紐約那晚戀情萌芽 比爾蓋茲「白板事件」讓她點頭嫁 為何最後分道揚鑣？

【撰文 林信男】

時間回到1987年，剛加入微軟、擔任產品經理的梅琳達（Melinda French），在紐約參加一場商務晚宴，遲到的她，發現還有兩個並靠的空位，便立刻坐下；幾分鐘後，微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates），走進晚宴現場，在她身旁的空位入座。

「談吐有趣、充滿活力」是梅琳達對比爾蓋茲的第一印象，但蓋茲並不是她喜歡的類型；當時，梅琳達根本沒想到，比爾蓋茲有朝一日，會成為自己的枕邊人，更不可能料到，兩人在經歷27年的婚姻後，會選擇分道揚鑣。

停車場巧遇 成了約會契機

紐約那一晚，是兩人戀情萌芽的開始，雖然梅琳達和蓋茲聊得很愉快，但她當時並未接受蓋茲的進一步邀約；一段時間後，兩人在公司的停車場巧遇，比爾蓋茲主動向梅琳達搭話，並邀她2個禮拜後外出約會。

對梅琳達來說，2周後的事，現在就約，似乎「不太自然」；因此，當下她不置可否，只對蓋茲說，「時間接近時，你再打給我吧」，並留下她的電話號碼。

未料，2小時候，比爾蓋茲就打給梅琳達，再度提出邀約，並稱「這樣夠自然了吧？」

兩人剛開始約會時，對彼此都說不上多認真。梅琳達曾言，「我那時才剛進入微軟，可以認識很多人。」蓋茲亦稱，「她有其他男性朋友，而我則有微軟，我們對彼此還不是太認真，也沒要求對方把時間花在自己身上。」

Go #InsideBillsBrain to learn how @BillGates and I met—and why I told him he wasn’t spontaneous enough for me. https://t.co/sdf3hIneyZ pic.twitter.com/YrXSGE3xvF — Melinda French Gates (@melindagates) September 20, 2019

▲梅琳達分享她和比爾蓋茲相識的過程。

寫白板分析婚姻 利弊得失全列出

不過，在他們「不太認真」的交往1年多後，兩人開始意識到，對拼圖、益智遊戲、數理等領域，都有著共同興趣的他們，已經離不開對方。

對當時的比爾蓋茲而言，他和梅琳達的感情，已來到十字路口，「我們非常在乎彼此，這時只有兩個可能性，要不就分手，要不就結婚。」

在步入婚姻這件事上，比爾蓋茲把他「理工男」的特質，發揮得淋漓盡致。某天，當梅琳達走進蓋茲的臥房時，發現他在一面白板上，把結婚的利弊得失，全列了出來；這個曾讓梅琳達在受訪時大笑不已的回憶，正是兩人決定步入婚姻的關鍵因素之一。

比爾蓋茲曾在談到「白板事件」時指出，這代表「我非常認真地思考結婚這件事」。至於白板上的「利弊得失清單」內容，蓋茲和梅琳達，皆未對外透露。

兩年前受訪曾言：婚姻有時真的「極為艱難」

1994年，比爾蓋茲和梅琳達在夏威夷茂宜島舉行婚禮，當年38歲的蓋茲，身價估約70億美元（據富比世估算，比爾蓋茲目前的淨資產達1305億美元，在全球富豪排行榜中，名列第4），對婚禮細節保密到家的他，為了避免媒體拍攝，不僅包下島上飯店的250個房間，還雇用直升機「巡邏」，防止媒體從空中偷拍。

王子、公主結婚，從此過著幸福快樂的日子？蓋茲和梅琳達育有3名子女，共同創立「比爾暨梅琳達蓋茲基金會」（Bill &Melinda Gates Foundation），致力於全球公衛相關公益工作。鏡頭前，兩人依舊恩愛，但，在2年前的採訪中，梅琳達透露，她和蓋茲的婚姻，有時真的「極為艱難」（incredibly hard）。

兩人婚姻一再出現的問題是，蓋茲在工作和生活之間的「平衡」。梅琳達曾提到，某次蓋茲令她相當生氣，因為當梅琳達忙著張羅3個孩子的出門所需時，蓋茲卻在一旁讀著一本和前英國首相邱吉爾（Winston Churchill）有關的書，完全沒幫忙她。

「我還記得我們婚姻中，那些極為艱難的日子，你所想的是，『我做得到嗎？』」梅琳達說。

聲明稱「無法再一同成長」 27年婚姻劃下休止符

本周一，比爾蓋茲和梅琳達於推特宣布，結束長達27年的婚姻，兩人在聲明中寫道，「幾經深思熟慮、一再努力後，我們決定結束婚姻關係。」

蓋茲和梅琳達稱，將一起繼續從事基金會的工作，只是「不再認為能夠以夫妻關係，在下一個人生階段中一同成長。」

梅琳達在向法院訴請離婚的文件中寫道，她和蓋茲的婚姻，出現「難以挽回的破裂」（irretrievably broken）。至於這些「破裂」所指為何？截至目前為止，外界仍不得而知，或許，除了梅琳達和比爾蓋茲，沒人能夠知悉真正的答案。

本文授權自今周刊，原文見此。

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