶已開模，今年第4季開始會有更多的機種。」信驊的Cupola360晶片，能夠即時整合360度影像，應用於一般全景攝影外，該晶片也持續擴大在視訊會議領域的應用。

「從17年自廣達取得影像處理矽智財，18年完成產品開發⋯⋯。」林鴻明細數Cupola360晶片的開發歷程，在這段過程中，信驊團隊發現傳統影像處理因為運算量過大，而無法拼接更多鏡頭、更多影像，是傳統影像處理晶片的缺點，也因此，早在18年完成Cupola360晶片開發時，信驊就解決了這個問題。

「我們的數學公式，可以大幅簡化運算。」林鴻明指出，透過大幅降低運算量，不但能做到整合更多鏡頭影像、藉此推出360度影像拼接的低成本方案，更重要的是能做到即時處理。

楊建洲進一步提到，Cupola360晶片也與亞洲光學合作，確保了多鏡頭影像良率穩定，「我們還有一整套軟體，客戶產品一推出就可以直接使用，不用額外開發人員。」

僅花了1年就完成Cupola360晶片產品研發，只可惜信驊最初鎖定的消費性攝影市場，發展不如預期。當時消費性攝影市場對360度影像應用的需求不大，競爭者又多，信驊在市場上並無斬獲。

痛定思痛，信驊調整市場策略，「我們一開始走B2C（企業對消費者）是不對的，應該是B2B（企業對企業）的量夠、再回來打B2C。」林鴻明對該技術應用的堅信，源自於工程師對技術優劣的判斷，他仍對這款晶片的未來發展充滿信心，「我們總是先把（技術）項目抓下來，再來看怎麼應用（在市場上）。」

持續擴大應用 下一步踏進家庭市場

信驊過去在Cupola360晶片有過不少嘗試，「我們一開始鎖定安防、車用、也有消費型視訊產品。」楊建洲解釋，19年信驊與宏碁集團旗下子公司、工業電腦廠建碁合作，配合建碁開發視訊會議的產品，讓信驊逐步把重心放在該應用上。

目前已有產品量產的客戶，除了有建碁，還有中國指標性遠端會議應用品牌MAXHUB，「他是全中國最大的電子白板，配合遠距工作需求，要求我們做這樣的產品。」

「我們去年第2季開始合作，那時正好需求開始出現。」楊建洲說的，是去年趁著疫情所驅動的遠距工作商機，Meeting Owl、Jabra、羅技等品牌紛紛加速視訊會議產品開發，一時之間相關晶片需求大起，也帶動信驊的發展漲勢。

「我們的晶片不只能做動態拼接，還可做多種排版設計。」楊建洲表示技術上的優勢，讓MAXHUB選擇與信驊深度合作，經過技術、市場調整，21年的現在，信驊在視訊會議產品市場開始嶄露頭角，還準備進一步擴大技術領先優勢。「已經在開發第2代了，會有更快的效率、更高的解析度。」楊建洲透露，信驊在影像領域的應用仍在擴大，「我們（產品合作中）未來可揭露的客戶，會愈來愈多。」家庭市場也在布局中，要取得更多應用領域的市場商機。

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