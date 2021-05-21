台灣疫情升溫連老美都擔心？這最讓投資人「皮皮剉」的因素 恐使股市波動更劇烈

【撰文 林信男】

台灣新冠肺炎疫情升溫，全國防疫警戒進入第3級，這個消息，不只令台灣民眾感到擔憂，連美國投資人，都可能間接受到影響。

管理顧問公司IMA Asia董事總經理馬丁（Richard Martin）日前接受CNBC採訪時表示，近期包括台灣、日本、南韓和越南等亞洲國家，都爆發新一波疫情，恐對全球供應鏈造成衝擊。

雖然馬丁並未明確點出，可能受影響的公司或產業，但他提到，「在全球供應鏈中，任何『小故障』，例如亞洲『關鍵工廠』（key factories）的停擺，都可能使（美國）通膨進一步攀升。」

在原物料價格高漲、供應鏈紊亂，甚至停擺的情況下，美國商品價格走揚，是可預見的結果，若通膨率進一步上升，導致聯準會（Fed）提前採取升息措施，等同宣告，先前一再推動股市走高的資金派對，即將告終。

馬丁預期，Fed可能會被迫在今年底提前升息，「這將比他們所宣稱的，要早得多。」

4月CPI創高 Fed會議紀錄讓投資人更擔憂

投資人對上述情況的擔心，並非毫無根據，今年4月，美國「消費者物價指數」（CPI）年增率達4.2%，不僅遠高於市場預期（3.6%），更創下2008年9月以來最大增幅，消息一出，當日美股應聲重挫，3大指數皆收黑。

而Fed（19）日公布的4月會議紀錄，又再度加深投資人對資金派對「喊卡」的恐懼。

由4月會議紀錄內容可得知，Fed官員重申，通膨只是暫時性現象，不必太過擔憂，但他們也提到，「若經濟持續朝著委員會的目標，快速取得進展，在後續政策會議上的某個時候，開始討論縮減購債規模的計畫，是合適的。」

就周三美股收盤結果來看，市場似乎自動忽略「通膨只是暫時性現象」的說法，而是將焦點擺在「討論縮減購債規模」的意見上。前日道瓊工業指數一度挫逾580點，之後跌幅收斂，收跌164.62點，跌幅0.48%；標普500和那斯達克指數，則分別收跌0.29%、0.03%。

中國祭「封殺令」 加密貨幣、相關概念股走跌

值得注意的是，面對通膨擔憂加劇，以科技股為主的那斯達克指數，本月以來累計下跌近5%，且周三受中國「封殺」加密貨幣消息影響，除加密貨幣重挫外，相關概念股也跟著走跌。

Bleakley Advisory Group投資長布克瓦（Peter Boockvar）直言，毫無疑問，比特幣是市場上投機活動猖獗的典型代表，應對其加以監管。

至於投資人對Fed提前升息的擔憂，Matrix Asset Advisors投資長凱茲（David Katz）強調，Fed所創造的巨大流動性，讓市場極為強勁，但每個人都在擔心，這種流動性何時會消失，「市場對此非常敏感」。

美國的通膨率，曾在1980年，攀上14.7%的高峰，雖然許多投資人，當時都還沒出生，但，近期的物價上漲，已讓市場開始有所警覺。

法國興業銀行分析師賈克斯（Kit Juckes）認為，通膨或許是暫時的，也可能是Fed誤判，但，「無論如何，我們都會在未來幾個月，看到更高的通膨耐受力。」

正如CNN報導所言，「通膨是否會持續下去？事實上，這個大哉問，沒有人真的知道答案。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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