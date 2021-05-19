本土疫情大破口！ 謝金河：外資趁亂大買這些個股

【文．謝金河】

外資的下一個布局

在台灣本土疫情出現大破口，造成股市連續下挫的重要時刻，17日外資單日大買超台股333.9億，在投資人驚嚇逃竄之際，外資這個大買超，有如戲院失火，大家爭相逃竄時看到遠處一盞燈光，對於台股安定信心帶來很大的鼓舞作用。

上週台股大跌逾8%，我跟先探投資週刊的同事說，外資到5月15日為止已經賣超台股3922.78億元，連續兩年近一兆台幣。

按照過去10年的紀錄，外資賣超台股從未出現連續賣超兩年的紀錄，去年外資賣超台股5394.69億元，台股仍上漲2735.39，按照過去先例來看，外資大賣超，台股一定大跌，去年沒有跌，還大漲，這是內資，資金回流的效應。

而外資去年賣超台股近200億美元，買超陸股逾200億美元，但外資賣超的台股大漲，買超的深圳，上海，香港科技股，新經濟股腰斬的卻不少。

我在想，外資連續兩年賣超台股逾一兆台幣之後，可能會出現新的變化，17日的333.9億元買超，是不是外資重啓台股大買超的序幕？這也是台股接下來很重要的力量。

外資在17日的買超，鎖定面板雙雄、貨櫃三雄，還有中鋼、大成鋼、金控股，及聯電，華邦，台積電等，這些都是散戶爭相殺出的持股，如今外資低接。17日外資買超，融資餘額大減163億元，這次融資餘額從2740億元減到2145億元，減幅21.72%，比大盤跌幅14.4%大很多，這是好現象。

再加上今年淨利9868.72億元，這比我估計的7000億元以上高出許多⋯⋯這是台股在大殺戮中出現的好預兆！

本文授權自今周刊，原文見此。

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