盤點4年來企業洗牌面貌 謝金河：5大變化後 贏家輸家立現

【文．謝金河】

四年一個大變貌：企業大洗牌的年代。

臉書跳出2017年我在FB發表的文章，我以市值探討企業的競爭力，現在經過四年，把四年前的數字拿出來比對一下，實在很有意思。

四年前的這個時候，我在討論台股上萬點的可能性，當時市場大多數人都很悲觀，我說台灣將漸入佳境，我點出台股要上萬點，台積電要站上200元，鴻海要挑戰100元，這兩個目標都有達成，今天台股已經站在17000點以上了，四年前的今天加權指數是9899。

如果仔細把這四年企業的市值比對一下，可以發現幾個大變化：

一，半導體產業在台灣脱穎而出，台積電市值從1694億美元，一度在6000億美元以上；而聯電快馬加鞭狂追，聯電本來市值排在卅名左右，市值只有1540億台幣，如今已挺進前10名，市值6708億台幣，約586億美元；最具爆發力的是聯發科，四年前排在第十五，市值116.57億美元，如今超越鴻海成為第二大市值企業，市值達604億美元。

二，大多數的企業在這四年進展有限，像是鴻海的市值幾乎沒有什麼變化，台塑四寶也停滯不前，中華電信也是平盤震盪，電子集團企業以台達電最有成長力。

三，這次富邦金宣布高股利，市值追上國泰金，現在兩家公司市值跑到7250億台幣左右，市值高居七，八位，以富邦蔡家兄弟的企圖心來看，台灣金控前兩大龍頭有機會拚出一兆台幣市值，會帶動金融股股價的挺升，這是台股下一個階段的大事。

四，企業不進則退，大立光這四年是最大輸家，除了股價輸矽力變老二，大立光四年前市值223億美元，是全台第五大，現在退至第十八，最近長榮海運也超車大立光，大立光市值剩下144億美元，看起來頹勢尚未到盡頭。

五，台灣的企業在兩岸三地排名有提升，四年前，台積電在1000大市值排名從第十升至第八，今年升至第三，而且市值與騰訊，阿里巴巴很接近。

用時間來看企業的興衰起落，這四年就有很大的變化！

本文授權自今周刊，原文見此。

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