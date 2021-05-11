網瘋傳不知密碼也能解鎖iPhone影片！真的可行？小編實測

【文．張家麒】

蘋果的iPhone是手機界的龍頭，2020年全球銷量排名第一的智慧型手機也是蘋果的iPhone 11系列，iPhone手機在台灣的市佔率也很高。

《TikTok》平台上，外國帳號「imnotjs3」日前分享一則影音，在不知道密碼的情況下，5步驟就能輕鬆將iPhone解鎖，該影音有超過240個讚，在網路上瘋傳！

帳號「imnotjs3」於《TikTok》發布的短影音中，秀出如何在不知道密碼的情況下，解鎖iPhone：

首先，影片中的iPhone是支援臉部解鎖的，先使iPhone無法透過臉部解鎖。

接著，影片中的iPhone就出現了「控制中心」的畫面，然後關閉Wifi、藍芽以及行動數據，並且開啟「飛航模式」。

然後，點選打開「計算機」，且將手機轉為「橫向」。

這時候，「計算機」也會變成橫向模式，先按下「小數點」，接著點選「In」鍵，計算機會顯示錯誤（Error），後續再按下「Rad」鍵，再上滑螢幕即可完成且成功解鎖，跳出「計算機」app至主畫面。

此影片在網路上瘋傳，超過34萬人分享轉傳，底下更有網友留言「實際測試過之後，確實有成功！」；但也有網友質疑影片，是有經過剪輯後製，實際操作其實沒辦法這樣解鎖。

《今周刊》小編實測了兩款iPhone手機，型號分別是 iPhone SE (2020)、iphone 11 pro，跟著影片的步驟依序操作，不過點開「計算機」之後，即便已經將螢幕的「直向鎖定」關閉起來，計算機也無法轉成「橫向模式」，因此後續的操作也就無法進行，也就是說無法用這種方式解鎖。

可能原因也許是系統版本的不同，或是 iPhone機種的款式不同，真實的原因就不得而知了！

本文授權自今周刊，原文見此。

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