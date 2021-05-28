晶華董座潘思亮盼「電擊救命」 老謝：「慘業」比去年更慘 內需產業瀕臨窒息

【撰文 謝金河】

昨天一大早，晶華酒店潘思亮董事長傳來簡訊，上面寫著：「謝兄，全台灣這次太低估這波疫情，最怕政府誤判，用去年治一級疫情解方來治此波三級疫情一定不夠，要雙份量才能治今年的三級疫情變種經濟病毒。」可以看出潘思亮董事長的憂慮。

最近潘董事長接受媒體訪問表示，觀光餐飲業瀕死；也有旅遊業者表示像要拔管的病人，可以想見這次進入三級防疫對內需產業的衝擊一定比去年大好幾倍。

這次潘董事長希望政府要電擊救命，也許經濟部王美花部長可以找潘董來共思對策。

潘思亮董事長是企業界的智多星，他對未來的趨勢發展一向抓得很精準！

我記得在2018年初，我說台灣會大好，那個時候只有潘董與我互相呼應，到了2019年台商回台投資，潘董預告台灣內需產業會大好，他非常要求晶華酒店的經營坪效，晶華酒店的餐飲每一項都做到出類拔萃。

到了去年疫情來襲，潘董利用空檔期加強員工培訓，在全台飯店業不景氣中，晶華酒店EPS仍有5.18元，潘董凡事用心又細膩，且每一步都具有前瞻性。

這次他又跳出來，可以感受到整個産業的肅殺之氣，這次恐怕非比尋常的慘淡。如果疫情不止一個月，如果是三個月，甚至是半年，恐怕會有很多企業挺不住。

這其中，旅遊業可能會最慘！雄獅旅遊去年一股虧損5.9元，今年首季又虧1.15億元，如果疫情沒有改善，雄獅可能很慘烈，山富、五福也不輕鬆。餐廳業這次只能外帶，災情會比去年慘很多。KTV的錢櫃、好樂迪恐怕會有一段時間不能正常營業...。

潘思亮董事長希望政府電擊救命，經濟部已初編400億紓困基金，現在先從單月營收衰退50%的先救。

這次防疫升級到第三級可能讓內需產業窒息，如果走到剛性四級，台灣走到封城的地步，經濟可能躺平，現在天天喊封城的人不知內心有什麼盤算？這是舉國同心抗疫的關鍵時刻，潘董的憂心，他似乎感受到下一步的危機！

本文授權自今周刊，原文見此。

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