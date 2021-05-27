輝瑞疫苗起碼20條線爭相想賣！都被回絕了 沈富雄爆「疫苗圖利黑幕」

【文．鄭閔聲】

編按：台灣疫情持續延燒，儘管從政府到民間，個個嚴防死守，但醫療量能已瀕臨崩潰，眼見各國紛紛接種疫苗陸續解封，台灣人卻還在水深火熱。正如台北市長柯文哲所言，「沒有一場戰爭是用防守打贏的，疫苗就是最後的解決方案」。然而，台灣人引頸期盼了這麼久，疫苗始終只聞樓梯響，到貨量如同缺水旱象只下了零星幾滴，緩不濟急。

於此同時，前民進黨立委沈富雄昨（26）日在網路節目《雲端最前線》驚爆，「台灣不是買不到疫苗，而是不願意買」。沈富雄指出，輝瑞疫苗起碼有20條線爭相想賣進台灣，起碼大概有一半是不需要經過上海復星製藥的，但是每一條線都被回絕了，為什麼？沈富雄在節目中表示，他不惜翻臉也要揭發「疫苗真相」，以下為記者整理，以第一人稱口述方式呈現：.

我已經忍很久了，今天我已經到了臨界點，我真的要揭發這個疫苗的事情。我要請問全國同胞們，我們疫苗到底是夠還是不夠？沒有一個人說夠。但是如果夠，什麼時候是夠，怎麼樣才算夠？

我們常講有錢怎麼會買不到疫苗？我告訴大家，是買得到，而是我們不願意買。

現在是買方市場，我到今天才知道，聽說輝瑞的疫苗起碼有20條線，爭著要來賣給台灣。所以我們門口就擺著20條線，都是要來推銷輝瑞疫苗的。

當然這裡頭可能有騙子、水貨、黑貨、爛貨、地下貨、過期貨，但我想起碼有一半是可以的，而且價錢比當初林全代表東洋要賣給政府的31塊美金還便宜，起碼大概有一半是不需要經過上海復星製藥的，因為看到復星我們就不要了。

但現在有好幾條線是不需要復星的，都非常理想，而且只要我們跟他簽了約，20天內就開始啟程，貨就送來了。我知道有一部分的線，甚至還是相當的黨政高層，有的正在做很大都市的市長，代表這條線，他們一路搞到最高層。

但你曉得，我們的高層，包括陳時中、總統府，他們對這些要來提供疫苗給我們的人回答是什麼嗎？我們買夠了、我們夠了、我們不需要再買，回絕每一條線，到底是在幹什麼？

我可以想到的理由就是要保護國產疫苗，國產疫苗快要來了，我們把這些按下，所以等他們趕上，是這樣嗎？還有，也有可能是某些人有特別的利益，買了輝瑞疫苗他無利可圖，那這個更可惡了。

陳時中團隊裡頭有一個人是負責買疫苗的，但是這個人，他沒有辦法決定什麼事，他是聽上面的、聽陳時中、聽總統府的。政府該告訴大家，到底我們疫苗夠不夠？如果真的夠，那什麼時候到？明明現在有那麼多疫苗要賣給我們，為什麼我們都不要？我覺得這是一個很大的問題。

我今天在這裡，沒有完全講得很清楚，我是給你一個警告，因為我不好意思跟你們翻臉。我不願意翻臉，你曉得，沈大老不翻臉是很少見的。我只是給出一個很嚴重的警告，真的掀開來的話，你要跑到哪裡去躲？

本文授權自今周刊，原文見此。

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