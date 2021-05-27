升息、縮表警鐘響起！鋼鐵股、科技股還能買？專家給「這些建議」

【文．今周刊編輯團隊】

近來投資市場開始反映對通貨膨脹升溫的預期，展望未來，投資人該如何看待通膨對股票市場的影響？

對此，本刊特別邀請國泰投信董事長張錫、瑞展產經研究公司董事長陳忠瑞、禮正投顧副董事長毛仁傑三大名師，分享他們在通膨環境下對投資的看法。

國泰投信董事長張錫 這類科技股吸買盤

若從美國四月失業率回升至6.1％，距離疫情發生前3.5％的水準還有一段距離來看，在就業速度還沒這麼快改善的情況下，聯準會縮減QE（量化寬鬆）的腳步也不至於加快，我認為，最快年底可能才會開始縮減QE，明年縮表，至於升息，可能是後年的事了。

若以台股未來12個月預估本益比約15倍來看，仍極具投資價值。在產業布局方面，我認為，之前受惠通膨預期漲多的原物料股資金，會慢慢轉向有實質財報亮眼的科技股，布局首選是以先前從股價修正過、具有剛性需求的半導體族群為主，包括晶圓代工、IC設計、記憶體等，在5G手機、電動車帶動晶片需求並引發缺貨效應下，未來2、3年基本面依舊很好。

至於基本面同樣不俗的鋼鐵股，我認為目前只是漲多的修正期，後續仍有行情可期，然而投資人要特別留意的是，景氣循環股的投資不能單憑本益比評估，須依商品報價與個股獲利狀況做綜合考量。

瑞展產經研究公司董事長陳忠瑞 4心法賺波段好股

緊縮貨幣有三步驟：縮減QE、縮表、升息，因此通膨對股票市場的影響，我覺得可以開始關心，但不宜過度擔心。

但從歷史經驗來看，升息初期，股市仍有一段漲勢，所以要說傷害經濟還言之過早，只不過，股市基期過高，仍可能面臨高檔修正風險，因此在股市操作上建議增加靈活度。

在操作策略上，最好掌握「宜短不宜長、買低不追高，量大的不要去、當沖太大要少碰」的原則，尤其要挑長線基本面好的公司，才可以做到「長線保護短線」。

在產業布局上，由於類股輪動速度快，不論是業績好的科技股如護國神山台積電，還是受惠通膨趨勢的原物料股如鋼鐵龍頭中鋼等，股價若遇急跌可伺機低接、波段操作。

禮正投顧副董事長毛仁傑 雙低法則挑原物料股

分析這次全球通膨，驅動因素共有兩個：一是貨幣的超發，二是美國的解封與基礎建設的預期，進而對建材鋼鐵出現強烈的期待。因此在貨幣還沒停發，對原物料強勁需求下，投資人可相對看好有業績支撐的抗通膨概念股。

在選股方面，現階段價值股表現會比成長股更有機會，看好基本面佳的抗通膨原物料股，並建議從低本益比、股價修正夠低的「雙低」標準做挑選，並避開無實質獲利支撐的公司。

本文授權自今周刊，原文見此。

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