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搬物資先看「採購清單心智圖」 達人：3原則盤點生活起居、食物與藥品

聯合新聞網 / 今周刊
防疫期間減少外出，居家避疫較安心，不少民眾到賣場、超市採購生活物資，貨架商品被買光，工作人員頻補貨。記者劉學聖／攝影
防疫期間減少外出，居家避疫較安心，不少民眾到賣場、超市採購生活物資，貨架商品被買光，工作人員頻補貨。記者劉學聖／攝影

【文．李易紓】

這個假日，本土確診新增386例，其中雙北是重災區，防疫警戒也直升三級，讓各地出現搶買物資情況。雖然主管機關呼籲不必急著搶購防疫物資、民生物資，但還是不少民眾擔心，連夜趕往賣場搶貨。

振邦顧問公司執行長趙胤丞特別整理「防疫採購清單心智圖」，讓大家先看清楚，真正需要的物資，也能避免衝到賣場後，卻又遺忘添購有所遺漏，或可使用網購避免外出。

完整高解析下載：

防疫採購清單心智圖

趙胤丞列出3大類，包括生活起居、藥品、食物，並提及3大原則包括：

1、量力而為

2、冷靜評估

3、定期、定量盤點更新

本文授權自今周刊，原文見此

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