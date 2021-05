諾貝爾得主「不必害怕通膨」謝金河：若他是對的 美股大跌機會很小

【文.謝金河】

弄淸楚這個世界在玩什麼?

這一週台股因為疫情失控,加上通膨疑慮升溫,造成股市重挫,這個時候,我又看到去年三月在全巿場最悲觀之際,大力看好台股的國泰投信董事長張錫,他又出來說台股已超跌,又到了買入的甜蜜點!當然也有人認為台股玩完了,肯定會崩盤!投資世界最好玩的是,市場總是有多空兩極的看法。

我的一位非常親中的統派朋友,也在line的群組上留下他的看法,他說美國大印鈔票迎來通膨怪獸,中國把原物料炒高,一定把美國逼向絕路。二是中美貿易戰,美國提高進口關稅,去中化讓美國更陷困境;理論上,美國應立刻升息,但美國債務已是GDP的108%,單是加息的利息就把美國經濟壓垮,現在只剩第二條路,美國跪下來跟中國求和,撤銷貿易制裁,結束貿易戰,否則,美國一定玩死自己!

他的看法乍看有理,但這兩天中共中央出手打擊鐵礦砂鋼價,這又作何解釋?另外,美國貿易代表戴琦出來講話,也沒有對中國露出跪下來求和的任何跡象。

還有,美國股市反應四月CPI上漲4.2%,造成單日逾600點下跌,引發市場恐慌,但這兩天,美國股市又漲回去了。我看到一位著名基金經理人說:投資人可能會把週二的美股暴跌和VIX飊升,視為反轉訊號,其實要記住:多頭市場上揚時是搭著手扶梯而上,下跌卻是搭電梯而下,市場走多時,股市穩定上揚,然後會突然重挫!VIX的飊升,和跳動的指數跌至深淵,這反而是正面訊號。他的這一席話,好像是在說最近一週的台股。

這兩天,我花時間研究一下通膨,也把不久前呂宗耀先生提醒我看通膨一定要回去研究克魯曼,尤其是今年克魯曼的大作:「Arguing with Zombie:Politics,and the Fight for a Better Future」;這個書名叫克魯曼戰殭屍,副題是「洞悉殭屍經濟的本質,找出政經失衡的本源」!

拿過諾貝爾經濟學獎的克魯曼性格鮮明,他也是反川普的經濟學家之一,這次拜登的大規模基礎建設計劃完成出自他的手筆,他的核心思維是政府印鈔票買債,不必縮表!拜登的1.9兆美元紓困及2.25兆的規模要愈大愈好!還有是不必害怕通膨,戰爭也是解決通膨的方法之一!四是政府要大力催化需求!這是克魯曼的核心論述。克魯曼戰殭屍,指的正是天天喊著會通膨的人,這也是傳統經濟學派的主張。

克魯曼在書中抨擊在2010年攻擊量化寬鬆的人,他說:切勿因一些人拿幾個明顯數據大搖警鈴,就以為通貨失控在眼前!他認為低通脹才是把美國經濟拖入惡性循環的源頭,這次通膨升溫,克魯曼認為是經濟重新適應新常態,通膨會逐漸緩和下來!過去廿年來,美國一直追求通脹目標值2%,卻從未沒有發生過,這次有機會達標。如果克魯曼的說法是對的,美國股市大跌機會很小,可能只有5%到10%的回檔,然後又走高。

每一次世界經濟走向十字路口,只有不斷地閱讀,尋求知識的力量,才能化解無知帶來的恐懼!這是我早晨起床作功課,最大的感想!

本文授權自今周刊,原文見此。

