一文讀懂「通膨衝擊」！為何股神巴菲特、避險基金天王、美國新舊財長都害怕？

【撰文‧今周刊編輯團隊】

「昨晚，我跟供應商談價錢，談到半夜兩點！」一位國際筆電大廠台灣分公司的採購人員一臉苦惱：「談到半夜，對方開的價錢還是很硬。」

他負責筆電各類線材的採購，近來銅價大漲，上游供應商給他的線材報價已經跟著調高，「以前，拗一下，上游會願意砍價，這一次，對方毫不鬆口。」他坦言，隨著各種零配件價格攀高，公司內部也開始有調漲產品售價的討論。

早自今年1月，美國10年期公債殖利率就開始反映通膨預期一路向上，現在看來，這片烏雲的黑影不但沒有散去，反倒像是從金融市場一路擴散，慢慢地，迫近一般民生消費。

這一片黑壓壓的通膨烏雲有多沉重？場景回到美國，5月12日，美國勞工部公布了4月分的消費者物價指數（CPI），年增率達4.2％，遠高於3月分的2.6％與市場預估的3.6％，寫下2008年9月以來新高。

在景氣循環過程中，通膨並非罕見，但若將通膨進一步拆解，可分「需求拉動」的通膨，以及「供給推動」的通膨。前者即是多數民眾較熟悉的通膨形態，至於「供給推動型」則較為罕見，然一旦它現身，就意味著「停滯性通膨」的超強經濟破壞力，恐將伴隨而來。

偏偏，這一次通膨烏雲的模樣，就更像是從上游原物料漲價開始的「供給推動」。

舊經濟復仇 金屬原物料漲不停

停滯性通膨隱憂逼近 市場心驚

「我們看到非常大幅的通貨膨脹，大家都在調漲價格⋯⋯，建築成本不斷飆漲，鋼鐵更是每天都在上漲。」5月1日的波克夏海瑟威年度股東會上，經過大風大浪的股神巴菲特（Warren Buffett），亦不免對此波由原物料帶起的通膨狂潮，印象深刻。

「銅，是新時代的石油！」四月間，由柯里帶領的高盛團隊，發表一篇題為「銅是新石油」（Copper is the new oil）的研究報告，報告預測到2025年，銅價將因市場需求增溫、供給吃緊，從目前的每公噸9000美元一舉躍升至1萬5千美元。

不僅高盛看好銅市前景，美銀、花旗等國際投行，亦在近期報告中對銅的「超級週期」樂觀以待。花旗指出，預計未來3到4個月，銅價就會突破每公噸1萬2000美元的水位，「這一次超級週期將與2000年代的那次有所不同，它不僅僅依賴於中國引領的全球經濟成長，而是由『零碳投資』帶動，包括電動車和再生能源電網的建設。」花旗在報告中解釋。

不過，在眾多短期因素中，討論最多的，還是美國聯準會的行動；或者說，是美國聯準會的「不行動」。

「通膨在上升，但反映的只是暫時性因素。」4月29日，就在聯準會公布利率決策的會後記者會上，聯準會主席鮑爾表示，美國經濟復甦依然不均，失業率仍在高點，距離實現就業和通膨的目標還有「很長的路要走」。

沃夫、伊爾艾朗：Fed誤判情勢

財政、貨幣高度擴張 通膨巨獸或隨解封出柙

話雖如此，認定「鮑爾誤判通膨情勢」的挑戰聲音，近來確實不絕於耳，例如，知名英國經濟評論家馬丁．沃夫（Martin Wolf）認為在高度擴張的財政與貨幣政策、美國民間的超額儲蓄，擔憂通膨一發不可收拾絕對有理可據。另外，安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗（Mohamed El-Erian）近期亦表示，企業原物料成本的上升恐將轉移到價格上，聯準會對通膨升溫怕是「反應太慢」。

熟悉全球總經與美國產業趨勢的台新投顧總經理李鎮宇指出，聯準會恐低估了「解封」對通膨的影響力。他強調，目前美國失業率、勞動力參與率之所以改善速度緩慢，主因除了病毒傳染的風險，也與高額失業補助讓求職者找工作的心態「寧缺勿濫」有關，「這使聯準會高估了失業的衝擊。」一旦疫苗接種進度如期，7月美國就有望正式迎來解封，「一旦解封，將是美國通膨巨獸出柙的時刻。」

投資人須留意升息前奏

Fed縮表若達一定規模 台灣房市將很「有感」

在投資市場，衝擊可能比民生物價來得更快。中華經濟研究院副院長王健全提醒，聯準會或許不會那麼快升息，但，「升息之前會先『縮表』啊！」一旦「縮表」啟動，對金融市場就是另一個驚天動地的震撼彈了。而王健全也提醒，其對國內影響不只是投資相關，「也將影響台灣房市當前的熱絡買氣。」他提出假設劇本，「如果預期聯準會在明年底升息，那麼，縮表時間會比升息更早，而若縮表的規模達到一兆美元，對台灣房市的影響，最快明年上半年就會感受到。」

無論這波通膨大軍是否將鋪天蓋地而來，投資人的最佳因應策略，就是超前部署，做好最壞準備，如同貨幣政策必須超前於通膨反應，因為，「等到通膨起來，再出手搶救，就來不及了。」王健全說。

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