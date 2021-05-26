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有2個壞消息？！ 醫無奈：快篩陽性只能回家 病況有變化快來急診

聯合新聞網 / 今周刊
指揮中心也表示，大多數的確診者，都屬於輕症，自行返家隔離或是自主健康管理，就可康復，應該把珍貴的醫療資源讓給「重症」的患者。圖為台大醫院快篩站醫護人員工作時情景。記者余承翰／攝影
指揮中心也表示，大多數的確診者，都屬於輕症，自行返家隔離或是自主健康管理，就可康復，應該把珍貴的醫療資源讓給「重症」的患者。圖為台大醫院快篩站醫護人員工作時情景。記者余承翰／攝影

【文．張家麒】

國內近日本土疫情持續延燒！激增的確診案例，連帶影響到醫療量能；對此，指揮中心也表示，大多數的確診者，都屬於輕症，自行返家隔離或是自主健康管理，就可康復，應該把珍貴的醫療資源讓給「重症」的患者。

胸腔重症醫師蘇一峰在臉書發文表示，自己近日時常告訴來快篩的民眾兩件壞消息，第一件就是採檢陽性；而第二件事情則是「回家觀察與休息」。

「我要告訴你兩個壞消息！」蘇一峰24日臉書上說，自己對於來快篩的民眾表示， 「第一個壞消息，你的快篩結果是陽性；第二個壞消息，現在醫院和檢疫所都沒有空房了，回家自己好好觀察與休息，病況有變化快來急診！」

蘇一峰也在該文留言區底下，強調「現在不論是快篩、PCR採檢是陽性的話，也都是先行返家觀察了！」

蘇一峰24日臉書另篇發文也指出，自己急診一班就處理了上百人，當中大部分是快篩，不過還是有插管急救的病患，他直言，「真的讓人虛脫了！」

指揮中心表示，大部分的COVID-19感染者症狀輕微，休養後即可自行康復，為了將醫療資源留給重症患者，請輕症的確診患者先留在家中不要離開，等候公衛人員通知；若出現發燒症狀，可以使用退燒藥減緩不適症狀，盡量臥床休息和飲水。

假如，出現以下症狀時：喘、呼吸困難、持續胸痛、胸悶、意識不清、皮膚或嘴唇或指甲床發青；請立即聯聚119、衛生局或打1922，並且依照指示就醫，並禁止搭乘大眾運輸工具。

本文授權自今周刊，原文見此

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

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