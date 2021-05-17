搬物資先看「採購清單心智圖」 達人：3原則盤點生活起居、食物與藥品
【文．李易紓】
這個假日，本土確診新增386例，其中雙北是重災區，防疫警戒也直升三級，讓各地出現搶買物資情況。雖然主管機關呼籲不必急著搶購防疫物資、民生物資，但還是不少民眾擔心，連夜趕往賣場搶貨。
振邦顧問公司執行長趙胤丞特別整理「防疫採購清單心智圖」，讓大家先看清楚，真正需要的物資，也能避免衝到賣場後，卻又遺忘添購有所遺漏，或可使用網購避免外出。
完整高解析下載：
趙胤丞列出3大類，包括生活起居、藥品、食物，並提及3大原則包括：
1、量力而為
2、冷靜評估
3、定期、定量盤點更新
本文授權自今周刊，原文見此。
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