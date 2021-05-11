敲詐企業再捐款給慈善機構…涉嫌攻擊美輸油管的駭客組織 是什麼來頭？

【文．林信男】

上周五，全美最大油管營運商「殖民管線」（Colonial Pipeline），因遭駭客攻擊，被迫暫停所有油管運作，導致德州和紐澤西州之間，長達5500英里（約8850公里）的輸油網絡，一夕停擺。

這家負責美國東岸45%燃料運輸的公司，平均每天可從墨西哥灣沿岸的煉油廠，向休士頓至北卡羅來納州等地，運送250萬桶燃油，同時另向紐約輸送90萬桶燃油。

如今，在勒索軟體攻擊、輸油系統停擺的情況下，「殖民管線」的燃料供給，勢必大受影響，也引發了市場對汽油價格上漲的擔憂；為因應前述衝擊，拜登政府於周日宣布，全美共計17個州，外加華盛頓特區，進入「區域緊急狀態」（regional emergency），暫時豁免公路運輸燃油的相關限制，以免燃油供給中斷。

若短期內無法重啟輸油網絡 汽油價格恐續揚

目前美國汽油價格，已來到1加侖2.94美元左右，較去年同期高逾60%，估計今年夏季將站上每加侖3美元，而「殖民管線」遭駭事件，已強化了對汽油價格看漲的預期。

石油市場分析師夏爾馬（Gaurav Sharma）在接受BBC採訪時直言，即使執行「區域緊急狀態」，暫時開放部分公路運輸燃油，但，該措施所能提供的燃油量，仍遠低於「殖民管線」輸油系統，「除非他們能在星期二之前解決問題，否則麻煩就大了。」

對於上述情況，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）指出，「我們正與公司、州政府、地方官員緊密合作，確保他們（殖民管線）能盡快恢復正常營運，且不會出現供給中斷的情形。」

靠勒索獲取數百萬美元 網路犯罪組織想當「羅賓漢」？

至於本次駭客攻擊事件的嫌疑犯，外界多將矛頭指向名為「黑暗面」（DarkSide）的網路犯罪集團；據傳，「黑暗面」疑似於本月7日，駭入「殖民管線」內部網路，盜取近100GB的資料，作為「人質」，鎖住部分電腦和伺服器，並揚言，若不付贖金，就在網路上公開這些資料。

截至目前為止，「殖民管線」並未透露是否已支付贖金，「黑暗面」也沒在暗網上宣布犯行，亦未回應媒體詢問。

由「黑暗面」在暗網上發布的資訊可得知，這個犯罪組織，似乎想塑造出「羅賓漢」的形象；不僅宣稱他們不對醫院、療養院或教育機構發動攻擊，甚至還會捐款給慈善機構。

自去年8月以來，「黑暗面」的犯罪活動日益猖獗，但他們會避免攻擊前蘇聯國家，此事也成為外界推測「黑暗面」成員背景的線索之一。

「黑暗面」宣稱，他們已從各式勒索活動中，獲取數百萬美元，雖然使用的是新軟體，但「那不代表我們沒經驗」。

做足「事前功課」再出手 成員應為資深網路犯罪份子

波士頓資安公司Cybereason執行長狄夫（Lior Div）表示，「黑暗面」是很新的駭客犯罪集團，但組織性極強，應該是由資深網路犯罪份子組成，致力於從受害者身上，搾取最多的贖金。

根據喬治亞理工學院資訊科學系學生觀察，「黑暗面」所使用的，是典型的勒索軟體，和其他網路犯罪組織不同的地方在於，「黑暗面」會在事前，對受害者進行詳細情報蒐集，「他們知道誰是負責人，知道他們正在和誰交談，知道哪裡會有錢，也知道誰能做決策。」

去年，美國企業受駭客攻擊，所支付的贖金，平均大增3倍，超過31萬美元。資安顧問公司TrustedSec創辦人甘迺迪（David Kennedy）示警，「勒索軟體已成國家面臨的最大威脅之一。」

「我們面臨的問題是，多數公司對於這類威脅，並無充足準備。」甘迺迪說。

本文授權自今周刊，原文見此。

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