為何投資老將憂崩跌？當小黃司機都在大談選股時 該警覺：泡沫恐要破了…

【文．林信男】

一上計程車，司機便開始滔滔不絕地分析個股，「背景音」則是廣播中傳出的股市新聞；下了車，走進髮廊，設計師邊替你修剪頭髮，邊分享他的投資心得，不想聽都不行。

股市熱不熱？很熱；怕不怕崩盤？很怕。5月4日，美國財政部長葉倫在一場線上論壇中表示，「為確保經濟不會過熱，利率可能有必要做一點調升。」此言一出，立刻引爆市場對資金派對告終的擔憂，科技股應聲重挫，當日那斯達克、標普500指數皆收跌。

5月10日，對通膨加劇、利率上揚的預期，再度「嚇跌」科技股，拖累美股三大指數收黑，費城半導體指數重挫逾4.6%，台積電ADR跌幅超過3.8%，投資人哀鴻遍野。

股市恐較想像中脆弱 估計Q2會見頂

但，上述這一切，對有著48年市場經驗的華爾街老將、Contrarian Macro Advisors策略師亨特（David Hunter）來說，或許一點都不意外。

雖然聯準會（Fed）日前強調，隨著經濟回溫，通膨率可能會跟著攀升，但這只是「暫時的」；不過，亨特研判，未來6個月，通膨率恐怕會越來越高。

亨特分析，股市可能比想像中更脆弱，投資人低估了在通膨過高的情況下，Fed縮減資產負債表的意願，且市場太過依賴Fed創造的流動性；在此前提下，估計股市會在第2季見頂，之後恐狂瀉65%至80%。

For those that missed it, here's my 4/1 podcast interview with Elijah Johnson of Miles Franklin.

https://t.co/ESpzSXtMD9 — David Hunter (@DaveHcontrarian) April 13, 2021

今年以來，股市屢創新高，但在此同時，也有許多投資人開始擔憂，美股是否已處於泡沫之中？或者，更糟的，泡沫要破了嗎？

《智慧型資產配置》（The Intelligent Asset Allocator）作者伯恩斯坦（Bill Bernstein）認為，泡沫是人性造就的必然結果，「當我們周遭多數人，都因股市感到狂喜時，這種喜悅就會來到臨界點，並傳播給更多人。」

這些泡沫跡象得當心 派對總有一天會散場

關於泡沫化的跡象，根據理財網站Bankrate分析，無論傳出利多、利空消息，股市都照漲不誤時，投資人就得當心了，「若股市上漲，但長期而言前景不佳，長期投資人就要格外小心。」

此外，股市漲，其他投資領域也跟著瘋漲，未必是好事。如果「可投資標的」的定義不斷擴張，從奢侈品到加密貨幣，甚至非同質化代幣（NFT），都能吸引大批投資人青睞，就得留意。

再者則是「擦鞋童理論」，「當計程車司機、設計師或雜貨店店員，都在向你講授投資技巧時，就是個訊號，意味著投資論點已氾濫成災。」

這些人的投資資歷，或許只有幾個月，卻堅稱他們了解市場，甚至還會說，「股神」巴菲特的投資方式，已經過時了。

新冠肺炎疫苗問世後，對經濟前景的樂觀期待，帶動股市持續走強。而疫情大流行期間，人們減少外出活動，所造就的高儲蓄率，以及Fed祭出大規模量化寬鬆等因素，也都成了推高股市的重要條件。

當股價飆漲時，投資人往往會忽略日益增加的風險，容易陷入漲勢帶來的喜悅中，彷彿「沒有最高，只有更高」；但，實際狀況是，這場看似能夠繼續「嗨下去」的資金派對，總有一天會散場。

本文授權自今周刊，原文見此。

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