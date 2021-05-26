新冠肺炎中藥有解！600多年前這帖老藥方就是專治流行病 他聯手中醫界催生「清冠一號」

【文 / 游裕新】

一帖治療新冠肺炎病人有顯著效果的老藥方，在國家中醫藥研究所所長蘇奕彰與中醫師聯手下，得以成為標準處方，又可大量生產，易用且效速。

新冠肺炎也有中藥解藥！這款被總統蔡英文譽為「讓世界看見台灣」的清冠一號，原型是藏身在600多年前明代《攝生眾妙方》典籍裡的一帖老方子，本就是專治古代流行病的藥方。在衛福部國家中醫藥研究所所長蘇奕彰領軍下，整合中醫全聯會、各醫學中心的力量，這帖藥5月之後，極有機會納入健保給付，成為新冠肺炎病人可以服用的複方「解藥」。

故事則要從2003年台灣爆發SARS說起。當時一位高雄長庚醫師因接觸病人嘔吐物而確診，中醫界從老祖宗的智慧找解方，根據當時病徵，採用「荊防敗毒散」作為基準方，加以治療，結果「發現效果不錯」，當時在中國醫藥學院（今中國醫藥大學）中醫系任教的蘇奕彰就萌生建立標準處方的想法，後來SARS疫情很快獲得控制，想法就此擱置。

沒想到17年後，另一個新的傳染病新冠肺炎橫掃全球，接掌衛福部中醫藥研究所所長甫1個月的蘇奕璋，17年前的記憶再度甦醒。

5月20日下午，電話中受訪的蘇奕彰說，起初是三總收治的新冠肺炎重症病患，在西醫的標準指引下，採用奎寧等西藥治療，但效果不佳。西醫同意中醫會診，三總中醫部根據病人症狀，採用荊防敗毒散的配方作基礎，增減其他中藥材後，水煎給病人服用。「吃了2、3天，效果就出來了；病人的血氧濃度、呼吸、血壓、心律都有所改善。」蘇奕彰說。

建立標準劑量 量產銷海外

因為效果明顯，接著台中榮總、長庚、部桃醫院等手上症狀改善有限的確診病人紛紛跟進，先後收治的24位新冠肺炎確診病人，透過西醫住院、中醫會診的模式，開始每天服用這帖中藥，「平均下來9天到10天一個療程，就看到病人獲得顯著的改善效果」，如今病人們都已「平安康復出院」；他強調，這個結果「西醫感染科也認同」。

不過，療效雖顯著，但樣本數畢竟過少，看在西醫眼中，還是不夠有說服力，建議至少要建立科學標準，才有資格成為傳染病臨床用藥的標準指引。為了提供病人多一種用藥的選擇，並讓處方可以成為納入健保給付的標準中藥處方箋。蘇奕彰帶著所內的中醫師，中醫師全聯會理事長柯富揚也動員全台分會，再加上各大醫學中心中藥部也一起投入，不到5個月，把這帖藥變成可長期「專病專用」的中藥複方，並成功建立一套標準劑量，讓GMP製藥廠取得外銷藥證，大量生產銷到海外。

蘇奕彰則說，在這之前都是各院的中藥局自行提供水煎劑給病患服用，且病人需要自費。一旦通過「標準指引」，納入健保，自然就有機會救更多人。但是想達成這個目標，先要確立配方成分。幾經開會，蘇奕彰、柯富揚等20幾位參加會議的中醫師，綜合考量製造成成藥，須考慮高效、即時供應2個特點，加上兼顧治療時的臨床需要及製藥的品質控管，幾番開會後，訂出十味藥材與劑量服用建議。

病人樣本數太少 待克服

為了能製藥量產，蘇奕彰利用三總醫院製成的水劑作為基礎，讓所裡的研究人員根據水劑的配方，在實驗室測試調整，以「抗病毒」與「免疫調節」作為專業指標，找出劑量的最佳效果。此外，為了讓製藥廠有可依循的生產品質，透過儀器建立「指紋圖譜」，作為GMP藥廠生產清冠一號時，抽檢的品質認證標準。

指紋圖譜：指紋圖譜是中藥材一種綜合的、可量化的鑑定手段，它是建立在中藥化學成分系統研究的基礎上，主要用於評價中藥材以及中藥製劑半成品質量的真實性、優良性和穩定性。目前為止，其質量控制方法，已建立國際共識。

合作成員之一的長庚醫院中醫部召集人黃澤宏也同意，目前病人樣本數確實太少，疫情雖不幸蔓延，但確實是中醫界建立流行病的中醫治療經驗的好時機。據了解，台北長庚也開始打算在病人同意下，使用清冠一號，不過他也認為「今年病毒跟去年大不相同」，有待對症觀察與修正。

扮演清冠1號催生者的蘇奕彰，在中國醫藥大學做了28年教授，自言是「中醫界第1個專職教育、研究的中醫系教授」，看著清冠一號誕生，欣慰之餘，最念茲在茲的還是中西醫整合這個議題。

中醫界近年來主張能夠結合西醫，進行中西整合醫療，這也是蘇奕彰投入多年的研究重點之一。多年來，他透過3千多例的中晚期癌症病人的中西醫整合治療，累積豐碩的研究成果。2019年德國柏林舉辦的世界衛生高峰會的傳統醫療論壇上，他提出「加入中醫治療後，癌症病人平均5到10年的存活率，多出20％至30％」結論，是台灣中醫界在這個國際重要論壇發表的第一人，迄今仍讓他津津樂道。

如今清冠一號在蘇奕彰催生下，成為台灣以科學工具建立標準配方的第1款中藥，在疫苗取得困難、確診數字不斷升高的壓力下，提供確診者多一個治療的選擇，這個努力的成果確實值得稱道。

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