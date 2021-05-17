諾貝爾得主「不必害怕通膨」謝金河：若他是對的 美股大跌機會很小

【文．謝金河】

弄淸楚這個世界在玩什麼？

這一週台股因為疫情失控，加上通膨疑慮升溫，造成股市重挫，這個時候，我又看到去年三月在全巿場最悲觀之際，大力看好台股的國泰投信董事長張錫，他又出來說台股已超跌，又到了買入的甜蜜點！當然也有人認為台股玩完了，肯定會崩盤！投資世界最好玩的是，市場總是有多空兩極的看法。

我的一位非常親中的統派朋友，也在line的群組上留下他的看法，他說美國大印鈔票迎來通膨怪獸，中國把原物料炒高，一定把美國逼向絕路。二是中美貿易戰，美國提高進口關稅，去中化讓美國更陷困境；理論上，美國應立刻升息，但美國債務已是GDP的108%，單是加息的利息就把美國經濟壓垮，現在只剩第二條路，美國跪下來跟中國求和，撤銷貿易制裁，結束貿易戰，否則，美國一定玩死自己！

他的看法乍看有理，但這兩天中共中央出手打擊鐵礦砂鋼價，這又作何解釋？另外，美國貿易代表戴琦出來講話，也沒有對中國露出跪下來求和的任何跡象。

還有，美國股市反應四月CPI上漲4.2%，造成單日逾600點下跌，引發市場恐慌，但這兩天，美國股市又漲回去了。我看到一位著名基金經理人說：投資人可能會把週二的美股暴跌和VIX飊升，視為反轉訊號，其實要記住：多頭市場上揚時是搭著手扶梯而上，下跌卻是搭電梯而下，市場走多時，股市穩定上揚，然後會突然重挫！VIX的飊升，和跳動的指數跌至深淵，這反而是正面訊號。他的這一席話，好像是在說最近一週的台股。

這兩天，我花時間研究一下通膨，也把不久前呂宗耀先生提醒我看通膨一定要回去研究克魯曼，尤其是今年克魯曼的大作：「Arguing with Zombie：Politics，and the Fight for a Better Future」；這個書名叫克魯曼戰殭屍，副題是「洞悉殭屍經濟的本質，找出政經失衡的本源」！

拿過諾貝爾經濟學獎的克魯曼性格鮮明，他也是反川普的經濟學家之一，這次拜登的大規模基礎建設計劃完成出自他的手筆，他的核心思維是政府印鈔票買債，不必縮表！拜登的1.9兆美元紓困及2.25兆的規模要愈大愈好！還有是不必害怕通膨，戰爭也是解決通膨的方法之一！四是政府要大力催化需求！這是克魯曼的核心論述。克魯曼戰殭屍，指的正是天天喊著會通膨的人，這也是傳統經濟學派的主張。

克魯曼在書中抨擊在2010年攻擊量化寬鬆的人，他說：切勿因一些人拿幾個明顯數據大搖警鈴，就以為通貨失控在眼前！他認為低通脹才是把美國經濟拖入惡性循環的源頭，這次通膨升溫，克魯曼認為是經濟重新適應新常態，通膨會逐漸緩和下來！過去廿年來，美國一直追求通脹目標值2%，卻從未沒有發生過，這次有機會達標。如果克魯曼的說法是對的，美國股市大跌機會很小，可能只有5%到10%的回檔，然後又走高。

每一次世界經濟走向十字路口，只有不斷地閱讀，尋求知識的力量，才能化解無知帶來的恐懼！這是我早晨起床作功課，最大的感想！

本文授權自今周刊，原文見此。

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