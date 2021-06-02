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掃一下就可進超商！中華電信攜手關貿 如何3天就讓全球獨有「簡訊實聯制」上線？

聯合新聞網 / 今周刊
攝影-陳弘岱
攝影-陳弘岱

【文 / 馬瑞璿】

一套全球絕無僅有的「簡訊實聯制」，牽涉QR Code開發、行動通訊傳輸、大數據儲存科技，且看官方、民間、電信公司各單位，如何讓系統3天內正式上線。台灣新冠疫情迅速升溫，早在5月12日2級警戒之際，就已有麥當勞、家樂福等店家祭出實聯制；3天後雙北升級3級警戒，要求所有店家、民眾全面配合實聯制。

剛開始，實聯制方式五花八門，有的店家拿紙筆讓顧客填寫，有的店家祭出Google表單，還有店家要求民眾必須加入會員系統，不僅店家手忙腳亂，就連民眾也跟著眼花撩亂，造成商店門口塞車，出現排隊人龍的情景。為避免壅塞以及能夠滿足疫調需求，一款簡便又容易上手的實聯制系統，應運而生。

去年迅速設計出口罩預購系統的g0v台灣零時政府社群成員們，在雙北升級3級警戒那天起，幾乎第一時間便如火如荼討論實聯制該如何設計，才能讓民眾和商家機構都簡便好用。

當時身在其中的行政院政務委員唐鳳就說，「每個（程式）單獨來講都很好用，但如果使用者手機上要裝非常多程式，就造成不必要的負擔。」

簡訊代替App 手機減負擔

同一時間、另一場景，行政院院長蘇貞昌正與全台22縣市首長進行視訊會議。高雄市長陳其邁直接提出，以QR Code（二維條碼）進行實聯制防疫的構想；隔天一早，蘇貞昌便找來了唐鳳、交通部長王國材、中華電信總經理郭水義定調開發方向，在唐鳳不再多設計App（手機應用程式）的概念下，拍板以簡訊模式代替App，短短3天，「簡訊實聯制」全面上線。

「（5月）16日早上，我接到王部長電話，就趕往行政院開會。」郭水義回憶起當天，所有人都在為實聯制如何快速上線而焦急，開發架構確定下來後，「兩點鐘我們馬上跟關貿網路對接。」

簡單的「對接」兩個字，做起來卻一點也不容易。

一個簡訊實聯制，首先要開啟1922通報專線簡訊功能；其次，要發放QR Code給政府所有機關據點、各式店家分號、各式大眾交通工具；最後，所有簡訊要放置在5大電信業者資料庫，電信業者也必須一起合作。

這意味著，全台灣各式場域都必須與1922對接，小到路邊一家攤商、街道旁一家早餐店、社區大樓管理中心，大到台鐵、高鐵、公車、客運、捷運，更不用說，全台灣跑在路上的個人計程車高達9萬輛。

「6都計程車交由交通局印製QR CodeE發放；非6都的部分，則交由公路總局統一申請。」王國材迅速做出決策，讓跑在路上的計程車也加入防疫行列。

簡訊實聯制一上線，保守估計至少要發放數百萬份的QR Code，龐大數量無論是哪個單位，都無法迅速消化完畢。因此，中華電、關貿一對接，就馬上分工，前者負責發放QR Code給各式政府機關單位、交通單位，後者則負責發給各式店家，QR Code申請介面看起來是統一入口，其實背後的系統，由雙方各自開發。

此外，由於這些簡訊都必須暫存在民眾各自使用的電信業者資料庫中，5月17日，國家通訊傳播委員會（NCC）更火速召集5大電信技術最高主管，除了讓業者了解簡訊實聯制開發架構，也共同討論如何因應簡訊發送量暴增問題。

系統研發上，也不是件容易的事，光是中華電一家公司內部，就要橫跨多個部門。

「QR Code產製管理是總公司資訊處負責，民眾掃描QR Code發簡訊屬於行動通訊分公司業務，簡訊進來的數據又牽涉到大數據處，還必須提供客戶諮詢服務。」中華電信技術執行副總經理林榮賜細數起內部數十位工程師馬上啟動，集結各部門力量。

「做到無暝無日。」在第一線與唐鳳、各部會討論研發細節的中華電信資訊處副總經理鄭枸澺想起那幾天，幾乎是白天都在開會討論需求，晚上工程師繼續寫程式。

還不要說，雙北啟動3級警戒後，人員分流上班，不是每個人都在辦公室，「還好採用公有雲與線上協作機制，運用軟體調度，可以快速測試部署上線。」林榮賜每天晚上都和同仁開會確認進度，當天不管開會到多晚，工程師仍然繼續挑燈夜戰，「第一天還有人做到凌晨3、4點。」就是希望力拚簡訊實聯制趕快上線。

傳送量飆20倍系統挑戰大

所幸，簡訊實聯制5月19日上線，雖然第一天因一時之間申請量過大，導致系統塞車，但消化完畢後，自此上線一路順利。

只不過，簡訊實聯制也不是沒有挑戰。產業人士就指出，簡訊實聯制上路10天下來，第10天的簡訊傳送量已較第1天增加20倍。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，根據統計，從5月19日上路到28日這10天，5大電信業者光是簡訊實聯制的簡訊傳送量，就已達到1.35億則，NCC初步預估，一整年下來至少百億則。

「這還只是現階段成長20倍，如果疫情警戒調回2級，代表會有更多民眾出來，簡訊量可能還會更多。」產業人士表示，如何因應後續簡訊量持續成長問題，也就成了5大電信業者未來的共同挑戰。

回顧這次研發，關貿網路也表示，「配合政策使命必達，我們覺得與有榮焉，會持續做好。」好在簡訊實聯制推出後，獲得各界好評，不僅是縮短疫調時間最有效的妙招，也是台灣防疫最佳利器。

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