印度疫情拖垮鴻海iPhone 12一半產能！變酸的蘋果 台廠供應鏈能嚥下去嗎？

【文 / 馬瑞璿】

蘋果本季將迎晶片缺貨、印度製造腳步亂等兩大逆風，這1季解決不了的難題，恐延續至下半年才得解，考驗著蘋果與旗下供應鏈的智慧。

蘋果2021財會年度業績亮眼，僅僅兩個季度，每股就大賺3.11美元，幾乎是追平2020財會年每股獲利3.31美元表現，iPhone 12熱銷固然是蘋果獲利大進補的關鍵，Mac、iPad產品線單季營收年增7成的成績也不容小覷。

只是，計畫趕不上變化，蘋果雖迎來獲利豐厚期，但是，晶片荒持續延燒、印度製造亂了腳步，在在為蘋果接下來兩季帶來營運逆風。

缺晶片衝擊Mac、iPad銷售

早在去年，全球各大筆電廠就因缺料問題苦惱，就連宏碁董事長陳俊聖都曾說，「單價一、兩百美元的晶片我都有（貨），就缺1顆5毛錢、8毛錢的周邊IC。」少了這些周邊晶片，就算筆電核心晶片準備再多，一樣出不了貨。

反觀蘋果，去年還老神在在，一點都不擔心缺料問題，4月底的投資人電話會議上，執行長庫克（Tim Cook）卻首度透露，iPad、Mac將因晶片短缺影響銷售表現。蘋果財務長梅斯特里（Luca Maestri）直言，晶片短缺可能使本季營收減少30億至40億美元。

蘋果上一季營收總計895．84億元，若是少了這30億至40億美元，相當於蘋果本季營收至少減少3.3％至4.5％，以總營收來看，影響範圍不大。但若單看Mac、iPad產品線近兩年變化，那影響程度可謂相當大。

根據蘋果財報，這兩條產品線上季營收加計起來共169億美元，較去年同期大幅成長了74.2％，這意味著蘋果去年同樣也受惠於遠距辦公需求、宅經濟而銷售走揚；此時因為晶片缺貨而讓銷售金額少了30億至40億美元，意味著本季Mac、iPad產品線營收會立刻重摔17.75％至23.67％。

頭痛的是，晶片缺料問題短期難有解方。台經院產業分析師邱昰芳認為，晶片短缺態勢恐延續至下半年，「即使有些業者買2手設備開始生產，但新產能也不容易馬上增加很多。」就算下半年歐美經濟有較強復甦力道、訂單能見度高，但受限於晶片短缺，整體供應仍然緊俏，iPad、Mac銷量也將跟著走弱。

印度疫情打亂蘋果長線布局

而在晶片荒燒到了蘋果頭上之後，印度疫情也對蘋果長線布局，帶來了新影響。

中美貿易戰自18年開打，當時智慧型手機並沒有在關稅清單當中，也因此這兩年iPhone生產重鎮仍是在中國。

「但全球供應鏈分散的態勢愈來愈明顯，供應鏈移動不是今天喊、明天就動，蘋果還是決定讓EMS（電子製造服務）廠做一些產能的調整。」邱昰芳說，蘋果早早布局了中國以外的生產基地，市場推估，蘋果有意將中國境內7％到10％產能移往印度，降低單一生產地風險。

去年開始，組裝廠緯創、鴻海已然加大印度生產力度，和碩也在今年布局印度，預計清奈廠最快今年下半年投產，偏偏此時遇上印度疫情升溫，「和碩原先規畫今年完成廠區建置，但延後的可能性很高。」邱昰芳直言，和碩建廠進度，仍端看印度疫情何時降溫。

印度境內有13億人口，是全球第2大智慧型手機市場，過去高昂關稅下，使得iPhone在印度售價偏高，但自從iPhone SE、11等機種在印度本地大量生產後，避開高關稅的iPhone也訂出親民售價，帶動印度銷量大增。研調機構Counterpoint Research統計，去年第4季iPhone在印度單季銷售量首度超過150萬支，20年全年在印度的手機銷量成長逾93％。

這讓蘋果今年決定開始在印度生產iPhone 12，沒想到計畫才剛實施，就遇到印度疫情升溫，根據外電報導，鴻海在印度廠房因員工確診，使得iPhone 12產能驟減逾50％。

iPhone產能驟減、設廠進度落後，對於蘋果的長遠規畫確實帶來影響，不過，短期上來看，「蘋果對印度製造的規畫，目前以印度內需為主。」邱昰芳認為，印度以外市場目前主要還是由中國供應，對全球iPhone生產影響有限。

硬體營收下滑缺口考驗台廠

蘋果前兩季財報雖然交出了好成績，但晶片荒延燒、新冠肺炎疫情再起，財報數字要再像上一季度大幅彈升恐有難度；倒是全球愈來愈多消費者在家工作、上學，這是否會帶動蘋果軟體應用服務營收上升、彌補硬體營收下滑帶來的缺口，值得關注。但是，台灣的蘋果供應鏈向來以生產硬體為主，如何伴隨蘋果走過這一季逆風，考驗著台廠智慧。

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