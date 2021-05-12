當沖熱潮把台股炒出歷史天量！ 究竟是推動量能的推手 還是助長投機的春藥？

【撰文‧今周刊編輯團隊】

「老天！這家號子做了全國六％的業務！」5月4日傍晚，台北證券圈都被這個數字嚇壞了，因為這一天，台股成交量6723億元，再創歷史新高；股市很熱，但位在台北市南京東路二段上的這家凱基證券分點更是熱中之熱，因為光是這個據點，當天成交金額就達到405億元，算起來，比富邦證券全台47個據點的交易總量還高。

為什麼單點會創下這麼驚人的交易量？因為有當沖超級大戶在這家據點下單。據了解，不少外資避險的當沖大單都下在這裡，也因此創下單點單日交易金額、交易額市占率的雙冠王紀錄。

年輕當沖客自律性高

一改過去主力紙醉金迷舊習

股市熱，當沖比率節節攀高的不只這個據點，位在台北市八德路上的「凱基松山」營業處，今年以來堪稱網路上各股市粉絲團、群組裡聲量最高的關鍵字。因為這裡出現了一位「凱基松山哥」，他在今年前四月的單點當沖下單量，很可能是全國第一名。

令人訝異的是，這位神祕的「凱基松山哥」不到30歲，性格沉穩，為人低調，與過去股市熱絡時市場主力四出，每天收盤後就相約過著紙醉金迷、酒酣耳熱的風格，大相逕庭；根據了解，今年以來，他平均每個月都有約500億元的成交量。

此外，元大土城永寧、富邦虎尾、富邦嘉義、富邦建國，今年以來都是當沖交易超級大點，每天一開盤，不只營業員接單到手軟，後台的資訊人員更是神經緊繃全程戒備，一秒都不敢放鬆，因為當沖交易比快、比速度，以秒計算的當下，不小心一個眨眼就是數億元的成交。

從去年2月起，當沖比率就從27％不斷上升到近期超過35％，持平來看，這波當沖比率節節攀高，有幾個相關的變數。

其一是當沖稅率減半，2017年4月，立法院通過當沖證交稅減半1年；到2018年4月，又宣布繼續延長3年至今年年底，這個稅率減半制度到今年底到期後，是否繼續延長，是近期資本市場熱議的話題。

其二，當然是不斷攀高的大盤指數與交易量，尤其從去年3月至今，大盤指數成長54％，交易量更是提升1.3倍，其中量能放大，更提供了當沖交易最需要的資金環境。

此外，還有一個重要制度的改變，也可能刺激當沖比率提高，就是逐筆交易的實施；台股交易在去年三月從集合競價改為逐筆撮合，進入秒速配的時代，讓台股交易更具效率，也更適合追求高頻交易的當沖進行。

春藥還是推手？

「新常態」要用新思惟

從過去4年台股趨勢來看，當沖稅率調降後，因為交易成本大減，造成當沖比率上升的長期趨勢顯而易見，從原本15％左右一下子躍升為30％到35％，成長約1倍。

到底當沖（證交稅率減半）是魔鬼般的春藥？還是促進股市熱絡的推手？

事實上 2018年2月，第一次證交稅減半的稅率要延長實施3年時，證交所內部還有再做出一份報告，報告上明確寫明，稅率減半預期要達到的效益有五項，包括「維持我國股市交易熱能」、「政府證交稅收入增加」、「提升國際競爭力」、「促進證券相關行業發展」和「有利各類投資人投資策略操作」。

如果從結果顯示，不管是春藥還是有力的推手，以如今台股站上1萬7千點大關、4月至今日平均交易量站上4600億元之上，幾乎穩定勝過香港股市的熱絡程度，這份漂亮的成績單，應該都有達到上述的5項預期目標，也就是說，降低證交稅率這一帖藥，是有效的。

既然如此，要不要、或該不該繼續服用這帖藥？「如今台灣在全球的戰略地位已經截然不同，台商的錢不斷回來，未來不排除這樣的量能將成為『新常態』，至少可以維持『比以前熱很多』的市場環境，我們應該用更進步、更勇敢的想法，去思考未來的股市政策。」金管會主委黃天牧在多個場合不只一次提出這個看法。

當沖股可以警示

減半證交稅可專款專用

「目前針對交易異常的股票有『警示股』機制，一旦列為警示股，投資人必須預收股款、撮合時間也必須延長，如果當沖比率過高的個股，也可以類似『警示股』制度執行。」券商公會理事長賀鳴珩疾呼，稅率減半究竟是強心針，還是具保健功能的維他命，只是比喻上的差異，但眼前所有市場數據顯示，藥有效卻是具體的事實。正確的思惟應該是，如何在確保眼前的成績下，利用配套補齊不足，才是穩健的政策。

到底要不要延長當沖降稅？與其說這是一道是非題，不如說是一道申論題，從現在開始到今年12月31日政策落日之前，引發資本市場的熱議，除了讓正反兩方互相提出理由，過程中也讓全市場的投資人，一起上課，了解當沖交易的投機風險，每天在實戰與社論中爭辯，共同成長。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1273期)

閱讀更多文章，歡迎加入今周刊粉絲團&LINE