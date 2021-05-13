失控性殺戮！謝金河：台股暴跌不是壞事 關注首季財報讓基本面說話

【撰文 謝金河】

恐懼的總和

在資本市場行舟，每一個人都要面對「無知，貪婪，與恐懼」的試煉！

台股經歷了511的652.48大狂殺，沒想到，12日又出現一波更大的殺戮，這一天台股盤中一度大跌1417.86，這是一輩子投入巿場的人未見過的超級大跌景象，台股把集中和櫃買加起來的成交量是8863億，也創下史上新紀錄。

台股兩個交易日狂殺逾2000點，最大的原因是疫情失控，社區感染出現，防疫等級升高，一定會影響經濟活動，而股市累積巨大漲幅，這個時候會像戲院失火般，大家爭相逃竄，不小心就會出現人踩人的慘劇。

在疫情告急下，沒有人知道後續會發生什麼變化，這時無知，恐懼會讓股市出現失控性的殺戮。

除了疫情失控，台股接下來還有一個挑戰：通膨壓力升高，12日美股也加入大跌行列，這是投資人看到美國4月CPI指數高達4.2%，從金融海嘯以來，美國設定一個通脹目標值2%，但CPI指數很少越過這個目標，現在跑出4.2%，市場最擔心的變成是聯準會的升息，漲多的科技股開始出現連環下挫的景象。

台灣的半導體股12日在美國股市也出現殺戮，台積電跌幅逾4%，日月光，聯電跌幅超過7%，奇景光電下跌逾10%，這樣的跌法，勢必又衝動到13日的台股。

我把現在疫情最危急的印度的股市走勢和台股放在一起比對，台股似乎比印度股市跌得更慘烈，可以看出台灣投資人的反應快速。

這一陣子，市場充滿了投機氣氛，股友社胡亂喊價，當沖熱度急遽升高，台股交易量頻創新高，股市很多小白殺進市場，大家根本不在乎基本面，只求賺快錢，市場上投機氣氛達到最高點。

最近很多詐騙集團冒用我的臉書及Line的帳號，我不斷示警，居然連我熟識的小學同學都會受騙。這次台股在大漲後急遽拉回，疫情加重，也給市場一個冷靜的機會，這不是壞事。

接下來讓基本面說話，這兩天第一季財報全數揭露，跌下來的台股又會給大家帶來另一次機會！

本文授權自今周刊，原文見此。

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