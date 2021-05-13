台股爆天量、跌至半年線！ 專家：多頭格局恐開始修正 想撿便宜要注意「這件事」

【撰文 林韋伶】

新冠肺炎的國內本土確診案例大增，一度傳出可能再提高警戒到第三級，引發台股投資人恐慌，使昨天台股盤中最多狂跌逾1400點、跌幅逾8%，終場交易量能再創歷史新高。

對此，華南投顧董事長儲祥生示警，「多頭格局恐開始修正」。

昨（12）日投資人擔心台灣將步入第三級防疫警戒，也就是停止室內5人以上、室外10人以上聚會，並關閉多數營業與公共場域，僅保留維生、秩序維持、必要性服務、醫療及公務所需之服務營運，引發台股重挫。

擁有逾30年投資經驗的儲祥生回想，「這盤中跌點在我印象中，應該是最大的」。

新冠疫情升溫 投資人恐慌創盤中最大跌點

儲祥生進一步分析，上次看到台股投資人如此恐慌，是在2012年4月，時任財政部長劉憶如，推出新版證所稅方案。消息一出，儘管距離方案上路還有好一陣子，股市市值卻在2個月內蒸發2兆多元。

昨天台股最終回神，以大跌680.76點作收，但已改寫歷史第二大跌點，僅次於2020年1月30日的696跌點，且交易量能再爆7727億元天量，盤面下跌家數高達906檔，跌停個股數則超過140檔。

對於台股爆天量、跌至半年線，儲祥生分析說：「過去很少看到跌到半年線的情況，多頭格局可能真的要開始修正了。」

基本面撐腰 台股後市不悲觀

不過，儲祥生認為台股仍有一線生機，若美股能維持多頭格局，台股還是有機會回漲，「以業績來看，個股不應該跌這麼慘才對」。

保德信高成長基金經理人葉獻文則指出，台股今年以來漲幅一度高達近2成，大漲後對利空反應敏感，加上當沖、融資比例過高，近期當沖成交金額持續占整體成交量能逾4成之多。

在籌碼面凌亂影響下，當利空訊息出現時，即造成盤中走勢震盪加劇，也反應在這兩天台股表現，「投資市場心理層面所引發的恐慌性賣壓大於基本面利多」。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄也認為，儘管疫情利空帶來情緒性賣壓，短線對台灣經濟基本面看法並未改變，市場資金仍在台股各產業之間輪動。

而且，相較於全球市場，周書玄分析，台灣相對於其他亞洲各國，在2021年度仍是亞洲區外資券商獲利預期EPS上調幅度最大地區，因此相對亞股仍看好台股的後勢表現。

投資人想「彎腰撿鑽石」 專家：跌深電子股為首選

若只是恐慌性賣壓，投資人該如何實行「別人恐懼時我貪婪」的原則，在慌亂中找尋被錯殺的好股票呢？

葉獻文建議，投資人不妨以修正後且具基本面的科技股為主，待籌碼沉澱完畢後再視資金是否輪轉至傳產族群，重啟台股基本面良好的多方走勢。

儲祥生也分析，「近期以來因為傳產吸金、電子股大失血，大盤就算熱但還是攻不上去，今天電子拉尾盤，有機會啟動之後的類股輪動契機」。

更具體來說，儲祥生建議投資人聚焦在跌得夠深、也就是在季線附近的電子股，且第一季季報與4月營收表現亮眼的個股也可多留意。

低點布局重點 儲祥生：別借錢買股

在資金配置部分，儲祥生認為對空手投資人來說，現在的確是投入撿便宜好股的時機，「投資人不需要追求買在最低，因為中間變化太多了，現在這個點位買成本低很多」。

他也提醒投，儘管現在是可以逐步布局的時間點，但一定要秉持一大重點，「不要用借來的錢投資」。

今周刊攝影團隊、達志

本文授權自今周刊，原文見此。

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