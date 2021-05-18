這國家疫苗接種逾6成 確診數竟暴增141％！他們的經驗給台灣哪些啟示？

【文．林信男】

5月17日，日本《朝日新聞》官網，刊出一則以「防疫模範生台灣、新加坡，面臨變種病毒帶來的困境。」為題的報導，描述台灣疫情升溫的現況，並強調，該事態「再度凸顯了抑制新冠肺炎疫情的困難」。

新冠肺炎疫情肆虐全球，具「防疫模範生」指標意義的台灣，近期卻出現本土確診案例連日攀升的現象，自本月15至17日，分別暴增180、206及333例，引發國際媒體關注。

《華盛頓郵報》直言，對台灣而言，這波疫情是一大挫折，確診案例激增，也讓疫苗接種率偏低的問題，浮上檯面，「先前防疫成功的經驗，降低了民眾接種疫苗的急迫感。」

報導引述台灣中央流行疫情指揮中心數據指出，受疫情升溫影響，5月14日，疫苗接種人數達3萬2351人，創下單日新高，使累計接種人數來到18萬6149人；不過，整體來看，台灣的新冠肺炎疫苗接種率仍低，連1%都不到。

疫苗接種率低、疫情升溫 外媒稱台灣民眾防疫信心動搖

英國《金融時報》稱，在疫苗接種率偏低、疫情升溫的情況下，台灣民眾對防疫的信心，已「有所動搖」。

但，值得注意的是，即使是疫苗接種率較高的國家，也不代表其疫情控制程度，必然優於疫苗接種率偏低的國家。例如，印度洋群島國家塞席爾（Republic of Seychelles），疫苗接種率達60%以上，疫情一度控制得宜，確診人數卻在截至5月13日的1個多月內，飆升逾141%。

7成以上國內生產毛額（GDP）仰賴觀光旅遊產業的塞席爾，去年因疫情衝擊，觀光客人數大減超過70%。今年3月，基於防疫措施得宜、疫情趨緩，該國「重啟觀光」，除南非外，來自任何國家、病毒核酸檢測（PCR）為陰性者，皆可入境塞席爾。

當時，塞席爾外交部長拉德貢德（Sylvestre Radegonde）還對媒體表示，平均每周入境旅客，已達200人次，「看到坐滿乘客的飛機，真是太好了！」

一、疫苗可帶來保護力 但不是百分之百

豈料，這個疫苗接種率超過61%的國家，卻在上周四的記者會中宣布，該國確診人數，已從1個多月前的不到3800例，暴增至9184例；染疫死亡人數也從16例，增至32例。

對於塞席爾的情形，世界衛生組織（WHO）非洲區域辦事處疫苗接種計畫協調人米希戈（Richard Mihigo）強調，塞席爾疫情升溫，不代表疫苗無效，「除非所有人都受到保護，否則這種疾病沒理由不繼續蔓延。」

新加坡國立大學公共衛生副教授傑瑞米林（Jeremy Lim）也表示，現有疫苗無法提供「完全保護」能力，但，可降低感染的嚴重程度。

二、一旦防疫鬆懈 病毒就會趁虛而入

根據塞席爾當局統計，住院治療的確診者中，有20%都已接種了疫苗，這些人的病情並不嚴重，皆未達重症程度。拉德貢德稱，「結論是，疫苗正在保護人們，接種過疫苗的人，沒有出現任何併發症。」

不過，拉德貢德亦坦言，過去幾個月來，因為疫苗接種率持續上升，加上沒傳出重症、染疫死亡消息，導致許多民眾開始鬆懈，社交活動變得頻繁，也未確實採取防疫措施。

澳洲梅鐸大學（Murdoch University）免疫學教授貝瑞（Cassie Berry）認為，塞席爾的情況，是個帶有警告意味的故事，疫苗不是萬靈丹，「我們得牢記，維持社交距離、戴口罩，才能預防感染。」

三、疫苗無法徹底消滅病毒傳播 我們得學著與之共存

研究機構蘭德公司（RAND Corporation）流行病學家和高級政策研究員黃志環（Jennifer Huang Bouey）亦稱，公衛專家們越來越認同，儘管疫苗對於緩解新冠肺炎疫情至關重要，但它們並不能徹底消滅病毒傳播。

塞席爾的經驗告訴我們，即使執行廣泛疫苗接種，也難完全阻斷新冠肺炎的傳染，正如傑瑞米林所言，「新冠肺炎不會突然消失，最有可能的情況是，世界得和新冠病毒一起共存下去。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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