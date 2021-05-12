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台股下跌、長黑回檔！謝金河：醜媳婦總要見公婆 接著該注意「這主題」

聯合新聞網 / 今周刊
台股示意圖。記者曾學仁／攝影
台股示意圖。記者曾學仁／攝影

【文．謝金河】

台股昨天重挫652點，盤中一度大跌逾700點，很多人問我發生什麼事什麼問題？我說股市漲幅太大，對利空反應敏感，稍有風吹草動，容易出現急殺回檔，尤其當前當沖熱烈，漲跌都會加速。

昨天的跌勢從台積電4月營收只有1113億元，這個數字比3月衰退13.8%，美國Adr下跌近4%，牽動台積電下跌，正好美國科技股大跌，台股一開盤賣壓就十分沈重，中午過後，又傳出五股、羅東驚傳本土疫情擴散，於是，賣壓湧現，台股愈跌愈深。

每年的五月，通常是季報揭露的季節，這個時候是檢視股價的一次機會，很多胡亂炒作的個股，這個時候醜媳婦一定要見公婆，業績不如預期的，都會出現猛烈的股價修正，今天這個回檔等於是財報預演，而這個長黑回檔，也意味著台股短線進入調整。下一個台股的習題是通膨帶來的疑慮！

今年股神巴菲特在一年一度的股東大會上，特別對通貨膨脹的議題發表看法，股神說他看到「非常大的通膨」，通膨會轉嫁到產品，吃掉企業獲利。他的看法與葉倫不太一樣，葉倫認為通膨只是短期現象。

不過，大家看到銅價飆上一萬美元，鋼價大漲，熱軋鋼捲從每噸465美元大漲至1500美元，澳洲鐵礦石價格漲幅更驚人，已經可以嗅出通膨的味道。

這次中國不再是廉價生產基地，拜登的2.3兆美元基建計劃，加上疫情蔓延帶來的全球流動受到影響，都成了推升通膨的利器。

銅價大漲有利於擁有低價庫存的業者，但用到高價銅的會壓縮毛利率，現在很多印刷電路板，銅箔基板業者已見到毛利率往下掉的景象。

餐飲業者在萬物齊漲中能反應價格的能力最弱，恐成最大受害者。股市會出現上肥下瘦的局面，像是晶片漲價，IC設計的毛利率也會往下掉，股市將重新洗牌，逐漸產生新的生態。

本文授權自今周刊，原文見此

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