通勤、買菜防疫神器升級！4款必備APP 蘋果曝「手機消毒」SOP

【文．林依榕整理】

本土疫情升溫、雙北進入第3級警戒，不少民眾擔心自己是不是會與確診者足跡重疊，各大餐飲業、超市百貨公司皆已進行「實名制」，甚至連雙鐵、大眾運輸也都開始人流管制。

這4款APP也在防疫期間成了下載大熱門；另外，對於常會接觸的手機，蘋果官方網站也有消毒的SOP。

第一款好物APP：「台灣社交距離APP」

（圖片來源：截自Google play）

下載後，記得開啟藍芽與定位系統，接著打開APP開啟「接觸通知」功能，即可在近距離接觸過確診患者的前提下，接收到通知。

該款由衛生福利部疾病管制署與台灣人工智慧實驗室共同研發的「台灣社交距離」APP，不需要註冊就可以使用，不會上傳任何資料，僅使用手持裝置之間彼此藍牙訊號的強弱來計算使用者之間的距離，不必擔心個資隱私外洩。

第二款好物APP：「台北通會員」

（圖片來源：截自Google play）

台北市政府日前推出「實名制入場3選1」政策，其中2種讓民眾在實名制的情況下，不需要再使用身分證掃描或是親手填寫資料。

這3種方式包含「台北通會員」、「myCode+」和「國民身分證」。民眾下載「台北通會員」後，透過APP就可取得專屬的QR cord，進出賣場掃描即可；「myCode+」基本上是給非中華民國公民、外國人士使用，但台灣民眾一樣可以使用該款APP，利用輸入手機號碼申請個人QR cord，真的省時又方便。

第三款好物APP：「台北捷運GO」

（圖片來源：截自Google play）

「台北捷運Go」不僅可以了解北捷目前的交通情形，更可串接全台交通資訊大平臺，包含桃捷、高捷、高鐵、台鐵、貓空纜車網頁及YouBike、台北好行APP下載介面等，讓民眾可以事先安排行程，掌握搭乘時間。

其中，「台北捷運Go」還有一個「車廂擁擠度」查詢欄位，使用者只要輸入要搭乘的幹線，就可從顏色（例如：綠色代表舒適、紅色代表擁擠）辨別車廂目前的擁擠狀況。不過由於APP仍在開發中，目前只有板南線與文湖線開放查詢。

第四款好物APP：「Google map」

使用Google map前先開啟定位系統，隨後開啟APP點選右上角的大頭貼，從跳出的選單中點選「你的時間軸」，就可以知道自己足跡到底走過哪裡，在防疫期間萬一有需要時，不必再苦思回想自己行經的路線。

手機該如何消毒？蘋果這麼說...

雖然台灣國人防疫意識高、警戒心強，量體溫、手部噴灑酒精消毒，已是基本防疫必須動作，但每天所接觸的手機卻有可能成為攜帶病毒的媒介，蘋果官方網站便提供民眾手機「消毒」相關資訊。

蘋果官網說明，使用者可以使用70%異丙醇酒精擦拭布或消毒擦拭巾，輕輕擦拭手機外部表面，注意唷！切勿使用漂白劑消毒；另一方面，在消毒時避免讓手機任何開口（如充電孔）進水，也不要為了貪圖方便將手機浸入任何清潔劑，導致毀損。

本文授權自今周刊，原文見此。

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