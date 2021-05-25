BBC黑暗的一天！黛妃車禍悲劇導火線？一場被控奠基在欺騙之上的專訪

【文．林韋伶】

英國廣播公司（BBC）在黛安娜王妃生前進行的重磅專訪，在26年後卻成為讓BBC威信大受打擊的污點，黛安娜的胞弟甚至直批：「黛安娜王妃之所以發生死亡車禍喪生，跟這場專訪脫不了關係。」

故事的起源要從1995年8月說起，當時黛安娜（Diana, Princess of Wales）已與查理斯王子（Prince Charles）分居，但未正式離婚，各家媒體都在瘋狂追逐這對王室夫妻的一舉一動。

BBC記者巴希爾（Martin Bashir）為了尋求專訪機會，將腦筋動到黛安娜胞弟史賓沙（Charles Spencer）的身上。

捏造證據、製造黛妃恐慌 BBC記者用「欺騙」取得專訪機會

巴希爾為了博得史賓沙與黛安娜的注意與信任，將許多「流言」說得栩栩如生，甚至找來前同事、美術設計師維斯勒（Matt Wiessler），捏造銀行單據，用假單據來證明黛妃身邊的人定期從梅鐸新聞集團及情報機關拿錢，負責監視並回報她的一舉一動。

原本就因為與查爾斯的家務事相當心煩的黛安娜，就這樣一步步走入巴希爾塑造的情境中，相信身邊有許多人心懷不軌想害她，唯一能讓她脫身的方式就是接受巴希爾的專訪，好好向大眾說明清楚以自保。

黛妃接受BBC專訪語出驚人：「我的婚姻有三個人，太擠了」

就這樣，她在1995年10月答應接受巴希爾訪問，在11月底，BBC的《Panorama》節目播出這個震撼世界的訪問。

黛妃在訪談時承認查爾斯有第三者，並說出「我的婚姻有3個人，太擠了」這句名言。接著，她又承認自己也有婚外情，並吐露自己還有憂鬱症問題。

這場訪問光是在英國就吸引2300萬人觀看，成為大眾議論紛紛的話題，BBC也因為這場專訪獲得許多新聞獎項，包括1996年的英國影藝學院（BAFTA）電視獎項。

這場專訪更在英國王室內拋下一顆原子彈。據傳，英國女王對此相當不悅，之後甚至親自要求黛妃夫婦離婚。

媒體瘋狂追逐 黛妃於1997年香消玉損

然而，從這場專訪開始，媒體追逐黛安娜的瘋狂行動有增無減，到了1997年8月31日，悲劇就這樣發生了。

當天疑似因為狗仔隊跟車拍攝，黛妃與她的未婚夫與司機發生車禍當場死亡。

黛安娜的胞弟時至今日都還對這場專訪耿耿於懷，直批說：「黛安娜王妃之所以發生死亡車禍喪生，跟這場專訪脫不了關係。」

事實上，在該場專訪播出的一個月，幫助巴希爾偽造銀行單據的美術設計師，便開始接觸BBC管理階層，向他們坦承曾有製造假文件一事，指稱自己以為巴希爾真的有看到單據正本，只是需要自己做出一張示意圖。

沒想到，這文件後來卻被拿去當作說服黛妃受訪的關鍵文件。

2020年調查案再重啟 認定BBC記者犯下欺詐行為

在1996年年初，英國媒體也開始報導這起「欺詐」事件，讓BBC不得不展開內部調查，只是最後認定巴希爾、《Panorama》節目及BBC新聞部沒有做錯。

一直到2020年，黛妃胞弟史賓沙再度公開指控巴希爾，這起案件便又浮出水面，BBC重啟調查事件，並由退休法官戴森（Lord Dyson）主導調查。

最終的報告指出，BBC在說服黛妃接受專訪時，在誠實方面做得不夠好，並指當時的BBC記者巴希爾犯下欺詐（deceitful）行為。

巧合的是，就在最新調查結果出爐的前一個月，巴希爾已以健康問題為由，辭去在BBC的職務。

BBC前總監霍爾（Tony Hall），過去曾受命對專訪進行初步調查，如今也遭批未能查明真相，因此在昨日辭去英國國家美術館長一職。

威廉王子強硬發聲 BBC名譽受重挫

過去很少在大眾前大動肝火的威廉王子，在最新調查結果出爐後於Twitter發表錄影聲明，痛批這場用欺騙方式達成的專訪，是導致父母關係惡劣的主因，更直指黛妃在臨終前數年之所以變得驚恐、多疑和孤獨，都是這項專訪造成的。

他也認為整起事件不只是一名記者的問題，更反應BBC高層對問題視而不見，讓大家都失望。

就如同BBC新總裁提姆戴維（Tim Davie）在接受媒體訪問時說的：「這是BBC黑暗的一天。」信譽重挫的BBC該如何挽回民眾的信任，將是未來最重要的課題。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

失控的疫情衝擊內需產業 謝金河:台股恐不易再創歷史高峰！

賣場防疫停業又一波》新莊宏匯廣場暫停五天 京站再次停業三天

「這一波確實是很糟糕了！」雲朗盛治仁：每天開門就燒掉一大筆錢 像看著大浪打來卻躲不掉

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】