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小七、全家暫停部分門市24小時營業！ 還有門市停業至月底 萊爾富、OK Mart也跟進

聯合新聞網 / 今周刊
業者提供
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【蘇君薇／整理】

國內疫情進入第三級警戒，四大超商及賣場陸續調整營業時間，或直接暫停營業，並採取實聯制，力拼防疫。

針對包裹貨物配送，可能因營業時間調整而受影響，超商也公告相關因應措施。

7-ELEVEN

部分門市調整營業時間，目前仍持續更新中。有使用賣貨便的民眾，若包裹已配達門市，會退到賣家指定退貨門市；若包裹仍在配送，會請買家重選門市。

賣貨便平台若包裹未取，不會向賣家收取運費，請通知買家重新下訂單即可。

全家便利商店

部分門市暫停服務，名單持續更新。使用好賣+的民眾，若包裹已配達取件店，會退到賣家指定退貨店舖；若包裹仍在配送中，會發簡訊請買家重選取件店。

另外，若好賣+平台若包裹未取，不會向賣家收取運費，運費退回至fami錢包，退回的包裹，請再通知買家重新下訂單即可。

萊爾富

OK MART

家樂福

即日起至5月28日，全台家樂福超市、頂好超市，原24小時店營業時間調整為：上午7點至晚間10點。

家樂福量販型態桂林店、蘆洲店，即日起原24小時營業時間調整為：上午8點至凌晨3點，會再視疫情狀況做調整。

此外，家樂福今起率先通路採用「簡訊實名制」，正式啟用提供顧客更便利的登記服務。使用範圍包含家樂福全台量販／超市分店、頂好超市、JASONS，只要簡單5秒鐘就可輕鬆登錄完成。

全聯

即日起在PX PAY全面開通實聯制功能，會員只需打開PX PAY點擊防疫新生活專區，掃描各門市QR CODE，填寫同行人數即可一鍵通關。

本文授權自今周刊，原文見此

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