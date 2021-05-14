賣場防疫大作戰》麥當勞、家樂福、路易莎採「實聯制」 全家、小七暫停開放洗手間

【撰文 蘇君薇】

我國疫情升溫進入社區感染階段，民眾搶備口罩、酒精等防疫物資，減少外出用餐，超商、量販店、速食餐飲業者及旅宿業首當其衝，紛紛宣布加強防疫措施，落實「實聯制」、採取「梅花座」。

統一超商7-ELEVEN

7-ELEVEN全門市暫停舉辦實體活動，取消試吃、試飲，暫停開放消費者使用洗手間，並配合中央疫情指揮中心，於全門市提供酒精供消費者免費使用。

同時，加強定期清潔門市公共區域，座位區採梅花座提醒，排隊動線標示1.5公尺維持社交安全距離。

全家便利商店

因應近期疫情升溫，全家以四步驟溝通消費者與店鋪同仁共同響應防疫作為。

1. 口罩不離口：店舖同仁全時段配戴口罩，同時張貼宣傳海報呼籲民眾進店需配戴口罩。

2. 勤洗手加強消毒：加強店舖同仁手部消毒。

3. 保持社交距離：店內於結帳區、休憩區皆張貼保持社交距離宣傳海報。

4. 重點區域定時消毒：店舖人員於離峰時段及早、中、晚大夜四個時段的人員交接班時於休憩區、熟食區等重點區域定時消毒。

此外，即日起全家全台超過3,800家店舖，皆暫停開放洗手間使用，並減少休憩區之座位數，以確保社交距離。

另外，針對防疫期間提供店舖同仁安心的工作環境，「全家」同步盤點工作業務用之口罩、酒精等物資，目前皆有2至3個月的庫存量供應無虞，藉以提供店舖夥伴及消費者衛生、安全的賣場環境。

家樂福

家樂福購物中心美食街已率先實施「實聯制」，針對全台量販設置購物中心內包含美食街、主題餐廳實施，實施對象為館內用餐顧客。

美食街採取紙本表格填寫、主題餐廳採取QR Code掃描電子表單填寫，顧客需填寫：日期、時間、代表者姓名、聯絡方式、同行人數等資料。預計晚間全台完成實施作業。

此外，家樂福購物中心也要求合作商櫃位人員落實：

1. 所有櫃位人員均落實自主健康管理（量測體溫並記錄、勤洗手、戴口罩）。

2. 顧客進櫃位前均協助確認體溫是否異常，並用酒精消毒。

3. 餐廳櫃位櫃檯美食街洗手台提供免費酒精供顧客消毒使用。

4. 餐廳櫃位、美食街增加防疫隔板或採用梅花坐位，增加桌距1.5公尺

5. 餐廳櫃位、美食街每小時落實桌椅消毒一次

6. 顧客排隊及座位區社交距離告示張貼。

7. 取消大型及試吃或試活動。

有關防疫再升級部分，家樂福表示會再升級，可能包含入賣場也要實聯制，目前正在研擬。

▲家樂福購物中心美食街即日起展開「實聯制」 ，凡消費者入內前皆須填寫表單。（圖片來源：家樂福提供）

全聯

為防範疫情，全聯所有門市人員已做好自主防護措施，每天上班都會戴口罩及量體溫，加強手部清潔，如有感冒症狀如發燒、咳嗽、嘔吐等症狀同仁，會要求立即作自主健康管理與自行居家休養。

同時門市也會視來客數或使用頻率增加清潔次數。

因應防疫升級，全聯表示，全門市暫停所有試吃／試飲活動，有販售阪急現烤麵包的門市於上架前完成裝袋。另暫停開放顧客使用廁所與使用微波爐。

全聯依循中央疫情指揮中心指示，採取高規格防疫措施，請消費者安心購物。另請消費者進入賣場要戴口罩做好防護，保護自己也保護別人。此外，全聯也強調，因應疫情變化，目前備貨都很充足。

麥當勞

因應疫情發展，全台麥當勞餐廳自即日起，啓動單一入出口並進行實聯制；顧客進入餐廳前，配合掃描餐廳門口海報上的QR code登記（未攜帶手機則請登記資料於紙本），共同維護安心的用餐環境。

用餐區則全面採取梅花座，餐廳門口亦張貼海報加強宣導，敬請顧客排隊戴口罩並保持社交距離，同時歡迎使用非現金支付且確實勤洗手，為防疫保健一起努力。

而為避免疾病及疫情傳染，全台麥當勞餐廳持續關閉遊戲區，各店的生日派對、童樂故事屋等活動也將一律取消。

同時，嚴格要求各餐廳加強清潔與消毒相關作業的頻率，包括數位自助點餐機、餐盤、門把、扶手、桌椅、垃圾桶、洗手間、歡樂送外送餐袋等設施及用具。

此外，提供及要求餐廳員工全面配戴口罩，每小時至少洗手一次，並自主量測及記錄體溫；外送員於執勤時亦全程配戴口罩，以維護員工健康，同時提供顧客安心的餐食。

麥當勞強調，當務之急在加強防疫，以維護員工安全並提續提供顧客安心的餐食。

肯德基

例行防疫措施包含：零接觸外送服務，餐點外包裝貼上安心封條，外送員全程戴口罩，外送袋及車廂內部每日消毒、進餐廳配戴口罩，排隊用餐保持社交距離，內用座位採梅花座，餐廳定時消毒清潔並放置宣導提醒文宣。

餐廳服務人員每日入店健康管理（測量溫體）、配戴口罩及手套，每小時手部洗手消毒，櫃台人員收找零錢後進行手部消毒，部分地區因應防疫需求配戴防疫面罩。

因應疫情升溫，新增防疫措施：安排人員引導顧客掃描QR Code落實實聯制，未攜帶手機的顧客則填寫紙本聯絡表、餐廳出入口區隔，入口處安排員工協助顧客進行手部消毒。

▲肯德基持續推動零接觸外送服務，因應疫情升溫，即起也採取「實聯制」加強防疫 。（圖片來源：肯德基提供）

王品集團

王品表示，遵照政府防疫規定，自2020年初開始推動「安心專案」、嚴格遵守防疫措施未間斷。

同時，持續落實「用餐實聯制」、環境定期清潔消毒、戴口罩勤洗手、配戴「今日體溫表」，確保同仁健康的服務客人。協助消費者量體溫、消毒，提供公筷母匙、用餐適當間距／隔板，帶給顧客最安心的用餐環境。

路易莎咖啡

路易莎於全台門市公告並實施以下防疫措施：

1. 內用QR Code實聯制，客人必須掃QR Code／手寫登記個人資料

2. 入店點餐前由門市人員進行手部消毒、體溫量測

3. 顧客非用餐時間需全程配戴口罩

4. 門市夥伴體溫自主健康管理，提供服務時一律配戴口罩

5. 內用座位改採梅花座

6. 餐桌定時使用次氯酸鈉消毒

▲路易莎咖啡因應疫情升溫，即起內用皆採取「梅花座」 。（圖片來源：路易莎提供）

晶華酒店

晶華酒店表示，今年初即「超前部屬」展開嚴密防疫措施，加強消毒清潔客房與公共區域，並全面實施消費「實聯制」，添購美國軍用等級感測儀、設置「食安實驗室」把關菜餚。

將宴會廳、餐廳的桌距拉大，依客人需求縮減每桌人數，並於賓客舉辦會議活動時，增設會議隔板。至於防疫若提升至第三級警示，有何因應措施，目前仍在研擬。