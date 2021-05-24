一旦封城「經濟將萬劫不復」 謝金河曝防疫期顧好「這命脈」

聯合新聞網 / 今周刊
眼前最重要的是顧好台灣生產缐，只要生產缐能正常運作，台灣的經濟還可以保住半邊天！最重要的是出口，今年美國經濟的復甦，可能成為全球最重要的成長引擎。（本報系資料庫）
眼前最重要的是顧好台灣生產缐，只要生產缐能正常運作，台灣的經濟還可以保住半邊天！最重要的是出口，今年美國經濟的復甦，可能成為全球最重要的成長引擎。（本報系資料庫）

【文．謝金河】

台灣防疫出現大破口，確診病例衝高，全台人心惶惶，勢必衝擊第二季度的表現，台灣經濟的三隻腳，內需消費可能受到影響最大，其次是投資，這次缺水，斷電的壓力都在此時攤牌，疫情、缺水、電力成為考驗台灣的三大壓力源頭，這影響投資有多大？要好好評估一下。

但眼前最重要的是顧好台灣生產缐，只要生產缐能正常運作，台灣的經濟還可以保住半邊天！最重要的是出口，今年美國經濟的復甦，可能成為全球最重要的成長引擎。

我們來看這幾天各國陸續公布的出口數字，日本4月出口年增38%，這是十年來最強勁的出口成長，其中，日本對美出口成長45.1%，對歐洲成長33.9%，對中國成長33.9%；南韓4月出口511億美元，成長41.1%，其中半導體出口93億美元，成長30.2%，汽車41.5億美元，成長73.4%，電池7.3億美元，快篩檢測等生技產品出口逾11億美元，後面這兩項，台灣都難望項背，同樣發展生技產業，南韓有強大出口能力，台灣仍然停留在炒股票的階段。4月南韓對美出口成長43%，對歐洲出口也成長43%，對中國出口成長31.7%，歐美的成長力道都超過中國。

中國4月出口2639.2億美元，成長32.3%，這其中對美國出口成長50.3%。台灣4月出口349.6億美元，成長38.7%，其中半導體及電子零組件135.1億美元，成長34%，資通訊產品成長35.9%，4月台灣對東恊出口成長51.2%，對美國成長35.2%，都超過中國的32.2%。

從4月出口及台灣4月外銷接單高達549.3億美元，比去年同期成長42.6%來說，今年出口增長態勢明朗，這次防疫一定要保住生產缐，台灣一旦到全面封城，經濟將萬劫不復，因為美國復甦力道強勁，台灣一旦出口受阻，很快會被南韓，日本，中國及東恊取代！

這次美國率先摘除口罩的行動，代表美國研發疫苗及施打疫苗，都是世界的領先者，今年美國及歐洲逐漸從疫情的泥沼中掙脫，對全球經濟復甦會產生很大力道，大家從貨櫃航運的熱度，可以感受到這個力道！

本文授權自今周刊，原文見此

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