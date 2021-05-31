全台為疫苗炸鍋！ 謝金河3建議：請陳部長盡量講白話 別讓大家猜半天

【文．謝金河】

莫讓疫苗撕裂全台灣！

平時只是互相聯絡情感的同學群組，這兩天有一位同學把一篇比較各國發展疫苗的文章po上群組，這篇文章在昨天Line上面的群組大量轉傳，沒想到卻引來論戰，尤其偏統的同學，這時大力挺身捍衛中國國藥科興的疫苗，對台灣國產疫苗充滿不削，一篇看似中性分析的文章竟引發不同意見的人論戰。

這位同學事後傳簡訊給我，上面寫著：「對中共的任何不法，霸凌都可以美化它，從來不會展現道德觀，對台灣只會抹黑，說東道西。唉！如果中國那麼好，為什麼不移民過去？去當中共的國民！我一直避免在同學群組中談敏感話題，沒想到po個疫苗的技術問題，居然有這麼激烈的反應！」

我的這位同學個性溫和，平常從不發表意見，沒想到他只是順手掂來轉po別人的文章，居然引起強烈反應。

這次疫情正如陳時中部長說的來得不是時候！這兩天全台灣都為疫苗炸鍋，在各個群組中，大家為了疫苗吵成一團，而各國政治勢力，民間團體，甚至企業界人士也挺身說要自己找疫苗，南投，雲林等藍營地方首長也出來說要自購疫苗，佛光山也說要代訂50萬劑疫苗，張亞中端出1000萬劑，郭董則要直接從德國直接運來500萬劑的BNT疫苗⋯⋯

在疫苗不足的情況下，中央如何接招？站在人道立場，只要可以救命，管他疫苗從哪裡來？這個說法，一般老百姓都能接受。這個時候政府要把這次疫苗的事講清楚，否則民怨一定愈結愈深。

疫苗的事，一直都是茲事體大，政府在疫苗採購一直都面臨中國的壓力，但此時疫情擴散，老百姓不會管那麼多，大家只求有疫苗可以打。先前進口的AZ疫苗，原本民眾施打意願不高，現在大家大排長龍搶著打。

面對這個危機總動員，我想到以前信用合作社擠兌的時候，銀行在門口櫃台擺滿現鈔，民眾心就定了。這次日本已備妥2.4億支輝瑞及Moderna疫苗，1.2億支的AZ疫苗有意轉讓給台灣，如果政府這個時候可以以最快速度拿到2000萬劑疫苗，可能民眾的恐慌就可以安定下來。

二是，國產疫苗發展的進步到底怎麼樣？我覺得主其中者應該跟大眾說明一下。這兩天我們看到陳建仁副總統夫婦已施打國產疫苗，這是好事，但接下來國產疫苗的發展也能讓國人知道一些，我相信更能安定人心。

三是眾多自力購買疫苗的企業，宗教團體，或是地方首長，這時候也要好好跟老百姓溝通，有的是真心為台灣，哪些團體有中共力量介入？中央權責機關一定要弄清楚。今天郝明義先生有一篇大作，他認為政府「疫苗採購捐贈」政策出了兩個問題，一個是該分開講的話，卻混著講，二是該明講的話，卻隱藏不提。這個看法我認同。

在非常時期，中央指揮中心要儘量用直白的白話文，不要用文言文，例如，「校正回歸」就說把確診病例回歸到確診日當天，這樣大家都可以聽懂。還有陳部長說：他們用的，我們不用，他們不用的，我們有興趣！這個話也讓大家猜半天。

今天全台降下大雨，這是久旱逢甘霖！今天含校正的病例355，數字有降下來，這是好事！我們希望全台一致對抗疫情，在關鍵時刻，政府的論述及決策要更堅定有力，才能得到人民的信任！

本文授權自今周刊，原文見此。

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