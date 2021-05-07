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五千萬條人命換來的三個歷史教訓 當防疫措施敗給僥倖心態 下一波疫情代價恐更大

聯合新聞網 / 今周刊
西班牙流感大流行期間，在美國軍醫院外，醫護人員全數戴上口罩，避免染疫。
西班牙流感大流行期間，在美國軍醫院外，醫護人員全數戴上口罩，避免染疫。

【撰文 林信男】

「我愛我的祖母，我真的很想她。」面對電視台採訪，107歲高齡的湯普森（Rudy Thompson），表情一派輕鬆，在談到肆虐全球的新冠肺炎疫情時，湯普森的記憶，瞬間回到一個世紀前，他的祖母因感染西班牙流感（Spanish flu）過世的往事。

被稱為「大規模流行病之母」的西班牙流感，在1918至1920兩年間，造成全球約3分之1人口染疫，逾5000萬人死亡；據悉，疫情大流行期間，共爆發了3波感染潮，且第2波，遠較第1波嚴重。

西班牙流感爆發初期，時值一次世界大戰尾聲，軍隊在國境之間移動，使疫情傳播更為迅速，也讓病毒的實際來源，難以追蹤、確認。據傳，病毒是由染疫的美國軍人，帶入西班牙，加上當時西班牙屬中立國、新聞管制較少，疫情報導相對多，導致其國名，成了這場流行病的「代稱」。

在湯普森的記憶中，祖母染疫前，兩列載滿士兵的火車，一前一後駛入當時他和祖母居住的奧勒岡州托利多市（Toledo），這些為了戰備需求，在當地砍伐木材的軍人，經常拜訪他祖母的農場，湯普森推論，祖母應是在和士兵們互動時，感染了西班牙流感，「除了這些軍人，它（病毒）還能從哪來？」

印度爆發第2波疫情　西班牙流感歷史重演？

相較於西班牙流感爆發時的1918年，當前醫療水準，已有長足進步，但，面對棘手的新冠肺炎疫情，即使疫苗問世，仍無法在短時間內，阻斷疫情延燒。

今年4月以來，第2波新冠肺炎疫情重創印度，染疫人數快速攀升，繼5月1日，單日新增確診人數飆破40萬後，本周三（5月5日），該國單日新增確診再創新高，攀上41萬2000餘例；印度當局科學顧問已示警，第3波感染潮的爆發，恐難避免。

印度疫情失控，也讓外界開始擔憂，全球是否會出現新一波感染潮，重演西班牙流感「第2波比第1波更嚴重」的戲碼？觀察相關外電報導和學術研究，當年西班牙流感的「邪惡第2波」，為人類對抗大規模流行病一事，帶來以下3大教訓。

教訓一：「雙城記」證明了NPIs措施不可鬆懈

1918年9月28日，費城舉辦了一場支持戰後重建的大遊行，即便當時有許多反對的聲音認為，在西班牙流感疫情平息前，應避免大規模群聚，但費城當局並未採納這些意見，照常舉辦遊行。

結果，這場超過20萬人參加的活動，讓費城在短短數日內，新增確診人數，就來到4萬7000餘例，1個月後，染疫死亡人數高達1萬2000人。

相較之下，原本也要舉辦類似遊行，但在防疫考量下及時「踩煞車」的聖路易市（St. Louis），同期染疫死亡人數，則控制在700人以下。

針對上述案例，一份2007年發表於《美國國家科學院院刊》（PNAS）的研究指出，保持社交距離、封城、戴口罩、強化個人衛生習慣等「非藥物性介入措施」（Nonpharmaceutical Interventions, NPIs），正是影響疫情嚴重程度、死亡率的關鍵因素。

值得注意的是，去年5月，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中曾引述該研究，稱當時成功控制感染、死亡率的聖路易市，在度過首波感染潮後，因為有所鬆懈，結果又出現另一波感染。

陳時中強調，「想要避免第2波，靠的就是個人健康習慣的養成（NPIs相關措施），只要把人與人之間的傳播鏈切開，就不會變成大規模群聚，或大型社區傳播。」

▲西班牙流感大流行期間，費城和聖路易市的死亡率比較。（圖：取自《美國國家科學院院刊》官網）
▲西班牙流感大流行期間，費城和聖路易市的死亡率比較。（圖：取自《美國國家科學院院刊》官網）

教訓二：NPIs措施不能只有單一地區、國家遵守

事實上，印度第2波疫情的爆發，就是肇因於上一波感染潮趨緩，人們出現僥倖心態，未落實防疫措施所致。

今年3月，台大公共衛生學院教授陳秀熙曾透過線上直播表示，西班牙流感和新冠肺炎疫情，有其相似之處，首波感染潮都出現在3月，到了6、7月，當人們以為大流行將告終時，第2波疫情，又在9月到來，且都和新變異病毒有關。

「1918年，當時使用了非常嚴格的防疫措施，也就是NPIs，讓這波大流行（第2波）降下來了，但還是發生了第3波；因為，NPIs必須全球團結一致遵守，否則很難達到（控制疫情）。」陳秀熙說。

對於封城、隔離等措施，可能會重創經濟表現的看法，一份去年發表於「社會科學研究網」（SSRN）的研究強調，在觀察了西班牙流感疫情期間，美國各城市實施NPIs的時間點，及其後續經濟狀況後，研究團隊發現，這些能夠挽救生命的防疫措施，也有助減輕疫情大流行，對經濟的傷害。

教訓三：面對疫情　政府必須開誠布公、說明真相

至於能否及時實施、「做好做滿」NPIs，則與政府是否開誠布公地，向人民說明疫情狀況有關。外界認為，印度之所以爆發第2波疫情，主因正是該國政府輕忽病毒造成的威脅，宣稱疫情「已近尾聲」，才會導致防疫鬆懈，感染潮再起。

約翰‧巴里（John Barry）曾在《大流感：最致命瘟疫的史詩》（The Great Influenza:The Story of the Deadliest Pandemic in History）一書中寫道，「某些公務機構對疫情的輕描淡寫，就和1918至1920年間的大流行（指西班牙流感）一樣可怕……1918年帶給我們最重要的教訓，就是在面對危機時，政府必須說出真相。」

時至今日，關於西班牙流感是如何消失的？原因仍眾說紛紜，包括NPIs措施奏效、氣溫升高影響病毒活躍度，以及群體免疫，都被認為是可能的答案；但，可以確定的是，這場死亡人數高過一次大戰（約1500萬人死亡）的流行病，帶來的3大教訓，肯定是全球能否度過新冠肺炎疫情的重要借鏡。

本文授權自今周刊，原文見此

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