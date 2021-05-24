本土疫情爆發、旅館業只能含淚關門？ 三星旅館去年「這樣做」

【文．蘇君薇】

國內疫情升級至三級警戒，餐飲、旅宿業首當其衝，包含王品、豆府等連鎖餐飲集團，紛紛宣告禁止內用。

各地飯店、民宿陸續傳出退訂消息，台北凱撒飯店、高雄寒軒國際飯店等業者，則公告暫停營業，進行消毒清潔作業。

疫情衝擊之下，餐飲、旅宿業者該如何求生存？

產業分析師認為，餐飲業須調整營運模式及菜色，旅宿業則可推動安心入住專案，先讓消費者安心才能住得安心。

本月初疫情爆發，各大餐飲集團，皆表示以加強或升級防疫措施為主，並陸續針對位於雙北的門店公告暫停營業。

隨著疫情升溫，目前全台疫情已達三級警戒，餐飲業者也宣布，至5月28日全面暫停營業，或視情況再復業。

除了外送外帶 餐飲業還能靠兩件事搶商機

同時，餐飲業者於疫情期間，也宣布暫停內用，攜手外送平台推出外送、外帶餐點，並祭出外送、外帶優惠，藉此鼓勵民眾多加利用，降低接觸風險，搶攻外送商機。

商研院創模所副所長李世珍指出，大型餐飲集團與合菜餐廳，在疫情中受到的衝擊最大，疫情讓民眾不敢也不能在外用餐，餐飲業就必須在營運上進行調整，比如說，短期內要有生意，原先的內用模式可改為外送及外帶，或是得來速。

若民眾擔心外送、外帶仍有風險，李世珍認為，餐飲業可將旗下品牌的招牌菜色，製成冷凍商品，透過宅配或郵寄供民眾購買；又或者能推出「半成品」商品，準備好餐廳菜色食材，讓民眾購買後可在家自行料理，吃得安心，搶攻零售商機。

合菜餐廳或婚宴會館 可考慮「這樣賣」

若是合菜餐廳或婚宴會館，李世珍則說，這類餐廳多是一桌10人一起分菜，但因疫情關係，一桌人數可能要縮減至6人，甚至更少，餐點就須改為一人一份個人餐，並把菜色調整為健康路線，主打安全、健康來吸引消費者。

旅宿方面，因疫情延燒，各大觀光景點人潮驟減，飯店、民宿業者生意跟著大幅下滑，住房率衰退，部分飯店業者更宣布暫停接受訂房，甚至暫停營業。

消費者最在意這一點 旅宿業可推「安心入住」吸客

少了住宿客，飯店可以怎麼做？李世珍表示，其實去年觀光局在這方面紓困做得不錯，但旅宿業的住宿率，主要仍依靠人的移動，以目前狀況來看，或許可選擇成為防疫旅館，但風險較高。

若站在消費者的角度來看，則會認為旅宿業者首要應做足防疫措施，包含落實實聯制、加強清潔消毒、進行樓層區隔等。

李世珍舉例，去年有一家三星級的旅館，將館內房間改為「包廂」，讓民眾入住後，可享有獨立用餐及活動空間，避免接觸到其他住宿客，這也是個因應方式。

因此，李世珍建議，旅宿業不妨試著發展「安心入住」方案，將房間打造成獨立空間，加強清潔及消毒管控，讓有需要的民眾可選擇入住Long Stay。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

AZ疫苗公費接種再放寬！下周一開放「2類人」施打 張上淳：這族群打1劑保護力達86％

「不買BNT 3000萬劑疫苗」是假訊息！陳時中回應去年與東洋爭議一事

本土病例從「400天100人」到「4天1000人」！前衛生署長涂醒哲分析：為何防疫模範生會破功？

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】