若升四級 經濟將萬劫不復！謝金河：重點看「這天後」疫情是否下降

【文．蘇君薇】

國內疫情延燒，三級防疫措施延長至6月14日。

外界憂心，台灣下半年經濟受到疫情影響，將呈現何種趨勢？未來全球經濟又會有什麼樣的變化？

「若防疫升四級 經濟將萬劫不復」

財信傳媒董事長謝金河在最新一集節目《數字台灣》中，邀請台北科技大學兼任副教授李勝彥、福邦創業投資董事長黃顯華，分享疫情下對台灣經濟與投資之看法。

謝金河指出，台灣去年經濟成長率3.11％全球最好，超過中國的2.3％；去年台灣出口成長4.9％，超過中國的3.7％。

今年第一季台灣經濟GDP成長8.16，今年1至4月出口成長28.7%，上市櫃第一季稅後淨利9868億，創歷史單季新高。

因此，謝金河直言「假如台灣防疫升到四級，經濟將萬劫不復，生產鏈喊停，等同台灣市場被瓜分，要再站起來機會不大。」

「今年經濟成長最好僅3%，但出口產業受疫情影響最少」

李勝彥也認為，下半年經濟狀況主要是疫情收斂程度，目前來看不是很樂觀，綜合判斷今年經濟成長最好僅3%，但出口產業受疫情影響最少，應會繼續好，反倒是消費與零售業，最需要救濟，紓困應要即時。

李勝彥強調，當前首要任務仍是撲滅疫情，應由中央統籌辦理、統一決策，與部分地方合作；第二則是向國外求助，多管齊下，靠多方團結合作才能盡其功。

老謝：台灣炒股很勇猛 實質研發弱勢

談及出口，謝金河說，政府在租稅獎勵方面，非常重視生技產業，但以南韓來看，其生技產業今年1至4月出口達11億7000多萬美元，南韓有能力將快篩產品、防疫物資賣到全球，台灣生技產業出口相對薄弱。

「台灣在股價上炒作上非常勇猛，實質研發相對弱勢。」謝金河不諱言。

黃顯華：6/14後萬一染疫人數沒降怎麼辦？

黃顯華表示，台灣廠商過去在中國、東南亞防疫都相當有經驗，此次也不敢掉以輕心，不過，因美國經濟起來，各公司訂單飽滿，尤其外銷產業如紡織等，台灣企業防疫方面守得很好，較不擔心。

黃顯華認為，目前較擔心的是，6月14日後萬一染疫人數及篩檢陽性率沒下降，該怎麼辦，「現在全球產業已在世界大戰，在這情況下，台灣本身就靠製造業及外銷支撐台灣經濟。」直指若要啟動封城要非常小心。

黃顯華指出，消費產業受此波疫情影響是短線，台灣消費能力仍在，較在意長期產業競爭，並說明，此次高盛把台股看到19000點、花旗看到14500點，就是看台灣防疫能否成功「我們如果全島一心團結防疫自律，我想會撐過去；不用封城，台灣產業會持續競爭下去。」

至於未來全球經濟變化？謝金河表示，今年全球經濟最大亮點，就是中國正在緊縮、美國經濟持續往上。

美國經濟持續往上 中國經濟正在緊縮

若從外銷接單來講，台灣4月份成長42%、金額549億元；今年1至4月，日本外銷接單成長38%、南韓41$，當中日韓對美出口都超過成長5成以上，台灣對美國大概成長35.1，相比過去多年台灣對中國出口成長最大，現在每個亞洲國家出口都以美國佔最大宗。

「其實台灣紡織業現在全線大好，當美國經濟在發展順境過程中，全球股票崩盤機率不會那麼大。」謝金河說。

只要不封城 上市公司營業短期無疑慮

若從投資角度來看，黃顯華說，半年來台灣產業，股票市場從台泥到其他類股，除因疫情影響的觀光飯店與旅遊以外，表現都很好，目前情況下，台灣上市公司短期間營業沒有疑慮，只要不封城。

直接投資方面，對台灣最顧慮的就是電與水的問題，再來就是人工問題。黃顯華指出，在台灣啟動直接投資，短期內會告一段落，變成政府要思考投資的基礎建設裡，哪裡有不足的部分要盡快補足或補強。

另，黃顯華也說，去年疫情關係台灣打出信譽，未來台灣在高科技方面會持續投資，包括醫藥等。

謝金河則認為「投資不會整路都開綠燈」，此時台灣稍微停下腳步，想想過去快速擴張中有那些不足，一方面疫苗不夠強、一個電力如何補強，政府要特別顧及，給台灣一個重新練兵的機會。

本文授權自今周刊，原文見此。

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