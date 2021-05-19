台灣不缺電神話破滅！ 不想重演五天兩次大限電 政府必須做好這些事

【文 / 李佳穎】

4年內發生兩度全國大停電，就算堅持台灣「不缺電」的一方，也無法否認供電不穩的事實。而台電錯估備轉容量、台灣電網韌性不足，這些都有賴政府嚴肅回應。

5月17日晚間8點，不少人手機都收到將執行緊急分區限電的警訊。這已是5天內第2次全台大停電，近兩百萬戶受到影響。4天前的5月13日下午2點37分，高雄興達電廠4部發電機組無預警跳電，迫使全國約4百萬戶住家與公司行號，在下午3點到晚間8點實施6輪分區供電，就連中央流行疫情指揮中心的記者會也因此中斷。

近2次跳電的原因不盡相同。513當天，台電工作人員在進行工程時誤觸隔離開關，造成高雄路竹路北超高壓變電所匯流排故障，讓鄰近的興達電廠共4部機組因此跳機，損失約220萬瓩供電量。台電為維持電網穩定，電力系統自動啟動「低頻卸載」，造成停電。

517當天，則是用電量創5月歷史新高，興達電廠1號燃煤機組卻於中午故障，當下雖緊急調度水力與太陽光電支援，無奈夜間用電量仍持續上升，原本預計歲修完成的核三廠1號機與麥寮電廠3號機尚無法完全歸隊，供電能力不足，只好再度發出停電警訊。

電廠再出包 總統上火線致歉

這2次停電，不免讓人回想起2017年的「815大停電」。當年的台灣，因為核一、核二廠機組歲修，再加上颱風吹垮輸電塔，供電本已捉襟見肘，又碰上中油人員施工時不慎切斷天然氣供應，使全台最大的天然氣電廠──大潭電廠1到6號機組跳脫，損失438萬瓩電力，結果就是全國近600萬戶在酷暑當中，停電5小時。

近4年過後，在政府積極發展再生能源並提升燃氣發電比率下，台灣的能源結構樣貌早已和815停電時截然不同，但為何仍發生意外？由於電力供給是否穩定，牽涉國家整體能源政策走向，朝野政治領袖針對「台灣究竟缺不缺電」這個命題，再度激烈交鋒。

5月13日下午，當全台仍在分區限電，前新北市長朱立倫率先開火，在臉書上發文批評，「台電今日備轉容量率顯示10.01％，亮綠燈標示供電充裕，興達電廠發電量僅占全台發電量3.88％，為何機組一故障全台跳電？政府應立即說清楚講明白，徹查數據是否長期造假！」

晚間7點，則輪到總統蔡英文親上火線，在總統府內發表談話向人民致歉，同時強調：「今天的備轉容量率有10.01％，電廠發電都正常⋯⋯。」將事故成因定調為輸配電的電網問題，而非供電不足。

四壞狀況齊發 跳電危機仍在

檢視台電公布的電力供需資訊，513當天的尖峰負載電量為3670萬瓩，備轉容量率10.01％，所以台電當天的最大發電能力，應比全國用電尖峰那一瞬間，還多出367萬瓩。不過，當天因設備故障跳脫的興達電廠4台機組，總發電量也不過220萬瓩，並未超過台電手中的「備轉」電量，為什麼仍會引起全國限電？

經濟部政務次長曾文生在513當天的緊急記者會上，仔細解答了這道矛盾的算術題：「用電尖峰負載高於預期。5月中旬原先預期為3500萬瓩，今天達到3670萬瓩，比預測高出170萬瓩；綠能估算也出現誤差，光電發電量比預測減少30萬瓩、風電減少215萬瓩；由於水情不佳，能快速上陣的水力機組無法支援，減少供電180萬瓩。」

「今天的狀況，我們面對到當所有最壞狀況疊在一起時，我們可能真的應付不來。」曾文生在當天記者會上的發言，恰好可以成為「台灣究竟缺不缺電」的解答：若沒發生意外（人為疏失造成跳電），且最壞的狀況沒疊在一起（高用電、缺水、綠電量不如預期），台灣確實不缺電。但天有不測風雲，一旦意外再次發生，台灣的供電仍可能像這次一樣「應付不來」。

沒想到意外很快到來。台電在5月17日晚間再度啟動分區限電，台電發言人張廷抒坦言「供電能力緊張」，此話形同「承認缺電」。民進黨立委洪申翰分析，除了電廠與電網故障外，提前到來的高溫、未能緩解的缺水與持續攀高的產業產能，在在考驗台電面對極端氣候時的電力調度能力。

供電吃緊 應檢討備轉容量率

2次大停電過後，除了爭論「缺不缺電」這道是非題外，精算備轉容量、推動儲能系統，並加強電網韌性，對於預防下一次「斷電」，無疑更具積極意義。

第一個問題是，台電有沒有必要提高備轉容量比率，以備不時之需？

513之前，台電連續667天的備轉容量都超過10％的「供電充裕」門檻，成功大學電機系教授張簡樂仁分析，備轉容量的作用就像「買保險」，本來就需要花錢，機組增建後，若多數時間只能待機，則需考慮是否增加。他認為，增加能快速反應供電的備轉機組，或許有可能加速復電時間。

啟動不同型態的發電機組，所需時間也有所不同。一般而言，若有先進的儲能設備，太陽光電與風力發電可以快速升降；慣常式與抽蓄式水力發電也只要半小時內就能啟動，至於燃氣與燃煤機組，則分別需要2小時、6小時才能完全供電。

台灣環境規劃協會理事長趙家緯分析，目前台灣正處於增加再生能源裝置容量、以燃氣機組替代燃煤機組的轉型階段，若能源結構持續朝既定方向調整，未來即使發生跳電，復電速度也會逐漸增加。

然而，10％備轉容量足夠因應不時之需的前提是「預測精準」，但根據台電電力調度處處長吳進忠的說法，台電在513事故當下，能快速起停的備轉容量只有2％，無法馬上補足電力缺口。如果台電公布的備轉容量推估值不能夠接近實際狀況，例如將明知不能使用的水力發電列入計算，那無論備轉容量再高，也形同濫竽充數，不具意義。

台灣電力與能源工程協會前理事長、中山大學電機工程系教授盧展南指出，備轉機組可分為30秒內、10分鐘內、30分鐘以上才可升載3種等級，功能各有不同。短時間升載的機組，是為了應付變電所故障等突發事件；升載時間較長的機組，則是當電力公司發現當日尖峰用電將超出預估值時提前開啟，等尖峰時段到來，剛好可以加入供電。

事實上，2017年9月，行政院提出的《815停電事故行政調查專案報告》中就提到，台電短期內應研議提高備轉容量的可行性，中長期而言必須檢討電力備轉與備用容量率，其中就包括研究建置一定比率可快速升載的電力設施，以因應電廠機組瞬間跳機的電力負載緊急需求。

盧展南認為，台電目前僅公布「備轉容量」，未來應詳細公布不同型態的備轉機組所占比率，例如發生跳電的10分鐘內、30分鐘內，分別能調度多少備轉電力。另一方面，也可考慮根據最新用電資訊即時更新備轉容量，並與頻繁跳機的機組比對，例如當下備轉容量約等於一座興達電廠發電量，以公開透明數字爭取社會信任。

台灣目前光電與風電裝置容量超過600萬瓩，但電網僅能即時監測其中250萬瓩的流向，導致無法精準預測再生能源的發電量。趙家緯建議，電網應整合再生能源發電資訊，並加強氣象預測，才能增加綠電預測精準度；在大力發展綠電之餘，加強儲能設備布局，也有助於在小規模跳電時，立即以升載時間短的綠電應急。

強化電網韌性 可確保穩供電

想要盡可能減低停電機率，或至少在停電後降低衝擊，除了備轉電量「不膨風」、增加能快速支援供電的備轉機組以外，打造更具韌性的電網系統，也是專家一再建議的改進方案。

815停電後，時任行政院院長林全於立法院專案報告中就開宗明義論及，我國電力系統長期存在2個問題：第一就是過度依賴「集中式」發電系統；第二就是脆弱的「管網輸儲」基礎建設，導致缺乏緊急應變與抗災能力。

「無論是815或513大停電，都是因為電網的電力下降，導致頻率快速下降而必須瞬間斷電，任何快速反應的機組都不足以應付。」張簡樂仁直言，快速調度的備轉容量只能增加復電速度，區區操作失誤就造成4部機組停機，凸顯的是電網的系統性問題。

「電網韌性，指的是發電、輸電或配電端變動時，能盡快預測與恢復，以穩定供電。」台灣大學電機工程系教授劉志文這麼解釋。

劉志文指出，想增加電網韌性，設計時就應該分散風險，避免過度集中，並能在事故發生時快速隔離故障區、縮小影響範圍；接著，若電力運輸的頻率受到波動，電網應能迅速回報，透過備援系統迅速調整頻率；最後，則是透過數據分析電網的弱點，在比較脆弱的位置投入較多維護與修繕成本。

盧展南強調，強化電網韌性不只是為了因應大型意外事故，當台灣的再生能源發電漸漸增加、併網，光電與風電難以預測的狀況也會增加，尤其極端氣候又增添供電不穩定的風險，更需要可以彈性調整頻率的電網，讓不同發電方式的電力可以互相調度。

台灣4年內發生2次大停電，從政府到台電絕不能自滿於「不缺電」的神話，必須強化電網系統排除錯誤，並增加水力、綠電等快速升載機組，且善加利用儲能系統，才能維持供電穩定與安全。

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