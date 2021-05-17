搬物資先看「採購清單心智圖」 達人：3原則盤點生活起居、食物與藥品

在疫情加劇之際，生技股再次引起市場關注，不過，經過了2020年上半年對防疫資源的需求高峰，退潮過後的生技股，最終還是須回歸基本面，投資人不妨多關注獲利、成長皆穩健的好公司。

2021-01-07 10:22