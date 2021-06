「這原因」讓變種病毒更危險！1年前「零死亡」的防疫模範生 單月破3千例

【文.林信男】

1年前,CNN以防疫成功典範為題,報導了當時越南累計確診僅328例、「零死亡」的消息;但,隨著變種新冠病毒陸續出現,當初被視為「防疫模範生」的許多亞洲國家,如今也一一淪陷。

近1個月以來,越南新增確診案例,已超過3000例,直逼全國累計確診案例的50%;令人擔憂的是,該國還發現一種傳染力更強的新型變種病毒,使其面臨更嚴峻的防疫考驗,越南衛生部長阮清龍已公開示警,強調新型變種病毒「非常危險」。

為何越南出現的新型變種病毒,被認為特別危險?阮清龍指出,主因在於,「它具有印度和英國變種病毒株的特性,且更容易透過空氣傳播。」

今年4月下旬以來,越南新增確診案例,便持續攀升。(圖:取自Our World in Data,下同)

印度變種病毒株傳染力 估較英國變種高出6成

BBC報導稱,新冠肺炎疫情爆發以來,最受外界關注的4類變種病毒株,分別為印度變種病毒株(B.1.617.2)、英國變種病毒株(B.1.1.7)、南非變種病毒株(B.1.351),以及巴西變種病毒株(P.1)。

英國首席醫療官惠提(Chris Whitty)認為,印度變種病毒株,恐較英國變種更具傳染性,「我們預期,隨著時間推移,印度變種病毒株可能會超越英國變種,並占據主導地位。」

根據比利時魯汶大學生物統計學家溫思勒斯(Tom Wenseleers)分析,印度變種病毒株的傳播速度,估計較英國變種快上60%;近期他也在推特上發表最新數據,稱印度變種病毒株造成的傳染,如「野火燎原」,可謂「完勝」英國變種病毒株。

Sanger Institute sequence data from the UK were updated yesterday, so here some updated analyses, also for the Indian data & for cases exported out of India. Conclusion: Indian variant of concern B.1.617.2 still spreading like wildfire & outcompeting Kent variant B.1.1.7. A 🧵. pic.twitter.com/asMldog23j