這波疫情衝擊嚴重10倍、退房比訂房還多 飯店業靠都更、捐樓防疫、轉型盼熬過寒冬

【文 / 梁任瑋】

新冠疫情持續升高，北台灣飯店業者再度成為超級重災區，據了解，目前呈現小商旅直接休業，大型業者轉做防疫旅館的態勢，新一波倒閉潮一觸即發。

疫情升高，飯店業首當其衝，市況更是雪上加霜，但景象迥異於去年疫情乍起之時，斷尾求售的業者面臨市場冷淡，買家審慎的窘境；也有業者認清現實，放棄國際觀光客市場，積極尋求轉型。至於過去一年轉做防疫旅館，以求維持營運動能的業者，也面臨收入大減的無力感。

劇烈變局，帶來了大淘汰潮。曾忠信創辦的悠活集團旗下，位於台北陽明山麓的「出霧溫泉旅館」傳出開價2.75億元求售；據了解，去年疫情之後，出霧便已歇業一陣子，因部分股東想處分資產，成為今年第一波在市場上找買家的飯店業者。

屋比房屋總經理葉國華表示，近年陸客來台減少、旅館民宿供給過量，再加上疫情衝擊，國內飯店旅館業這幾年可謂多災多難，普遍面臨經營壓力，導致旅館出售潮大量攀升，去年起不少旅館高掛求售牌，卻賣都賣不掉。葉國華直言，以目前情況，業主恐怕需在價格上有明顯調整，才能吸引買家的青睞。

國賓、福華、六福啟重建潮

「市況已過慘了。」葉國華說，業者眼看前景如此悲觀，就算賣也賣不到好價格，在避免被過度砍價下，索性暫時下架不賣，或轉入地下慢慢尋求買家，甚或轉向「都更」，包括國賓、福華、馥敦、六福客棧、洛碁大飯店花華館、豪祥大旅社、宣美精品飯店，都是這波老飯店重建潮案例。

原本台灣抗疫有成，國旅成為飯店市場主要需求，沒想到好景在今年5月反轉。

「今年5月中警戒升級開始，就出現退房比訂房還多的狀況。」台北商旅董事長暨台北市旅館商業同業公會理事長劉季強，談起這兩周飯店業的慘況，直言比去年還嚴重。

他說，業者原本期待6月起會有一波旺季，包括國外留學生在暑假前回台的防疫旅館需求，以及緊接而來的暑假親子遊，都有機會進補業績。豈料，疫情突然爆發，眼看短期內無法趨緩，回國人數恐驟降，甚至連暑假商機都泡湯，飯店業將進入另一波凜冬。

劉季強透露，自從陸客沒了之後，境外觀光旅客幾乎歸零，以台北西門町商圈為例，許多小型旅館已悄悄暫停營業或休業；也有許多仍企望維持營運的中型旅館，部分轉做防疫旅館支應營運。誰想到今年5月起補助降低，房價拉不高，收入減少、風險增高，業者陷入兩難。

以位於台北市松山區慶城街的台北商旅為例，去年5月即接受徵召，加入台北市防疫旅館行列，由於當時自國外回來的商務客不少，住房率維持8、9成左右，房價還可以維持與過往一樣，每房4千元的水準之上，加上政府補助不無小補，仍有盈利。

沒想到，中央流行疫情指揮中心5月22日在官網更新規定，將防疫管制從較嚴格的「1人1戶」改為「1人1室」，民眾不需要多花錢住飯店，使得需求減少，台北市不少防疫旅館房價不變，但住房率卻降到3成，甚至得承受確診者可能在飯店死亡的風險。

凱撒轉防疫旅館投震撼彈

儘管如此，仍有業者挺身而出，投入防疫旅館行列。擁有478間客房、位於台北車站忠孝西路上的台北凱撒大飯店，5月21日開始轉型為防疫專責旅館，全數由醫護人員進駐，在業界投下震撼彈。

據了解，由於凱撒飯店集團在全台還有多家飯店，可供資深員工轉任，台北凱撒大飯店本身已符合申請危老改建標準，在未啟動改建之前，正好台北市政府徵集專責旅館，在市府持續拜訪之下，決定先加入防疫旅館行列，台北市副市長黃珊珊還稱之為「捐樓」。

除了求售一途，也有不少業者謹守本業，仍積極尋求突圍之道。只要台灣未真正封城，接下來暑假檔期即將到來，不少原以商務市場及國際觀光為定位的星級飯店，趁著3級警戒時期，無人訂房的空檔，索性進行改裝修繕，像是台北美福大飯店、台北福華飯店、淡水福容飯店、新竹喜來登等，便紛紛規畫以「親子旅館」的型態進行變身。

負責協助數家飯店規畫的騎士堡國際事業行銷主管吳峻安說，過去一年無法出國，一度讓國旅市場爆發，尤其親子旅館更成為訂房大熱門，不少業者看準商機開始轉型。

其中，淡水福容飯店要改造飯店自營的「淡水阿熊勇闖歡樂島」，與原本就經營室內主題遊戲空間的騎士堡合作，透過教案教材及專屬活動規畫能力，例如派駐DIY手作老師，以「共享經濟」的概念提供多元選擇，降低經營成本。

不僅晶華酒店集團董事長潘思亮認為，這次疫情衝擊較去年嚴重10倍，後座力極強，餐廳也被迫關門，只能做外帶，等於瀕臨休業，業者停業潮只會更嚴重，亟需政府紓困的及時雨，否則恐怕停業潮後面，跟著就是失業潮。

劉季強也指出，五星級飯店開始賣便當、賣冷凍熟食，都仍是杯水車薪，「沒有住房與餐廳營收，光靠節約成本，能撐多久很難說，」他無奈地說，現在飯店只能比氣長，「戲棚下站久的人贏。」

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