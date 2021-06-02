疫苗關鍵QA／3千萬劑疫苗能讓台灣群體免疫？1千萬劑疫苗何時能打完？最快何時開放邊境？

【撰文‧今周刊編輯團隊】

新冠疫苗陸續問世並開打，全球拚疫苗覆蓋率解封邊境，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，台灣疫苗覆蓋率達6成以上，才會考慮開放邊境。除了加速疫苗到貨時間外，如何部署快速便利的注射網絡，也是指揮中心下個重要任務，目前我們有AZ、莫德納，未來有機會加上國產疫苗，它們保護力與副作用有很大不同嗎？

AZ的保護力比莫德納、輝瑞BNT差嗎？

美國疾病管制暨預防中心（CDC）4月初發布了近4000位醫護人員施打莫德納、輝瑞BNT疫苗報告，打完第一劑14天後保護力達80％，打完兩劑保護力提高到90％。英國公共衛生署（PHE）也在5月初針對疫苗保護力發布報告，只打第一劑AZ疫苗，保護力達58％，打兩劑後，保護力可達89％。

簡單來說，AZ第一劑保護力雖不若莫德納與輝瑞BNT，但完成兩劑施打，不管是哪個廠牌的疫苗，均能提供足夠的保護力，彼此間差異也不大。至於施打疫苗產生的副作用，依現有數據來看，莫德納最強，AZ第一劑高於第二劑，莫德納、輝瑞BNT第二劑高於第一劑。

AZ第一劑保護力較弱，是否乾脆等其他廠牌再來打？

若眼前只有AZ可以選擇，專家建議千萬不要等，先打再說。國家衛生研究院副研究員郭書辰說：「從目前公布的數據觀察，只要打了一劑AZ或是輝瑞BNT疫苗，都能有效降低重症與死亡的發生率。」以AZ來說，即使第一劑保護力只有58％，但萬一不幸確診，卻能減少80％的住院率，重症變輕症的效果，還與輝瑞BNT相當。

如果混打不同廠牌的疫苗，會有什麼效果？

指揮中心宣布，除非第一劑有很嚴重的過敏反應，否則不建議第二劑施打不同廠牌的疫苗，這項規定與英、美官方的意見一致。

根據美國CDC規定，因為混打疫苗效果難以評估，目前仍不建議混打，除非民眾施打第一劑mRNA疫苗後，出現嚴重不適或過敏反應等症狀，在第一劑施打完28天後，可以改為施打一劑嬌生（Johnson & Johnson）疫苗。

針對傳染力較高的英國變種病毒，台灣疫苗覆蓋率達六成就能群體免疫嗎？

今年3月時，陳時中曾表示：「要開放邊境，疫苗覆蓋率至少要達到6成。」而以政府採購3000萬劑疫苗數來看，覆蓋率確實也在6成左右，但6成覆蓋率可以達到「群體免疫」的效果嗎？

郭書辰說，群體免疫與病毒的傳播能力息息相關，以台灣目前流行的英國變種病毒株來說，「Rt值都在3以上，甚至更高。」

郭書辰解釋，Rt值是指基本傳染數，代表一個確診者從感染到復原（或死亡）為止，平均的傳染個數。若Rt值小於1，則代表確診者的數量無法持續增長，代表疫情逐漸趨緩。若要達到群體免疫，施打疫苗的人口比率必須超過1-(1/Rt)，換算下來，至少得要有70％到80％的人口完成疫苗施打，台灣才能達到群體免疫。

如果台灣8月底有1000萬劑疫苗，我們要花多久時間才能打完？

在5月疫情爆發前，台灣施打疫苗意願很低，4月只接種3.9萬人次，5月則來到31.8萬人次。以5月28日當日最高接種4.3萬人次計算，1個月可達130萬人次，算下來1000萬劑也得花近8個月才能打完。

不過，5月醫護人力吃緊，屬特殊狀況，如疫情趨緩，每日接種人數可望提升不少。陳時中曾表示，希望每日能打到16萬人，才有辦法在10月底前打到1400萬劑，如此速度算下來，在3000萬劑順利到貨，全部打完還要再花3個月，那最快也要到明年2月左右，才可能開放邊境。

高端、聯亞生技疫苗會達到跟AZ、莫德納、輝瑞BNT一樣的保護力？

高端、聯亞生技的二期臨床試驗，預計最快分別在6月中、6月底解盲，屆時才會有正式資料。今年3月，高端曾就它第一期試驗結果，發布在國際生醫資料庫MedRxiv上，聲稱其疫苗在對付英國、南非變異病毒株，所產生的「中和抗體效價」與莫德納、輝瑞BNT疫苗「趨勢一致」，給了開發團隊一劑振奮強心針。

聯亞生技董事長特助彭文君表示，「我們在中研院做的實驗，以英國變種病毒、巴西變種病毒的血清測試，中和抗體效價都顯示能對抗病毒感染，雖然南非病毒（效價表現）有下降，但還是有效果。」然而，關鍵問題是：「中和抗體效價」等同於「保護力」嗎？

國家衛生研究院副研究員郭書辰說，過去沒有兩者相關性研究，直到5月18日刊載在學術期刊《Nature Medicine》的文章證明，「中和抗體效價」確實能高度預測對新冠病毒的免疫保護作用，但郭書辰語帶保留說，「這篇文章非常有名，但就科學研究，證據還不足。」一切還得等6月解盲後才準確。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1276期)

閱讀更多文章，歡迎加入今周刊粉絲團&LINE