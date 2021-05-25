擔心疫情衝擊台股？老謝看好台灣經濟實力 10檔「3+1高」強勢股

【文．林信男】

新冠肺炎疫情升溫，讓許多投資人深感不安，就怕疫情衝擊台股，讓自己套牢慘賠。

對此，財信傳媒董事長謝金河表示，雖然在疫情衝擊下，加權指數一度跌至1萬5159點，櫃買指數（OTC）也大幅下滑，但他依舊看好台灣經濟基本面的實力，「1萬5000點，應該可以守得很好。」

謝金河日前在《老謝看世界》節目中，和台灣金融研訓院「菁英講座」講師何文賢、中華經濟研究院WTO及RTA中心資深副執行長李淳等人，一同針對台灣經濟基本面、台股表現等議題，進行深入探討。

「對股票來說，疫情影響是一種心理因素，如果基本面很強勁，你因疫情恐慌賣股票，算是一種損失。」何文賢指出，5月17日，當天台股收跌逾470點，外資卻買超334.17億元，代表外資在台灣已經「相」很久了。

根據何文賢觀察，自去年新冠肺炎疫情爆發以來，外資幾乎都是賣超台股，反而是本土資金發揮力量，不斷「買上去」，「融資從最低900多億元，增加到2740億元，但這波疫情爆發後，可以很明顯看到，整個融資就大降了，降的這500、600億元，占整個融資增加金額的31.5%。」

何文賢認為，從上述融資降幅來看，台灣投資人，基本上是在做短線，「最近當沖很厲害，幾乎占整個成交量的一半，市場瀰漫短線、投機氣氛，要慢慢看到籌碼安定，對未來的展望，會比較好。」

他強調，現階段因疫情影響，盤勢震盪會加劇，投資人在操作上，必須小心一點，但整理的過程，也有助緩和技術指標過熱的狀況（KD值近期跌破80、MACD值轉負）；至於外資會不會回來，台積電（2330）是關鍵，若外資積極、持續買進台積電，就是明顯回頭。

Q1上市櫃公司成績亮眼「3+1高」條件 僅10家符合

謝金河指出，今年首季，台灣全體上市櫃公司稅後淨利，來到9868億元，遠高於去年同期的3510億元，亦優於去年第3、4季景氣旺季，「繳出一張非常漂亮的成績單！」

何文賢針對今年1到4月，上市櫃公司營收進行分析後發現，951家上市公司，4月營收平均成長21.87%，1至4月成長24.71%；784家上櫃公司，4月營收平均成長21.5%，1到4月成長21.46%。

就產業類型來看，表現較佳者，包括航運、塑膠、橡膠、鋼鐵、玻璃、陶瓷、紡纖等，也就是所謂的循環股。

何文賢進一步以今年首季營收創新高、毛利率創新高、每股純益（EPS）創新高，外加4月營收創新高的「3+1高」為條件，進行篩選，發現只有10家公司符合，分別是聯詠（3034）、陽明（2609）、萬海（2615）、南帝（2108）、天鈺（4961）、技嘉（2376）、裕融（9941）、鈺太（6679）、晶技（3042）和金麗科（3228）。

何文賢認為，這些表現強勢的公司，「股價也會做一個適當的反應」。

台灣出口「連10紅」 傳產表現優於電子

至於台灣的經濟基本面，能否作為支撐股市的力量？謝金河指出，「台灣經濟基本面非常好！」截至今年4月，台灣出口已「連10紅」；1至4月累計出口額為1329.1億美元，年增28%，且首季國內生產毛額（GDP）年增率概估，也達8.16%。

李淳分析，依據去年經驗，疫情升溫會改變消費型態，因此消費面，會直接受到影響；而貿易、進出口，則不至於受到太大影響，尤其美國、歐盟兩大台灣出口市場，近期有許多地區都在慶祝「解封」，憋了很久的消費力可望爆發，「接下來，台灣貿易只會更熱，每季都可能比上季更好。」

他進一步說明，台灣今年4月的出口市場，不是只對中國「一枝獨秀」，該月台灣對東協出口成長超過50%，對歐洲成長也達40%以上；此外，4月台灣電子零組件出口，成長逾20%，但礦產品成長高達138%，「礦物（煉製、汽油相關產品）、鋼鐵、化學，每一個成長都比電子強，電子不錯，但傳產表現得更好。」

「會決定台灣下半年經濟表現的，就是投資。」李淳說，2020上半年，因為疫情爆發，投資確實有受到一些影響，但到了下半年，外人直接投資（FDI）又開始回溫；但，今年的狀況，有3個隱憂，首先，疫情能否在未來4周降溫；其次，供電是否穩定；再者，就是水情，「這就是最麻煩的地方了」。

謝金河也也強調，「台灣的生產線，絕對不能斷鏈」，就算民眾因疫情在家辦公，只要產線仍在運作，就不會對台灣經濟造成太大影響，「但若生產線（因疫情）癱瘓、關廠，那影響就非同小可。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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