紐約那晚戀情萌芽 比爾蓋茲「白板事件」讓她點頭嫁 為何最後分道揚鑣？

【撰文 林信男】

時間回到1987年,剛加入微軟、擔任產品經理的梅琳達(Melinda French),在紐約參加一場商務晚宴,遲到的她,發現還有兩個並靠的空位,便立刻坐下;幾分鐘後,微軟創辦人比爾蓋茲(Bill Gates),走進晚宴現場,在她身旁的空位入座。

「談吐有趣、充滿活力」是梅琳達對比爾蓋茲的第一印象,但蓋茲並不是她喜歡的類型;當時,梅琳達根本沒想到,比爾蓋茲有朝一日,會成為自己的枕邊人,更不可能料到,兩人在經歷27年的婚姻後,會選擇分道揚鑣。

紐約那一晚,是兩人戀情萌芽的開始,雖然梅琳達和蓋茲聊得很愉快,但她當時並未接受蓋茲的進一步邀約;一段時間後,兩人在公司的停車場巧遇,比爾蓋茲主動向梅琳達搭話,並邀她2個禮拜後外出約會。

對梅琳達來說,2周後的事,現在就約,似乎「不太自然」;因此,當下她不置可否,只對蓋茲說,「時間接近時,你再打給我吧」,並留下她的電話號碼。

未料,2小時候,比爾蓋茲就打給梅琳達,再度提出邀約,並稱「這樣夠自然了吧?」

兩人剛開始約會時,對彼此都說不上多認真。梅琳達曾言,「我那時才剛進入微軟,可以認識很多人。」蓋茲亦稱,「她有其他男性朋友,而我則有微軟,我們對彼此還不是太認真,也沒要求對方把時間花在自己身上。」

Go #InsideBillsBrain to learn how @BillGates and I met—and why I told him he wasn’t spontaneous enough for me. https://t.co/sdf3hIneyZ pic.twitter.com/YrXSGE3xvF