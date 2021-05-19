快訊

台大醫院10人確診 指揮中心：院內感染的是「這三家」

北市醫護人力吃緊 柯文哲：即日起徵召退休醫護人員支援

聽新聞
test
0:00 / 0:00

本土疫情大破口！ 謝金河：外資趁亂大買這些個股

聯合新聞網 / 今周刊
台股示意圖。（本報系資料庫）
台股示意圖。（本報系資料庫）

【文．謝金河】

外資的下一個布局

在台灣本土疫情出現大破口，造成股市連續下挫的重要時刻，17日外資單日大買超台股333.9億，在投資人驚嚇逃竄之際，外資這個大買超，有如戲院失火，大家爭相逃竄時看到遠處一盞燈光，對於台股安定信心帶來很大的鼓舞作用。

上週台股大跌逾8%，我跟先探投資週刊的同事說，外資到5月15日為止已經賣超台股3922.78億元，連續兩年近一兆台幣。

按照過去10年的紀錄，外資賣超台股從未出現連續賣超兩年的紀錄，去年外資賣超台股5394.69億元，台股仍上漲2735.39，按照過去先例來看，外資大賣超，台股一定大跌，去年沒有跌，還大漲，這是內資，資金回流的效應。

而外資去年賣超台股近200億美元，買超陸股逾200億美元，但外資賣超的台股大漲，買超的深圳，上海，香港科技股，新經濟股腰斬的卻不少。

我在想，外資連續兩年賣超台股逾一兆台幣之後，可能會出現新的變化，17日的333.9億元買超，是不是外資重啓台股大買超的序幕？這也是台股接下來很重要的力量。

外資在17日的買超，鎖定面板雙雄、貨櫃三雄，還有中鋼、大成鋼、金控股，及聯電，華邦，台積電等，這些都是散戶爭相殺出的持股，如今外資低接。17日外資買超，融資餘額大減163億元，這次融資餘額從2740億元減到2145億元，減幅21.72%，比大盤跌幅14.4%大很多，這是好現象。

再加上今年淨利9868.72億元，這比我估計的7000億元以上高出許多⋯⋯這是台股在大殺戮中出現的好預兆！

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

外資示警陸股有不祥之兆！　謝金河：中港資金流竄　台股兆元天量可期

半導體出現高庫存、重複下單現象？有「這位大買主」持續囤積晶片　投資人不必太擔心

別看到黑影就開槍！謝金河：市場恐懼無限上綱 　正是尋寶好機會！

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

相關新聞

鴻海首季稅後純益年增1251％！ 為何市場仍對劉揚偉展望說法失望？

鴻海第1季再度繳出「3率3升」成績，但法人詢問今年毛利率是否能達到7％目標，董事長劉揚偉卻表示改以EPS（每股盈餘）為重，這之中，難道暗藏什麼玄機？

台灣關鍵14天戰疫》每位確診治療得花80 ~210萬元！醫護不是超人 全民如何一起當抗疫英雄？

「老兵聽到炮彈飛過去的聲音，就知道事情不太對了……。」

台灣不缺電神話破滅！ 不想重演五天兩次大限電 政府必須做好這些事

4年內發生兩度全國大停電，就算堅持台灣「不缺電」的一方，也無法否認供電不穩的事實。而台電錯估備轉容量、台灣電網韌性不足，這些都有賴政府嚴肅回應。

印度疫情拖垮鴻海iPhone 12一半產能！變酸的蘋果 台廠供應鏈能嚥下去嗎？

蘋果本季將迎晶片缺貨、印度製造腳步亂等兩大逆風，這1季解決不了的難題，恐延續至下半年才得解，考驗著蘋果與旗下供應鏈的智慧。

東元父子決裂！黃茂雄曝「教子無方」心情：兒子找阿嬤壓我

「我非常健康，而且很愉快很輕鬆，」父子針對經營權之爭數次出招後，東元集團會長黃茂雄首度受訪時臉色一派輕鬆，「當然不是完全很輕鬆，我可以更愉快，但是ok，吃得下睡得好。」

英國變種病毒讓人超緊張 生技股還行嗎？ 留意這些「無人聞問」績優股

在疫情加劇之際，生技股再次引起市場關注，不過，經過了2020年上半年對防疫資源的需求高峰，退潮過後的生技股，最終還是須回歸基本面，投資人不妨多關注獲利、成長皆穩健的好公司。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。