台灣沒被挖掘的稀土概念公司！50歲的秀波集團如何從創辦到現在沒有虧過錢？

【文 林宏文】

美中科技大戰持續進行，除了半導體外，還有一個關鍵的稀土戰，台灣有很強的半導體大廠，但很少有稀土產業。

不過，有一家成立50周年的公司，創辦以來不曾虧過，股票也沒有掛牌上市，從一家小小的台灣社子做磁鐵的公司，如今已發展為橫跨兩岸三地及東南亞的磁性材料供應商，這家公司就是「秀波集團」。

秀波集團創辦人邵天泰早年在日本松下電器及台塑服務，1971年與郭修齊共同成立秀波電子。在台塑時期，郭修齊是廠長，邵天泰是課長，兩人累積長期的工作與信任關係。由於創辦人都有日商及台塑等背景，因此秀波的經營也深受日式文化及台塑「勤勞樸實」等精神的影響。

如今，秀波擁有包括三峽、大溪、馬來西亞、中國東莞秀特、磁波及蘇州秀特等六個生產據點，銷售則遍布海內外，包括台、中、港、韓、日、東南亞及歐美等國家。

歷經多次艱辛的挑戰，接下來集團發展目標，將以開發高附加價值產品為主，從汽車、機車、辦公事務機器、電腦用品、行動裝置、相機、家電用品、醫療設備，甚至到劃時代的電動車等，都在發展應用範圍內。

從傳統產業到電子業 打進世界級電子供應鏈

秀波集團主要分為新秀波磁能與秀越實業兩大體系，新秀波磁能體系以生產鐵氧磁體為主，客戶多是傳統產業，秀越體系則專攻釹鐵硼加工。釹鐵硼以其體積小、磁性強等特點，符合科技產品輕薄短小的產品需求，因此客戶也以消費性電子廠為主，包括蘋果、宏碁、華碩、仁寶及英業達等電子大廠都是客戶。

回顧秀波集團50年的歷程，目前已高齡88歲的邵天泰說，企業要持續成長50年，期間要經歷各種挑戰，但秀波一直秉持著研究開發的精神，才能突破萬難。他回憶起小時候父親為改善家計，工作之餘還獨自研究製作肥皂，父親這種投入開創事業的精神，讓創業成為他一生努力的標竿。

秀波能夠屹立50年，確實可以說大小考驗不斷，從創立初期順利度過1973年及1978年兩次重大石油危機，後來還有1997年亞洲金融風暴、2008年金融危機，另外中國大陸在2011年、2019年管制稀土出口，對產業更造成強烈衝擊，近幾年還有2018年美中科技戰及2020年新冠疫情，秀波也都能安然度過。

邵天泰說，集團歷經第一代創業與第二代成功接班，客戶也從傳統生命周期長的馬達、電機廠順利跨入生命周期短的資訊電子業，甚至邁向電動摩托車等節能產業的馬達供應鏈領域，在產業的重要性也隨著市場的變化與企業的轉型不斷提升。

50年從未虧損 有三大秘訣

至於如何維持從創立至今50年不曾虧損，邵天泰說，主要因為有三個，一是公司不斷投入新技術的研發，為客戶提供全方位解決方案；二是特別著重成本控管，抓緊每一個流程與環節，建立提案改善制度；三是重視實質性激勵，鼓舞員工士氣，改善作業環境，待員工如家人，讓大家有志一同，因此最終就能反映在每年都有獲利的成績上。

邵天泰到日本松下實習時，有機會接觸到收音機中周變壓器的心臟—「磁芯」，就立志要研發與馬達動力有關的「磁鐵」工作，但當時台灣幾乎沒有企業投入這種技術的開發，邵天泰就在自家房間衣櫥內，以簡單的隔音功能，默默研磨燒製他自己做的磁鐵。

基於這種不斷開發及改善的精神，2003年自秀波的貿易部門獨立出來的秀越實業，在邵天泰次子邵俊中的帶領下，由初期單純的貿易，轉向專攻釹鐵硼加工，逐步打進資訊電子業的供應鏈，帶領集團順利轉型，至今，包括蘋果、富士康、惠普、戴爾、聯想、Gogoro、宏碁、華碩、仁寶等國內外大廠都為其客戶。

此外，邵俊中自2012年陸續接任秀波電子及新秀波磁能董事長，更積極引進高素質人才與運用外部資源，不僅與國內大專院校合作，並透過參與投資創投基金與協會，積極和學術單位、研究機構、產業及世界緊密接軌。

美中科技戰或新冠疫情 對秀波集團衝擊都不大

因此，在多年累積與札根的實力下，無論是美中科技戰或新冠疫情，邵俊中自信地說，對秀波集團衝擊都不大，甚至美中科技戰還讓集團受惠，因為相較許多同業及日企僅在中國大陸設立生產據點，廠房遍布兩岸及馬來西亞的新秀波，客戶為了分散生產地過度集中於大陸的供貨風險，反而將訂單移轉給新秀波。

至於秀越的產業特性就與新秀波很不同，由於中國大陸供應全球稀土磁石總量的8成，原料供應也佔了三分之二，因此中國大陸擁有其他國家無法替代的完整供應鏈，美國即使要建立自己的稀土產業鏈至少也要花10年的時間，因此稀土磁石的生產還是離不開中國大陸。

有別於其他競爭者，秀越具備產品設計開發與應用能力，也是產品規格的制定者，也因為秀越在釹鐵硼磁石的消費性電子市場深耕多年，具有一定的知名度與競爭力，中美科技戰或貿易摩擦，對秀越的影響可以說是微乎其微。

邵俊中說，重視傳承的秀波，雖然股票沒有掛牌上市，但仍然積極吸引年輕人加入，公司也從創辦人的二年級到三、四、五、六、七年級，連八年級生都已進入公司，是很少見的「七代同堂｣企業，在大家齊心努力下，稀土產業中的舞台也愈來愈大。

深耕永磁材料半世紀的秀波集團，2021年可以說是雙喜臨門，除了6月舉辦隆重剪綵活動，慶祝最近剛將營運總部遷回中山北路5段的新大樓，更規劃待疫情趨緩明年將盛大舉辦秀波集團50週年慶祝活動，88歲的創辦人邵天泰、董事長邵俊中及集團董監事都將參與，一個有如大家庭的秀波集團，也將昂首走向下一個精采的五十年。

圖說二：秀波集團創辦人邵天泰(右2)與當時擔任董事長的郭修齊(右3）訪日本，與東興貿易公司伊東社長（右1）聚餐。 圖說三：秀波創辦人邵天泰(右1)出差日本大阪，與住友特殊金屬土井川社長(左1)、東興貿易公司伊東社長(左2)合影。

秀波集團小檔案

成立時間：1971年4月

負責人：邵俊中

資本額：4.5億元

生產據點：三峽、大溪、馬來西亞、東莞秀特、磁波及蘇州秀特

主要產品：鐵氧磁體及電子陶瓷之生產與釹鐵硼磁石之加工

銷售地區：台、中、港、韓、日、東南亞、歐美地區

本文授權自今周刊，原文見此。

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