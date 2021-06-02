「這原因」讓變種病毒更危險！1年前「零死亡」的防疫模範生 單月破3千例

【文．林信男】

1年前，CNN以防疫成功典範為題，報導了當時越南累計確診僅328例、「零死亡」的消息；但，隨著變種新冠病毒陸續出現，當初被視為「防疫模範生」的許多亞洲國家，如今也一一淪陷。

近1個月以來，越南新增確診案例，已超過3000例，直逼全國累計確診案例的50%；令人擔憂的是，該國還發現一種傳染力更強的新型變種病毒，使其面臨更嚴峻的防疫考驗，越南衛生部長阮清龍已公開示警，強調新型變種病毒「非常危險」。

為何越南出現的新型變種病毒，被認為特別危險？阮清龍指出，主因在於，「它具有印度和英國變種病毒株的特性，且更容易透過空氣傳播。」

今年4月下旬以來，越南新增確診案例，便持續攀升。（圖：取自Our World in Data，下同）

印度變種病毒株傳染力 估較英國變種高出6成

BBC報導稱，新冠肺炎疫情爆發以來，最受外界關注的4類變種病毒株，分別為印度變種病毒株（B.1.617.2）、英國變種病毒株（B.1.1.7）、南非變種病毒株（B.1.351），以及巴西變種病毒株（P.1）。

英國首席醫療官惠提（Chris Whitty）認為，印度變種病毒株，恐較英國變種更具傳染性，「我們預期，隨著時間推移，印度變種病毒株可能會超越英國變種，並占據主導地位。」

根據比利時魯汶大學生物統計學家溫思勒斯（Tom Wenseleers）分析，印度變種病毒株的傳播速度，估計較英國變種快上60%；近期他也在推特上發表最新數據，稱印度變種病毒株造成的傳染，如「野火燎原」，可謂「完勝」英國變種病毒株。

Sanger Institute sequence data from the UK were updated yesterday, so here some updated analyses, also for the Indian data & for cases exported out of India. Conclusion: Indian variant of concern B.1.617.2 still spreading like wildfire & outcompeting Kent variant B.1.1.7. A 🧵. pic.twitter.com/asMldog23j — Tom Wenseleers (@TWenseleers) May 18, 2021

英國變種病毒株，本就被視為造成疫情擴大的主因之一，而印度變種病毒株的表現，顯然「更勝一籌」；如今，越南竟出現「集兩者之大成」的新型變種病毒，猶如對全球疫情，投下一顆震撼彈，就怕一波未平一波又起。

據外媒觀察，今年4月下旬以來，越南新增確診案例便一路攀升，近1個月的確診人數，直逼全國確診總數（當時為6396例）的一半，換言之，至少超過3000例，「截至目前，還無法證實，新型變種病毒是確診人數快速增加的主因，但若答案是肯定的，那麼，這種病毒的傳染力，顯然更強。」

工業區染疫風險高 短期內疫情難受控

近期這波感染潮，也讓越南在《彭博》的「防疫韌性排名」（The Covid Resilience Ranking）中，一口氣滑落了12個名次。

世界衛生組織（WHO）於上週六表示，正和越南當局一同合作，執行變種病毒評估工作，現階段，已發現4個感染新型變種病毒的病例。

為了因應新型變種病毒可能造成的威脅，降低對科技製造業的影響，越南當局宣布，將致力控制疫情，保護全國各地的工廠，尤其是設有許多工業區的北江省和北寧省。

不過，阮清龍坦言，北江省的疫情，恐難在短期內獲得控制，因為當地工業區人口稠密，幾乎都在工廠內活動，共用廁所和餐廳，搭乘相同的長途交通工具，且多半在同一地區租房居住，「風險最高的地方，就是工業區。」

4月27日以來，北江省確診案例累計達320例，境內6座工業區中，已有4座於5月18日被迫關閉；在此同時，北寧省也封鎖了部分地區，並嚴格實施保持社交距離等防疫措施；而三星和Canon在北江、北寧兩省設置的工廠，據傳都有員工確診。

越南的新冠肺炎疫苗接種率不到1%，遠低於全球平均值10.69%。

另一方面，擁有1300萬人口的越南第一大城胡志明市，不僅宣布從5月31日起，禁止所有超過10人的群聚活動（據傳有意進一步縮減至5人）、限制商店和餐廳營運、暫停宗教活動，還打算進行大規模普篩；此外，越南民航局也宣布，自6月1日起，將暫停國際航班飛往河內內排機場。

疫苗接種率低，是越南在防疫上的另一個不利因素，總人口超過9600萬的越南，已施打疫苗者，還不到3萬人，低於1%。在新型變種病毒入侵、疫情擴散、疫苗接種率不及1%的情況下，越南何時能成功壓制疫情，仍在未定之天。

本文授權自今周刊，原文見此。

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