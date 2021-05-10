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入股市僅一年「本金30萬玩成1100萬」 他曝2心法：海運股真的很好賺

聯合新聞網 / 今周刊
海運股第2季財報普遍優於預期。下半年後隨生產活動恢復正常，且明年全球運力供給過剩情況逐漸改善，法人看好長榮、萬海等營運前景。（本報系資料庫）
海運股第2季財報普遍優於預期。下半年後隨生產活動恢復正常，且明年全球運力供給過剩情況逐漸改善，法人看好長榮、萬海等營運前景。（本報系資料庫）

【文．張家麒】

一位男網友於網上分享自己股票買賣的心得，他表示自己去年僅僅用了30萬元入股市，短短一年多的時間已經翻成1100多萬元，當中約有700至800萬元靠「海運」賺來的。

「從14.95買入長榮那一刻到現在海運沒有賠過錢」該網友更信誓旦旦的表示，自己深入了解長榮（2603）、陽明（2609）今年獲利狀況，「其實真的很好賺」。

PTT有篇標題為「身為老水手的心得」的文章，內容是有位男網友分享，自己去（2020）年拿了30萬元的本金進入了股市，第一張股票買了台積電（2885），當時賣掉的時賺了約9000元，就開心的不得了，此後就正式開啟了自己的股市之旅，到目前為止，自己的獲利是1100多萬元（如下圖）。

他接著說明，這1100多萬元，當中的約800萬元，都是「靠海運賺來的」，他從14.95元的時候買入長榮（如下圖），那刻至今的海運股尚未賠過錢！

而他的方式就是，都用觀察爆大量+投信進出狀況去操作海運股，「不管基本面多好，只要看到爆量，我一定跑！海運每一波段都有賺到，也能賣高買低回來！」

原PO舉例說明，5月4日陽明（2609）高檔爆量，股價拉不上來！他說明這就是代表大戶出貨，「這種出貨方式往往是，公布自結以及出關第一天會用的手法！」且很多散戶看到EPS亮眼以及出關，都會去瘋狂搶進，「這時候大戶就趁著這個心態去出貨給你」原PO說所以爆天量那天，自己就先把一部分陽明賣掉，由下圖可知，共賣掉了137張，賺進總共約360萬元。

原PO說，自己認為現在的海運股還是被嚴重的低估，所以自己又買進了滿滿的海運股，長榮買進70張，陽明買進53張（如下圖）。

原PO最後說明，海運股今年不難玩，觀察（量、投信）和深入了解長榮陽明今年獲利狀況，「你會發現，其實真的很好賺！」最後他也強調，沒有要別人追高，看到現今台股這樣疲弱，他也設10%停損。

貼文一出，不少網友正面評價原PO的操作方法，「技術分析學得很好，掌握基本面配合技術分析操作」、「上漲過程中，出大量真的要跑」、「買海運買房子太勵志了」；也因為原PO是有「開融資」，網友也認為這樣賺錢的速度也就合理了。

本文授權自今周刊，原文見此

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

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