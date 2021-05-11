快訊

柯文哲怒飆「忍你們警察局很久」2小時？北市府發言人回應

美股道瓊早盤跌逾300點 那斯達克指數重摔逾1%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網瘋傳不知密碼也能解鎖iPhone影片！真的可行？小編實測

聯合新聞網 / 今周刊
iPhone示意圖。 路透社
iPhone示意圖。 路透社

【文．張家麒】

蘋果的iPhone是手機界的龍頭，2020年全球銷量排名第一的智慧型手機也是蘋果的iPhone 11系列，iPhone手機在台灣的市佔率也很高。

《TikTok》平台上，外國帳號「imnotjs3」日前分享一則影音，在不知道密碼的情況下，5步驟就能輕鬆將iPhone解鎖，該影音有超過240個讚，在網路上瘋傳！

帳號「imnotjs3」於《TikTok》發布的短影音中，秀出如何在不知道密碼的情況下，解鎖iPhone：

首先，影片中的iPhone是支援臉部解鎖的，先使iPhone無法透過臉部解鎖。

接著，影片中的iPhone就出現了「控制中心」的畫面，然後關閉Wifi、藍芽以及行動數據，並且開啟「飛航模式」。

然後，點選打開「計算機」，且將手機轉為「橫向」。

這時候，「計算機」也會變成橫向模式，先按下「小數點」，接著點選「In」鍵，計算機會顯示錯誤（Error），後續再按下「Rad」鍵，再上滑螢幕即可完成且成功解鎖，跳出「計算機」app至主畫面。

此影片在網路上瘋傳，超過34萬人分享轉傳，底下更有網友留言「實際測試過之後，確實有成功！」；但也有網友質疑影片，是有經過剪輯後製，實際操作其實沒辦法這樣解鎖。

《今周刊》小編實測了兩款iPhone手機，型號分別是 iPhone SE (2020)、iphone 11 pro，跟著影片的步驟依序操作，不過點開「計算機」之後，即便已經將螢幕的「直向鎖定」關閉起來，計算機也無法轉成「橫向模式」，因此後續的操作也就無法進行，也就是說無法用這種方式解鎖。

可能原因也許是系統版本的不同，或是 iPhone機種的款式不同，真實的原因就不得而知了！

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

手機用沒幾小時就沒電？專家教2招延長電池壽命　只要「一鍵設定」就有感

台股5月會崩盤嗎？鋼鐵人、18銅人小心！一張表看「大戶偷偷倒貨」的26檔原物料股

主管訂Pizza沒揪　她用「職場霸凌」告上法院、勝訴獲賠88萬！

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

相關新聞

網瘋傳不知密碼也能解鎖iPhone影片！真的可行？小編實測

蘋果的iPhone是手機界的龍頭，2020年全球銷量排名第一的智慧型手機也是蘋果的iPhone 11系列，iPhone手機在台灣的市佔率也很高。

敲詐企業再捐款給慈善機構…涉嫌攻擊美輸油管的駭客組織 是什麼來頭？

上周五，全美最大油管營運商「殖民管線」（Colonial Pipeline），因遭駭客攻擊，被迫暫停所有油管運作，導致德州和紐澤西州之間，長達5500英里（約8850公里）的輸油網絡，一夕停擺。

東元父子決裂！黃茂雄曝「教子無方」心情：兒子找阿嬤壓我

「我非常健康，而且很愉快很輕鬆，」父子針對經營權之爭數次出招後，東元集團會長黃茂雄首度受訪時臉色一派輕鬆，「當然不是完全很輕鬆，我可以更愉快，但是ok，吃得下睡得好。」

英國變種病毒讓人超緊張 生技股還行嗎？ 留意這些「無人聞問」績優股

在疫情加劇之際，生技股再次引起市場關注，不過，經過了2020年上半年對防疫資源的需求高峰，退潮過後的生技股，最終還是須回歸基本面，投資人不妨多關注獲利、成長皆穩健的好公司。

台灣麻煩了？ 他為張忠謀打下霸業根基 如今將成中國半導體龍頭二當家！

日前中芯國際被美國下重手制裁，但更令人震驚的是，內部「梁下蔣上」 的人事紛爭。兩位前台積大將的動向，在中國半導體產業將掀起什麼效應？對台灣又會造成什麼威脅？

入股市僅一年「本金30萬玩成1100萬」 他曝2心法：海運股真的很好賺

一位男網友於網上分享自己股票買賣的心得，他表示自己去年僅僅用了30萬元入股市，短短一年多的時間已經翻成1100多萬元，當中約有700至800萬元靠「海運」賺來的。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。