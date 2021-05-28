3成勞工失業逾一年美國就業市場想恢復疫前水準 惠譽國際評估：至少還要15個月

【撰文 林韋伶】

美國勞工部公佈的5月就業數據表現不如預期，讓市場開始擔心經濟復甦的腳步是否將比預期慢。

全球三大信貸評級機構之一的惠譽國際（Fitch Ratings）對此提出最新預測，認為美國就業市場想恢復疫前水準，至少還要15個月。

惠譽國際評估，美國一直到2022年第四季為止，就業率都無法完全恢復，因為要讓勞工找到適合的新工作需要時間，就業參與率要反彈也需要一段時間。其中，尤其是高齡勞工要回到勞動力市場的難度更高。

惠譽國際指出：「好消息是，美國勞動市場正在前往復甦的路上；壞消息是，回到常態還需要一段時間。」

美就業市場回疫情前水準要多久？ 惠譽：至少15個月

事實上，觀察2021年美國就業市場表現，儘管已經逐步回暖，但從讓大家失望的近月就業數據來看，勞工市場回春速度不如預期恐怕是不爭的事實。

根據惠譽國際的評估，大約需要700萬個工作機會，才能把勞動市場的洞補起來，但想要把洞補起來，仍有四大阻礙。

首先，長期失業勞動力的信心危機。能讓勞工回到就業市場，才有機會讓經濟回到全盛時期，但對失業愈久的人來說，回職場的難度愈高。

根據惠譽的統計，目前美國有超過三成的失業勞工，失業期間已超過一年，且失業超過一年的人數占比還在提升中。

失業太久、職場因疫情產生巨變 阻礙勞動市場回溫

第二，如何讓勞工找到合適的工作？惠譽評估，就算勞工市場恢復了，也不會回到2020年的模樣，有些工作永久消失而出現其他類型的工作機會，部分勞工的技能可能要「砍掉重練」。若勞工轉型不順利，無法學會新技能，就可能被勞動力市場淘汰。

第三，有些勞工要一直等到一切恢復正常，才有機會回職場。

目前共計有數百萬美國失業勞工不但沒有找新工作且完全退出就業市場，也引發美國共和黨議員將帳算到美國總統拜登身上，批評有些勞工寧願領每周300美元的失業救濟金，也不想回去工作。

儘管惠譽預估，多數勞工還是會在一切恢復正常後回到職場，但不排除有些勞工可能就這樣跟就業市場說bye bye。在此情況下，若要補上勞動力就得等到下一批新鮮人投入市場。

高齡勞工就業率持續低迷 惠譽國際擔心：回不去了

最後，高齡勞工返回職場比例偏低。惠譽國際發現，尤其是55歲以上的勞動人口，展現出來的趨勢讓人最擔心，在疫情高峰時，高齡勞工就業率約為38.4%，但在今年4月，儘管疫情降溫，數據卻反倒降到38.3%。

這樣的數據趨勢與其他年齡族群的數據落差很大，其他族群在疫情趨緩後，就業率大約拉回了總跌幅的一半以上。

惠譽國際憂心，若此潮流在經濟活動逐步恢復的過程中仍無法逆轉，評估這些高齡勞工可能就真的永遠不回職場了。

美國就業市場的表現是左右全球經濟與金融市場的重大影響因素，FXTM富拓市場分析師陳忠漢指出，就業市場表現若優於預期，可望給股市帶來更多信心，因為股市能從美國經濟復甦進一步獲益；但相對來說，若市場聚焦於美國聯準會可能因為經濟復甦而撤回對金融市場的支持，則可能造成股市動盪。

就業市場若能早日恢復過去榮景，就算聯準會不再撒錢，投資人還是可以期盼由「資金行情」走向「景氣行情」；但若就業市場表現不如預期或恢復元氣的速度較預期慢，投資人期盼金融市場走出加護病房的日子，就得再等等。

本文授權自今周刊，原文見此。

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