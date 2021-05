為何投資老將憂崩跌？當小黃司機都在大談選股時 該警覺：泡沫恐要破了…

【文.林信男】

一上計程車,司機便開始滔滔不絕地分析個股,「背景音」則是廣播中傳出的股市新聞;下了車,走進髮廊,設計師邊替你修剪頭髮,邊分享他的投資心得,不想聽都不行。

股市熱不熱?很熱;怕不怕崩盤?很怕。5月4日,美國財政部長葉倫在一場線上論壇中表示,「為確保經濟不會過熱,利率可能有必要做一點調升。」此言一出,立刻引爆市場對資金派對告終的擔憂,科技股應聲重挫,當日那斯達克、標普500指數皆收跌。

5月10日,對通膨加劇、利率上揚的預期,再度「嚇跌」科技股,拖累美股三大指數收黑,費城半導體指數重挫逾4.6%,台積電ADR跌幅超過3.8%,投資人哀鴻遍野。

股市恐較想像中脆弱 估計Q2會見頂

但,上述這一切,對有著48年市場經驗的華爾街老將、Contrarian Macro Advisors策略師亨特(David Hunter)來說,或許一點都不意外。

雖然聯準會(Fed)日前強調,隨著經濟回溫,通膨率可能會跟著攀升,但這只是「暫時的」;不過,亨特研判,未來6個月,通膨率恐怕會越來越高。

亨特分析,股市可能比想像中更脆弱,投資人低估了在通膨過高的情況下,Fed縮減資產負債表的意願,且市場太過依賴Fed創造的流動性;在此前提下,估計股市會在第2季見頂,之後恐狂瀉65%至80%。

