台股「嚇」跌！鋼鐵、航運、原物料成重災區　為何專家喊買點浮現？

【文．林韋伶】

在雙北疫情提升為三級警戒的第三天，也就是警戒升級後的首個台股交易日，台股指數於昨（5/17）早盤一度回跌逾500點，先前漲勢最兇猛的航運、鋼鐵、原物料族群都成為重災區。

早盤投資人一度陷入恐慌，但隨後指數稍有拉回，由多檔電子權值股發動攻勢，像是今天表現相對強勢的聯發科（2454），以及台積電（2330）、台達電（2308）都一度止跌拉上紅盤，連有員工確診的大立光（3008）也一度站回平盤之上。

至於疫情受惠股如高端疫苗（6547）、國光生（4142）、康那香（9919）則是攻上漲停。

防疫警戒升級後首個交易日 台股嚇跌逾500點

由於雙北市府勸導民眾避免群聚，鼓勵人們移動減少、餐飲暫停營業，永豐投顧預估台灣第二季消費、運輸、觀光勢必受到衝擊，將對台灣總體經濟帶來影響。

永豐投顧以2020年第二季經驗來看，民間消費的零售業營業額減5.7%，高鐵、台鐵及捷運客運人次減少24.5%，國籍航空客運收入銳減92.8%，餐飲業營業額減少12.3%，住宿消費也大幅縮減，導致該季GDP成長下降至0.35%，與主計總處2月時的預估2.50%相比，相差了2.15個百分點。

儘管疫情升溫衝擊台灣經濟成長，永豐投顧分析台灣以外銷產業為主，因疫情受創較重產業實為觀光，餐飲及百貨等內需產業，對經濟影響有限，因此認為「此次恐慌下殺，又是一次提供買點的機會。」

籌碼清理過、評價已偏低 專家：恐慌下殺，提供買點

永豐投顧進一步分析，本月11～14日融資大減400億元，籌碼已大幅清理過，且上周三大法人也減碼1145億元，本周最悲觀情況是出現融資斷頭，但若國安基金宣示護盤，斷頭情況應不會出現。

若從評價面來看，目前台股正處半年線位置，本益比已快速修正至15倍，以今、明兩年企業獲利分別有40%及10%的預估來看，評價已偏低。

對於投資人恐慌造成台股走跌，國泰證券也分析，「預期最恐慌拋售將使指數回測15,000低點，但預估急跌後，資金行情回補力道可望持續。」

電子權值股可望撐盤 生技防疫、宅經濟中短期受惠

國泰證券認為，近期循環性傳產個股違約交割額再攀新高，在籌碼混亂情況下，出現「劣幣驅逐良幣效應」，但後續因為投資人有政府護盤的預期心理，判斷長線資金將先轉往跌深的電子權值股，待籌碼安定後，再重新檢視傳產抗通膨股。

在個股挑選的部分，永豐投顧建議投資人可從長期投資角度，率先選擇晶圓代工、IC設計、塑化、鋼鐵、金融等優質產業龍頭股，並搭配殖利率考量，擇機分批逢低佈局。

國泰證券則推估，中短期受惠投資主題會在WFH（在家工作）科技股、生技防疫股、網路消費股、宅經濟族群。

本文授權自今周刊，原文見此。

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