銅價發燙上看1.5萬美元 誰是大贏家？「毛利率」篩出供應鏈受惠股

【文．呂玨陞】

隨著外資券商將銅價目標設至每噸1.5萬美元，銅價已反映在不少相關概念股上。

不過，銅價與電子股息息相關，相關供應鏈誰受惠？誰又會受害？

隨著全球性對於綠能轉型趨勢的需求所推動，4月中旬，高盛證券將1年內的銅價目標從每噸1.05萬美元提高至1.1萬美元，更預期2025年達到1.5萬美元；大宗商品貿易商托克（Trafigura Group）同時預測，已創歷史新高的銅價料將維持強勢，繼續創高。連番預言，讓市場對於「銅價」的關注火熱發燙。

事實上，倫敦金屬交易所（LME）銅價在4月底突破每噸1萬美元，在5月初突破歷史價格10190美元，最高達到10724美元，目前仍穩定高檔，價格居高不下，持續站上逾萬美元。

銅，號稱「工業之母」，由於相較其他金屬具有導電性與價格優勢，不少電子零組件都會使用到銅箔或銅線，那麼，台股有哪些產業與銅價走勢息息相關？銅價上漲又會對其營運表現有何影響？

擁低價庫存 上游廠擴大利差

對此，凱基投顧董事長朱晏民指出，分析原物料價格上漲對個股的影響，最重要的，是評估業者的價格轉嫁能力，以一般經驗來看，他強調，「愈上游，轉嫁能力愈好。」

至於檢驗方法，由於價格與毛利直接相關，直接檢視「毛利率」是最有效的指標。朱晏民表示，銅價從去年第4季開始慢慢漲價，因此，投資人可從剛出爐的第1季季報觀察毛利率走勢變動，比較第1季與去年第4季的毛利率，從中應能大致掌握誰是銅價上漲的大贏家、誰又是受害者。

從台股的銅價概念族群來看，持有較多低價庫存的上游廠商通常會優先受惠，其中，生產各種銅片與導線架銅合金的第1銅（2009），就在這波銅價行情中翻身。去年全年毛利率雖然是負0.94％，第4季已拉高到8.83％，今年更進一步，第1季毛利率再度成長4個百分點，創下公司有史以來最高的12.83％，表現驚人。

銅箔製造商金居（8358）、榮科（4989），在5G、電動車的需求帶動下，也都表現不俗，第1季毛利率皆達到雙位數以上，榮科毛利率甚至季增逾9個百分點。

至於中游的銅箔基板（CCL）也是最先受惠的族群。不過，華冠投顧分析師丁彥鈞表示，雖然銅箔基板不斷地調漲售價，但隨著低價庫存消耗殆盡，利差會逐漸開始收斂，接下來，一路高升的銅價，就有可能反向一步步地侵蝕利潤，銅價上漲的利多，可能就會轉為利空。銅箔基板廠聯茂（6213）就表示，銅箔上漲對於銅箔基板的壓力不小，目前無法全部轉嫁給下游廠商。

另一方面，銅價漲價下的受害者，莫過於電子零組件的最下游，如印刷電路板（PCB）、連接器、散熱模組以及網通等產業，就比較無法轉嫁飛漲的成本。

PCB等電子零組件雖然今年第一季營收普遍繳出亮眼成績，但丁彥鈞提醒，在原物料成本的上漲趨勢下，毛利率走勢恐怕無法隨著營收同步向上。主要原因在於，PCB廠若面對規模強大、議價能力高的下游系統品牌商，要將上游原料漲價的成本高度轉嫁並不容易，對於銅價的持續上漲，恐怕會是先自行吸收為主，造成利潤侵蝕的結果。

終端需求弱 散熱族群難跟漲

影響比較大的，還有散熱族群，從市場的需求面來看，散熱模組本身並不缺貨，所以散熱族群對於價格的掌控能力不高，甚至只能希望降價幅度能夠縮小。

整體來說，若要分析銅價高漲對相關業者的未來影響，必須從「終端市場需求」來判斷業者的成本轉嫁能力，目前需求比較沒有那麼緊繃的產品，調漲價格自然就不容易。

舉例來說，目前中國5G基建的速度稍緩，對於5G基地台的終端需求比較弱，相關產品就無法轉嫁銅價上漲的壓力。影響更大的是手機，由於上半年是手機淡季，不管是iPhone還是中國手機品牌的銷量也都不佳，終端需求弱，上游業者就只能自行吸收成本。以手機為主的散熱模組廠泰碩（3338）第1季的毛利率14.9％，與去年第4季相比就減少逾5個百分點，是上市以來單季最低的表現。

另一方面，目前需求較強的是車用電子相關零組件，聯茂表示，汽車相關產品因需求強勁，比起智慧型手機的產品線，就有比較大的議價能力。

丁彥鈞進一步分析，隨著銅價逐季上漲，下游科技廠將面臨生產原料成本上漲的考驗。以科技廠一般生產成本備料估約1季來看，即使第1季表現不錯，第2季可能就會開始下滑，手上有相關持股的投資人，仍須盯緊上述各產業的季報毛利率。

本文授權自今周刊，原文見此。

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