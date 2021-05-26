國內快篩業者成當紅炸子雞！ 但真正商機在抓出病毒變異株的「這武器」

【文 / 譚偉晟】

國內疫情升溫，篩檢需求快速增加，台灣檢測業者再一次成為投資者的關注焦點。但在這波需求之中，各家業者有什麼樣的機會，又有什麼樣的未來布局？

「我從5月17日開始，嘉義、雲林、南投、新竹一直到處在跑。」寶齡富錦總經理特助丁爾昆直言，近期真的忙得不可開交，一方面要討論快篩捐贈，另一方面還要與各地方政府洽談後續採購的快篩數量，「全台灣都要做篩檢，需求一定是大的。」

5月11日指揮中心宣布，國內疫情升溫、進入社區感染階段後，全國各地積極建置篩檢站，讓檢疫相關公司再度成為市場焦點。泰博、普生、瑞基等檢測公司，沉寂一段時間的股價，再度飆升。

但事實上，此次國內疫情帶來的影響，對各家檢測公司影響不一。「台灣這次，看的是快篩。」黑木投資公司合夥人羅敏菁說明，相對於核酸檢測價格高，快篩幾百元就能檢測，又能快速取得結果，成為各地政府增設篩檢站時，優先採用的檢測方案。

核酸檢測： 分離患者呼吸道中的病毒核酸，並將病毒核酸數量增量，藉此辨識病毒、偵測是否為新冠肺炎之病毒的檢測方式。

瞬增的快篩需求

非各廠主力難貢獻獲利

進一步來看，快篩又分為試片與試劑兩種，「試片很像是驗孕棒，使用者從鼻咽採檢、點在上面，就可以直接測。」羅敏菁解釋，價格便宜、使用簡單的特性，讓試片成為各地政府的採購首選，與之相關的公司，除了產能最大的泰博，還有寶齡富錦、安特羅等。

也因為國內疫情擴大，讓這幾家公司緊急調度快篩因應國內所需。「在萬華事件之前，國內並沒有使用快篩。」一名檢測產業人士透露，由於快篩精準度不及核酸檢測，在此次疫情爆發前，國內並不存在快篩的市場需求。「之前，我們基本上是百分之百銷往國外，歐洲跟東南亞。」丁爾昆解釋。

此次爆量的國內快篩需求，可望提升台灣檢測業者的快篩銷量，但卻未必能帶來顯著的獲利貢獻，關鍵在於快篩產品在各家業者而言，並非最重要的產品。「泰博主要是靠血糖產品，寶齡有醫美產品跟殺菌劑，安特羅主要是賣流感疫苗。」羅敏菁也提到，由於國外要求精準度，多採用核酸檢測的方式，台灣快篩產品沒有太顯著的外銷成果。

相較之下，核酸檢測雖然在這波國內疫情中，需求增量沒有如快篩這麼巨大，但在國外市場的表現卻是穩定發展。精準醫療廠商普生總經理林孟德指出，目前公司整體營收中，有近5成的貢獻來自於新冠肺炎相關的檢測產品。

關鍵在於普生從去年以來的印度市場布局，林孟德透露：「檢測需求滿穩定的，目前看到第3季量都還是大。」普生今年前4個月營收達到兩億元、年增率為256.41％，疫情相關的檢測產品貢獻不小。

同樣布局核酸檢測多年，瑞基與圓點奈米也靠著國外的檢測需求，在今年取得亮眼的成長表現，前4個月營收表現，瑞基達到2.96億元、年增率40.81％，圓點則達到8.88億元、年增率719.44％。

瑞基商業長鍾德豫就提到，瑞基從去年5月開始供應疫情檢測產品，去年底該類型產品的營收貢獻已經達到40％。而國內醫院內部檢測需求的增加，也讓瑞基將5成的產能轉移到國內市場，「院內醫護、有住院需求病患，都需要核酸檢測做精準篩檢。」

不過，羅敏菁提到，隨著疫苗施打率提升，整體檢測需求勢必會有影響，她以歐美市場為例，「疫苗施打率已有40％以上、疫情高峰已過，因此主要市場在歐洲的廠商，（業績）開始往下降了。」

後疫情時代的核酸檢測

想維持成長靠差異化布局

後疫情時代，台廠該如何維持成長動能，各家業者自有布局。林孟德就提到，透過這次疫情讓普生知名度大增，「我們以前沒有賣到國外的產品，例如肝炎檢測、腫瘤標記，我們爭取在地生產，用客戶品牌切進市場。」

而具備核酸純化技術優勢的圓點奈米，總經理簡建興透露，未來將進一步深化服務，「現在檢測的需求不只是醫院，短期內，企業的檢測需求也在成長，是公司往檢驗服務發展契機。」他也提到，核酸純化市場穩定成長，「29年會達到38億美元規模，每年還是在成長。」

瑞基則是立足於動物檢測的事業基礎，「有多餘的產能，可以轉換到動物檢測市場。」鍾德豫也提到，在病毒變異頻繁的狀況之下，各國想對抗疫情，仍需要高度依靠核酸檢測，「像是印度、巴西的檢測量能還是相當缺乏，我們都會針對這些市場布局。」鍾德豫如是說。

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