鴻海首季稅後純益年增1251％！ 為何市場仍對劉揚偉展望說法失望？

【文 / 王子承】

鴻海第1季再度繳出「3率3升」成績，但法人詢問今年毛利率是否能達到7％目標，董事長劉揚偉卻表示改以EPS（每股盈餘）為重，這之中，難道暗藏什麼玄機？

鴻海第1季不畏傳統淡季來襲，財報依舊交出了亮眼成績，雖然與去年第4季比較，第1季營收、獲利下降了3成左右，但若跟去年同期相較，今年首季營收不僅年增45％來到1.35兆元，稅後純益281.61億元，年增1251％，每股獲利更達2.03元。

亮眼成績的背後，少不得蘋果iPhone 12大賣的支持，鴻海長年坐穩iPhone代工組裝龍頭地位，2016年受惠蘋果調漲iPhone組裝價格，鴻海毛利率曾達7.38％，但那之後，組裝不再有競爭優勢，這也讓鴻海毛利率一路走跌，19年至今，鴻海毛利率都僅在5％附近。

也因此，法人相當關心，鴻海董事長劉揚偉19年剛上任時曾說的，「25年要將鴻海毛利率提升到10％」的時程表是否有所改變？不料，法說會上，劉揚偉卻只給出了「今年會以EPS（每股盈餘）極大化，作為集團整體營運目標。」最大原因是因為全球疫情仍不穩定，「疫情造成材料短缺、市場需求變化影響產品組合。系統組裝毛利率通常比較低，但這方面的業務，卻因為疫情持續成長，影響整體毛利率目標（7％）的達成。」

積極布局「三加三產業」

邁向10％毛利率重要關鍵

法人將鴻海毛利率7％當作毛利率來到10％的重要前哨戰，也因此，鴻海今年還不能達到7％，不免令市場有些失望。

雖受全球總體環境影響，鴻海毛利率今年很難回到7％關卡，但是鴻海仍努力朝「3加3產業」邁進，所謂的「3加3」涵蓋了電動車、數位健康、機器人、人工智慧、半導體、新世代通訊技術6產業，這些就是引領鴻海毛利率走向10％的重要關鍵。

與此同時，鴻海在既有組裝業務中，也不放棄任何擠出獲利的空間，祭出兩大策略提升毛利率。首先，鴻海積極提升在蘋果供應鏈中零組件垂直整合能力，並拓展新領域。

相關人士私下透露，「鴻海在關鍵的iPhone高階不鏽鋼中框上，加大馬力投資。」目前有能力做到不銹鋼中框的蘋概股廠商，只有鴻海與外商Jabil，這也是鴻海能在機殼維持獲利的關鍵。

與此同時，鴻海旗下新煒科技也在今年取得了iPhone後鏡頭模組訂單，為其布局接近20年的鏡頭模組事業再添戰功。摩托羅拉、華為、OPPO等手機品牌都是新煒客戶，與蘋果的合作歷史更超過10年，但過去新煒主要拿下的都是前鏡頭模組，營收、毛利率較後鏡頭來得低，但近年受惠於SONY、歐菲光退出市場，新煒後鏡頭模組訂單大增，營收逐漸提升。

代工組裝毛利率雖低

卻是鴻海不可缺的金雞母

鴻海祭出的第2項策略就是提升CSP（雲端服務供應商）產品比重。美國四大雲端服務商中，鴻海白牌伺服器積極搶下微軟、亞馬遜兩大客戶，去年至今也有相當大的成長。集邦科技資深分析師劉家豪就觀察，微軟、亞馬遜對供應鏈、成本管理相對注重，因此，在眾多供應商之中，選擇釋單給鴻海。

近兩年來，鴻海確實持續提高零組件、伺服器領域的比重，但現階段的毛利率受到擠壓的蘋果代工產品線，仍是鴻海的一大金雞母。

市場調查機構以賽亞調研（Isaiah Research）表示，iPhone後鏡頭今年從模組交貨模式改為單顆交貨，降低了市場進入門檻；不過，鏡頭模組業界也評估，手機鏡頭模組在中國殺價競爭下，毛利率不如過去耀眼，恐怕只有3％到4％，鴻海在鏡頭方面的布局，如果不加上軟體、IP（專利），毛利率恐怕很難拉高。

另外，鴻海雖然在微軟、亞馬遜有所斬獲，但中國市場今年布局卻沒有這麼樂觀，劉家豪觀察，字節跳動海外布局趨緩、阿里雲轉向中國供應商採購，「這兩個事件對鴻海、工業富聯的中國雲端事業，還是會有影響。」未來鴻海雲端業務是否能接到谷歌、臉書等矽谷軟體公司生意，將是重要指標。

元大投顧也在法說會後釋出報告分析，儘管缺料漲價帶動鴻海營收成長，但組裝廠代工費不變，恐稀釋毛利率，因此公司轉往最大獲利為優先。另外，細看財報可發現，鴻海今年第1季因為處分部分基金與轉投資組合貢獻，業外收入就達116億元，遠超過分析師的預估，或許這也是為什麼劉揚偉聚焦每股獲利努力的原因之一，但未來是否能繼續有豐厚的業外獲利，值得觀察。

iPhone競爭加劇、毛利率下滑，都是讓鴻海加速轉型的原因。只不過與時間賽跑的鴻海，7％毛利率目標今年恐難達到，3加3領域中進度最快的電動車，也須等2023年才會有明顯的營收獲利，如何「脫蘋」提升毛利率，看來已成為鴻海這個代工帝國眼前的一大難題。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1274期)

閱讀更多文章，歡迎加入今周刊粉絲團&LINE